BMW-Fonds beteiligt sich an Entwickler von KI-Prüfsoftware

Berlin, ⁠12. Aug (Reuters) - Die BMW-Beteiligungsgesellschaft BMW iVentures beteiligt sich an einem Entwickler von KI-Prüfsoftware. Der Fonds investiere im Rahmen einer von den ‌Wagniskapitalgebern Atomico und Smash Capital angeführten Finanzierungsrunde, bei der das US-Startup mit 1,5 Milliarden ⁠Dollar ⁠bewertet werde, teilte BMW iVentures am Mittwoch mit. Insgesamt habe die Finanzierungsrunde ein Volumen von 143 Millionen Dollar. Wie viel Geld BMW iVentures beisteuert, ließ das ‌Unternehmen offen.

CodeRabbit prüft nach eigenen ‌Angaben Programmcode auf Fehler sowie Sicherheits- und Zuverlässigkeitsprobleme. BMW und das US-Unternehmen arbeiteten seit ⁠mehr als zwei Jahren zusammen, um eine ‌KI-Lösung für die Überprüfung ⁠von Quellcode zu entwickeln und einzusetzen, sagte Georg Baetz, Leiter der Elektrik/Elektronik-Integration bei BMW. Durch den Einsatz des ‌Systems könne die ⁠Entwicklung von Autosoftware erheblich ⁠beschleunigt werden.

BMW iVentures hatte im April einen neuen Fonds aufgelegt, über den 300 Millionen Dollar in KI-Startups investiert werden sollen. Der Münchner Autobauer hat die Beteiligungsgesellschaft 2011 gegründet.

(Bericht von Christina Amann. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)