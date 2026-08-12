Bechtle verdient mehr und baut Vorräte wegen Geschäftsbelebung deutlich aus

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle hat im zweiten Quartal auch unter dem Strich mehr verdient und rüstet sich mit einem deutlichen Ausbau der Vorräte für den Aufschwung der Geschäfte. Der Nettogewinn zog im Jahresvergleich um ein gutes Fünftel auf 57,8 Millionen Euro an, wie das MDax-Unternehmen am Mittwoch in Neckarsulm mitteilte. Aus dem operativen Geschäft flossen Finanzmittel in Höhe von 112,4 Millionen Euro ab. Ein Jahr zuvor war es ein Zufluss von 45,2 Millionen gewesen. Der Vorratsbestand sei durch die starke Belebung des Geschäfts - insbesondere im Juni - sehr deutlich erhöht worden, hieß es dazu vom Unternehmen. Im Gesamtjahr sei weiter mit einem deutlich positiven Zufluss von Mitteln aus dem Tagesgeschäft zu rechnen.

Bechtle hatte bereits mit den Eckdaten zum Abschneiden im Quartal Ende Juli die Jahresprognose angehoben. Der Umsatz war um 16,5 Prozent auf 1,73 Milliarden Euro nach oben geklettert, der Vorsteuergewinn um ein Fünftel auf 80,2 Millionen Euro. Im Gesamtjahr strebt Chef Thomas Olemotz nun bei beiden Kennziffern ein Wachstum zwischen 5 und 10 Prozent an./men/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bechtle
M
MDAX

Das könnte dich auch interessieren

IT-Dienstleister
Cancom sacken nach schwachem Halbjahr ab - Bechtle schwächeltgestern, 11:21 Uhr · dpa-AFX
Jemand programmiert an einem Computer
Aktien New York Ausblick
Wall Street wird zur neuen Woche etwas schwächer erwartet10. Aug. · dpa-AFX
Wall Street wird zur neuen Woche etwas schwächer erwartet
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Investoren-Veteran
Auf diese Software-Aktien setzt Hendrik Lebers Fondsheute, 07:02 Uhr · onvista
Edelmetall im Fokus
Technisches Kaufsignal: So viel Potenzial hat Gold nochgestern, 12:35 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 09.08.2026
Eine starke Woche – doch ein Indikator mahnt zur Vorsicht09. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen