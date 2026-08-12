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DAX hält Rekordniveau – Asiens Börsen liefern Rückenwind

UniCredit · Uhr
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Der DAX notiert zur Wochenmitte leicht im Plus und bewegt sich weiterhin nahe seines Rekordhochs. Auch der Euro Stoxx 50 startet mit moderaten Zugewinnen in den Handel. Unterstützung kommt von den US-Märkten, wo die Indikationen für Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 vorbörslich auf eine freundliche Eröffnung hindeuten. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit deutlichen Aufschlägen

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus steht heute vor allem die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise. Die Daten gelten als wichtiger Gradmesser für die weitere Geldpolitik der Federal Reserve und könnten am Nachmittag neue Akzente für die globalen Aktienmärkte setzen. Die Veröffentlichung des Juli-CPI ist für den heutigen Mittwoch vorgesehen. Zudem beobachten Marktteilnehmer die Entwicklung im Nahen Osten. Die anhaltenden Spannungen zwischen dem Iran und den USA haben die Ölpreise zuletzt auf den höchsten Stand seit Ende Juli steigen lassen. Damit rücken auch mögliche Inflationsrisiken wieder stärker in den Vordergrund.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten prägen vor allem Quartalsberichte und Ausblicke das Geschehen. Hannover Rück zählt zu den auffälligeren Gewinnern. Der Rückversicherer bekräftigte trotz eines schwierigeren Preisumfelds sein Gewinnziel, was am Markt positiv aufgenommen wurde.

Auch Brenntag rückt in den Mittelpunkt. Der Chemikalienhändler hatte bereits im Vorfeld Eckdaten vorgelegt und seinen Ausblick angehoben. Die Prognoseverbesserung sorgt für Unterstützung und unterstreicht die operative Widerstandsfähigkeit des Konzerns in einem anspruchsvollen Marktumfeld.

Weniger dynamisch reagierten Anleger auf die Zahlen von Eon. Der Energiekonzern verwies auf wetterbedingte Verzögerungen bei Investitionen, die das Ergebniswachstum bremsen. Zwar bewegten sich die Kennzahlen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, für eine spürbare Kursfantasie reichte dies zunächst jedoch nicht aus.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
Silber Bull UN8GRR 8,16 56,66095 USD 7,07 Open End
X-DAX® Bear UG43FG 8,94 27318,906956 Punkte 29,51 Open End
DAX® Bull UG4ZE4 42,23 22229,543241 Punkte 6,26 Open End
X-DAX® Bull UN52W6 21,34 24290,447123 Punkte 12,22 Open End
X-DAX® Bull UG55S7 46,63 21770,211022 Punkte 5,66 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.08.2026; 10:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Deutsche Bank AG Call UG77RX 0,71 41,00 EUR 9,21 14.12.2026
Gold Call UN0F7U 2,29 5000,00 USD 20,87 18.09.2026
Alphabet Inc. Class A Call UN02J9 0,16 400,00 USD 19,94 16.09.2026
Adyen B.V. Call UG92WQ 0,20 1400,00 EUR 6,65 14.12.2026
Siemens Energy AG Call UG7VVU 1,54 180,00 EUR 5,03 14.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.08.2026; 10:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE Long UN7XJD 1,24 437,64 EUR 15 Open End
DAX® Long UN9LRL 8,96 25515,41914 Punkte 30 Open End
Rheinmetall AG Long UR19V3 31,97 1047,220852 EUR 12 Open End
Aixtron SE Short UN7KRP 1,13 50,482445 EUR 5 Open End
Micron Technology, Inc. Long UR1085 8,85 651,550498 USD 4 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.08.2026; 10:20 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

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