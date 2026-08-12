Dax kaum verändert erwartet - Inflation und Bilanzen im Blick

Frankfurt, 12. ⁠Aug (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge wenig verändert in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex mit ‌26.504,54 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht, bevor er 0,3 Prozent im Plus bei 26.391,42 Zählern aus dem ⁠Handel ⁠ging. Für gute Stimmung an den europäischen Börsen sorgten Anzeichen für Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen dem Oman und dem Iran und ein zeitweiser Rückgang beim Ölpreis. An den US-Börsen ging es ‌hingegen leicht nach unten.

Am Mittwoch blicken ‌die Finanzmärkte gespannt auf die Preisdaten aus den USA wegen möglicher Anzeichen für eine Abkühlung der Konjunktur. ⁠Die US-Inflationsrate dürfte im Juli auf 3,4 Prozent gefallen ‌sein, von 3,5 Prozent ⁠im Juni. Das Ende des staatlichen Tankrabatts dürfte die Inflation in Deutschland hingegen nach oben getrieben haben. Waren und Dienstleistungen dürften sich im ‌vergangenen Monat um durchschnittlich ⁠2,8 Prozent verteuert haben, ⁠nach 2,3 Prozent im Juni.

Auf der Unternehmensseite blicken Anleger unter anderem auf die Quartalsbilanzen von TUI, TKMS, E.ON, Hannover Rück, Brenntag, K+S und Thyssenkrupp Nucera.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 26.391,42

EuroStoxx50 6.551,22

EuroStoxx50-Future 6.573,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 53.791,85 -0,3%

Nasdaq

S&P 500 7.728,20 -0,3%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 3.946,51 +0,3%

Hang Seng 25.346,24 -1,2%

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Sabine ⁠Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)