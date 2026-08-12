ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Vestas auf 'Buy' - Ziel 215 Kronen

dpa-AFX · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Vestas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller habe stark abgeschnitten und die Erwartungen vor allem mit dem operativen Ergebnis (Ebit) übertroffen, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die angehobene bereinigte Margenzielspanne für das Jahr sieht er nun über der Konsensschätzung./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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