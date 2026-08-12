Bilfinger hofft auf Aufträge zum Wiederaufbau im Nahen Osten

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠12. Aug (Reuters) - Der Iran-Krieg belastet die Geschäfte des Industriedienstleisters Bilfinger. Wegen der politischen Unsicherheit hielten sich die Kunden mit Neuinvestitionen zurück, teilte das ‌Unternehmen am Mittwoch mit. Das drückte den Auftragseingang im zweiten Quartal um 16 Prozent auf ⁠1,5 ⁠Milliarden Euro. Bilfinger-Chef Thomas Schulz gab sich aber optimistisch: "Für das zweite Halbjahr sehen wir bereits eine Belebung der Geschäftsentwicklung." Das Unternehmen sei im Nahen Osten bereits in Gesprächen mit ‌Kunden, um beim Wiederaufbau zerstörter ‌Infrastruktur zu unterstützen und zur Wiederinbetriebnahme von Produktionsanlagen beizutragen.

Die operative Umsatzrendite (Ebita-Marge) erwartet Bilfinger im Gesamtjahr ⁠nun am unteren Ende der Spanne von 5,8 ‌bis 6,2 Prozent. Im ⁠zweiten Quartal lag diese bei 5,3 Prozent, etwas schlechter als die 5,5 Prozent des Vorjahres. Der Umsatz kletterte um sieben ‌Prozent auf 1,45 ⁠Milliarden Euro, das Ebita legte ⁠um vier Prozent auf 77 Millionen Euro zu. Geringere Anzahlungen und zeitliche Verschiebungseffekte hatten zudem Einfluss auf den Free Cashflow. Mit 48 Millionen Euro lag dieser unter den 53 Millionen Euro des Vorjahres.

(Bericht von Sabine Wollrab, redigiert von Myria Mildenberger. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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