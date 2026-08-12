Auf diese Software-Aktien setzt Hendrik Lebers Fonds

Quelle: Adobe.com/Gorodenkoff
Im Frühjahr schüttelte die „SAASpocalypse“ die Aktienkurse einer ganzen Branche extrem durch: Software-Titel rutschen reihenweise ab, weil Investoren fürchteten, KI könnte die mühselig aufgebauten und höchst lukrativen Geschäfte mit Software gefährden.
Weiterlesen mit onvista Plus
Dein Vorsprung an der Börse
Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte
- Trading-Setups & Investmentideen
- Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat
7 Tage kostenlos testen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
HalbleiterindustrieChipwerte profitieren dank Coreweave von frischer KI-Fantasieheute, 10:27 Uhr · dpa-AFX
SoftwareanbieterKI-Boom treibt Softwareanbieter GFT weiter an - Aktie verliert trotzdem06. Aug. · dpa-AFX
Aktien New York AusblickWall Street wird zur neuen Woche etwas schwächer erwartet10. Aug. · dpa-AFX
Plus-Analysen
Edelmetall im FokusTechnisches Kaufsignal: So viel Potenzial hat Gold nochgestern, 12:35 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 09.08.2026Eine starke Woche – doch ein Indikator mahnt zur Vorsicht09. Aug. · onvista