Frankfurt, ⁠12. Aug (Reuters) - Nach dem frischen Rekordhoch am Vortag legt der Dax weiter zu. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung ‌am Mittwoch um 0,2 Prozent auf 26.453 Punkte, nachdem er am Dienstag zeitweise ⁠bis ⁠auf 26.504,54 Zähler und damit auf ein Allzeithoch geklettert war. "Heute wurden einmal mehr die Halbleiter- und KI-Aktien stark nachgefragt, nachdem die US-Unternehmen Coreweave und ‌Super Micro Computer gestern nach ‌Börsenschluss besser als erwartete Quartalszahlen vorlegen konnten", sagte Andreas Lipkow, Analyst beim Broker ⁠CMC Markets.

Größter Dax-Gewinner war Siemens Energy mit ‌einem Plus von ⁠3,5 Prozent. Anteilsscheine von Infineon zogen in den ersten Hadelsminuten mehr als zwei Prozent an. Einen Kurssprung ‌von in ⁠der Spitze 11,8 Prozent machte ⁠die Thyssenkrupp-Rüstungstochter TKMS, nachdem sie die Umsatzprognose nach oben geschraubt hat. "Der starke Ausblick für Umsatz und Margen bestätigt die Wachstumsstory", kommentierte ein Händler.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)