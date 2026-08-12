Investoren-Veteran

Auf diese Software-Aktien setzt Hendrik Lebers Fonds

onvista · Uhr
Thema: KI

Im Frühjahr sprach Fondsprofi Hendrik Leber im onvista-Interview von Kaufchancen bei Software-Aktien. Wie die Titel seither liefen – und wo der Fonds aufgestockt hat.

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Zwei Menschen bei der Arbeit in einem Rechenzentrum.
Quelle: Adobe.com/Gorodenkoff
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Im Frühjahr schüttelte die „SAASpocalypse“ die Aktienkurse einer ganzen Branche extrem durch: Software-Titel rutschen reihenweise ab, weil Investoren fürchteten, KI könnte die mühselig aufgebauten und höchst lukrativen Geschäfte mit Software gefährden.

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