DAX hält Rekordniveau – Asiens Börsen liefern Rückenwind

Der DAX notiert zur Wochenmitte leicht im Plus und bewegt sich weiterhin nahe seines Rekordhochs. Auch der Euro Stoxx 50 startet mit moderaten Zugewinnen in den Handel. Unterstützung kommt von den US-Märkten, wo die Indikationen für Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 vorbörslich auf eine freundliche Eröffnung hindeuten. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit deutlichen Aufschlägen

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus steht heute vor allem die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise. Die Daten gelten als wichtiger Gradmesser für die weitere Geldpolitik der Federal Reserve und könnten am Nachmittag neue Akzente für die globalen Aktienmärkte setzen. Die Veröffentlichung des Juli-CPI ist für den heutigen Mittwoch vorgesehen. Zudem beobachten Marktteilnehmer die Entwicklung im Nahen Osten. Die anhaltenden Spannungen zwischen dem Iran und den USA haben die Ölpreise zuletzt auf den höchsten Stand seit Ende Juli steigen lassen. Damit rücken auch mögliche Inflationsrisiken wieder stärker in den Vordergrund.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten prägen vor allem Quartalsberichte und Ausblicke das Geschehen. Hannover Rück zählt zu den auffälligeren Gewinnern. Der Rückversicherer bekräftigte trotz eines schwierigeren Preisumfelds sein Gewinnziel, was am Markt positiv aufgenommen wurde.

Auch Brenntag rückt in den Mittelpunkt. Der Chemikalienhändler hatte bereits im Vorfeld Eckdaten vorgelegt und seinen Ausblick angehoben. Die Prognoseverbesserung sorgt für Unterstützung und unterstreicht die operative Widerstandsfähigkeit des Konzerns in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Weniger dynamisch reagierten Anleger auf die Zahlen von Eon. Der Energiekonzern verwies auf wetterbedingte Verzögerungen bei Investitionen, die das Ergebniswachstum bremsen. Zwar bewegten sich die Kennzahlen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, für eine spürbare Kursfantasie reichte dies zunächst jedoch nicht aus.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UN8GRR 8,16 56,66095 USD 7,07 Open End X-DAX® Bear UG43FG 8,94 27318,906956 Punkte 29,51 Open End DAX® Bull UG4ZE4 42,23 22229,543241 Punkte 6,26 Open End X-DAX® Bull UN52W6 21,34 24290,447123 Punkte 12,22 Open End X-DAX® Bull UG55S7 46,63 21770,211022 Punkte 5,66 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.08.2026; 10:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Deutsche Bank AG Call UG77RX 0,71 41,00 EUR 9,21 14.12.2026 Gold Call UN0F7U 2,29 5000,00 USD 20,87 18.09.2026 Alphabet Inc. Class A Call UN02J9 0,16 400,00 USD 19,94 16.09.2026 Adyen B.V. Call UG92WQ 0,20 1400,00 EUR 6,65 14.12.2026 Siemens Energy AG Call UG7VVU 1,54 180,00 EUR 5,03 14.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.08.2026; 10:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE Long UN7XJD 1,24 437,64 EUR 15 Open End DAX® Long UN9LRL 8,96 25515,41914 Punkte 30 Open End Rheinmetall AG Long UR19V3 31,97 1047,220852 EUR 12 Open End Aixtron SE Short UN7KRP 1,13 50,482445 EUR 5 Open End Micron Technology, Inc. Long UR1085 8,85 651,550498 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.08.2026; 10:20 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.