ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Vestas auf 'Buy' - Ziel 215 Kronen
dpa-AFX · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Vestas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller habe stark abgeschnitten und die Erwartungen vor allem mit dem operativen Ergebnis (Ebit) übertroffen, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die angehobene bereinigte Margenzielspanne für das Jahr sieht er nun über der Konsensschätzung./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP: Vestas erhöht Ergebnisprognose - Zweites Quartal über Erwartungenheute, 07:41 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP/Gedämpfte Nachfrage: Bilfinger wird etwas vorsichtiger - Aktie verliertheute, 07:55 Uhr · dpa-AFX
AKTIE IM FOKUS: Bilfinger auf Tief seit Juni 2025 - Etwas skeptischer für Margeheute, 07:44 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Edelmetall im FokusTechnisches Kaufsignal: So viel Potenzial hat Gold nochgestern, 12:35 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 09.08.2026Eine starke Woche – doch ein Indikator mahnt zur Vorsicht09. Aug. · onvista