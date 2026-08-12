12. Aug (Reuters) - ⁠Nvidia arbeitet einem Medienbericht zufolge an neuen Modellen für Künstliche Intelligenz (KI). Ziel des Chipkonzerns sei es, mit den weltweit führenden Open-Source-Modellen zu konkurrieren, berichtete das Branchenportal "The Information" ‌am Dienstag unter Berufung auf mit dem Projekt vertraute Mitarbeiter. Ein Veröffentlichungstermin für die Modellfamilie namens Nemotron 4 ⁠sei bislang ⁠offen, da das abschließende Training noch ausstehe. Dem Bericht zufolge könnte das Modell jedoch im Herbst fertig sein.

Nvidia bestätigte zwar die Arbeit an Nemotron 4, äußerte sich jedoch nicht zu den Einzelheiten des Berichts. "Nvidia ‌investiert in Nemotron", erklärte Kari Briski, ‌Vizepräsidentin für generative KI bei Nvidia, in einem Statement. Man sei davon überzeugt, dass jedes Unternehmen und jedes Land auf ⁠offene, für alle zugängliche Modelle der Spitzenforschung angewiesen sei.

Der ‌Halbleiterkonzern gehört zu den wenigen ⁠großen US-Firmen, die Modelle mit offenem Quellcode veröffentlichen. Diese gewinnen an Bedeutung, da die Kosten für KI-Entwicklungen steigen und günstigere chinesische Modelle technologisch an ‌die Systeme führender US-Entwickler ⁠wie Anthropic oder OpenAI heranreichen. ⁠Zudem stellte Nvidia am Dienstag das Modell "Nemotron 3.5 Lightning" vor, das unter anderem für die Überprüfung von Programmiercode und die Überwachung von Sicherheitswarnungen eingesetzt werden soll. Mit "NeMo Switchyard" veröffentlichte der Konzern zudem eine Open-Source-Bibliothek, die KI-Aufgaben automatisch an die am besten geeigneten Modelle weiterleitet.

(Bericht von Anhata RoopraiGeschrieben von Philipp KrachRedigiert von ⁠Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)