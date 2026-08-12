BIT Capital macht erfolgreiche Flaggschiff-Strategie erstmals als aktiven ETF verfügbar



EQS-Media / 12.08.2026 / 09:45 CET/CEST



Berlin, 12. August 2026 - BIT Capital hat mit dem BIT Global Technology Leaders Active UCITS ETF (ISIN DE000A4231H9) den ersten aktiv gemanagten ETF aufgelegt. Das neue Investmentprodukt ist seit dem 3. August 2026 börsentäglich handelbar. Damit wird die erfolgreiche BIT Capital-Flaggschiff-Strategie erstmals auch für ETF-Anleger zugänglich.

Langjähriger Track Record der zugrunde liegenden Strategie

Als börsengehandelte Anteilklasse der BIT Global Technology Leaders-Strategie basiert der ETF auf demselben Portfolio, Investmentprozess und Fondsmanagement. Die typischen Anlaufrisiken einer ETF-Neuauflage entfallen damit. Stattdessen bietet der ETF Zugang zu einem etablierten Fonds mit rund 1,6 Mrd. Euro Volumen, der seit seiner Auflage 2019 zu den renditestärksten Aktienfonds Europas zählt und unter anderem mit dem LSEG Lipper Europe Active Award ausgezeichnet wurde. Am 11. Mai 2026 überschritt der Nettoinventarwert erstmals die Marke von 1.000 Euro je Anteil und hat sich damit in rund sieben Jahren mehr als verzehnfacht*.

Frühzeitige Positionierung entlang der nächsten KI-Adoptionswellen

Das Portfolio des BIT Global Technology Leaders ist global und benchmarkunabhängig ausgerichtet und konzentriert sich auf Unternehmen, die von den nächsten Wellen der KI-Adoption besonders profitieren. Mithilfe KI-gestützter Analysen technologischer Entwicklungen, Nutzungsmuster und alternativer Daten identifiziert BIT Capital frühzeitig Unternehmen, die neue Wachstumsfelder erschließen, ihre Geschäftsmodelle durch KI skalieren und überproportional an der entstehenden Wertschöpfung partizipieren können.

„Künstliche Intelligenz wird die Wertschöpfung des kommenden Jahrzehnts maßgeblich prägen, sie aber ungleich verteilen“, sagt Jan Beckers, Gründer und CIO von BIT Capital. „Pauschal in Technologie oder KI zu investieren, greift deshalb zu kurz. Unser Anspruch ist es, Investoren gezielt auf der Gewinnerseite des KI-Wandels zu positionieren. Dafür identifizieren wir technologische Verschiebungen und neue Wachstumsfelder, bevor sie in den Bewertungen reflektiert sind - mit dem Ziel, unseren Informationsvorsprung in Outperformance zu überführen.“

Grundlage dieses Anspruchs ist eine proprietäre Human x AI-Investmentplattform, die BIT Capital über einen Zeitraum von acht Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Sie verarbeitet täglich mehr als 100 Terabyte an Rohdaten, generiert Hunderte Near-Real-Time-Signale pro Unternehmen und umfasst mehr als 30 KI-gestützte Prozesse. Die Arbeitsteilung ist klar definiert: KI-Systeme erkennen Datenmuster und Veränderungen, während das Investmentteam deren Relevanz und konkrete Investmentimplikationen bewertet.

Hochaktives Management statt passiver Indexbindung

Im Unterschied zu indexgebundenen ETFs entscheidet das BIT Capital-Investmentteam aktiv über Auswahl, Gewichtung und Haltedauer der einzelnen Portfolio-Positionen. Die Investmententscheidungen folgen einer konsequenten Bewertungsdisziplin: Temporäre Marktineffizienzen werden systematisch genutzt, um Positionen anzupassen und neue Chancen früh zu erschließen. High-Conviction-Positionen werden gezielt hoch gewichtet, um ihren potenziellen Beitrag zur angestrebten Outperformance zu maximieren.

„Mit unserem ersten aktiven ETF machen wir eine der renditestärksten Aktienstrategien Europas nun auch börsengehandelt zugänglich“, sagt Peter Wibbe, Managing Director bei BIT Capital. „Das ist zugleich der Auftakt für den gezielten Ausbau unseres Angebots um weitere aktive ETFs.“

* Der Track Record bezieht sich auf die bestehende Fondsstrategie des BIT Global Technology Leaders R-I. Die neu aufgelegte Anteilklasse BIT Global Technology Leaders Active UCITS ETF verfügt seit dem 3. August 2026 über eine eigene Wertentwicklungshistorie.

Über BIT Capital

Berlin Investment Technologies

BIT Capital vereint die Expertise eines Branchenführers im Asset-Management mit der Dynamik eines jungen Technologieunternehmens. Dabei setzt das Unternehmen erfolgreich auf einen „Best of Human x AI-Ansatz”, bei dem fundierte Investmenterfahrung und datengetriebene künstliche Intelligenz nahtlos zusammenwirken. Mit seinen aktiv gemanagten Investmentprodukten bietet BIT Capital Investoren die Chance, am zukünftigen Wachstum der technologisierten Welt zu partizipieren. BIT Capital ist größter, auf aktiv gemanagte Technologie- Aktienfonds spezialisierte Asset-Manager Deutschlands.

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