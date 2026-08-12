Bangalore, ⁠12. Aug (Reuters) - CoreWeave hat dank einer starken Nachfrage nach seinen Cloud-Diensten für Künstliche Intelligenz (KI) im abgelaufenen Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Der ‌Umsatz lag im zweiten Quartal bei 2,58 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. ⁠Analysten ⁠hatten LSEG-Daten zufolge im Schnitt mit 2,56 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Verlust pro Aktie fiel mit 1,03 Dollar geringer aus als die am Markt erwarteten 1,20 Dollar. Die Aktien ‌des Unternehmens legten im nachbörslichen ‌Handel um fast zehn Prozent zu.

"CoreWeave hat in diesem Quartal einen wichtigen Wendepunkt erreicht, da sich ⁠unsere Größe allmählich in einem wachsenden operativen Hebel ‌niederschlägt", sagte Firmenchef und ⁠Mitgründer Michael Intrator.

Sogenannte Neocloud-Anbieter wie CoreWeave und der Konkurrent Nebius, die anderen Technologieunternehmen Hardware und Cloud-Kapazitäten zur Verfügung stellen, verzeichnen ‌durch die massiven ⁠KI-Investitionen der Branche eine rasant ⁠steigende Nachfrage. CoreWeave profitiert dabei von engen Beziehungen zu Nvidia und hat sich als wichtiger Anbieter von dessen KI-Chips etabliert. Zu den Kunden zählen unter anderem Meta und das KI-Start-Up Anthropic, der Entwickler von Claude.

(Bericht von Deborah SophiaBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)