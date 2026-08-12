US-Inflation könnte für den Dax entscheidend werden

Dax-Widerstand 26.600 26.500 Dax-Unterstützung 26.300 25.999

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte das kleine Doppelhoch (rot) im Stundenchart im Bereich des Vortagshochs bereits gestern erneut überwinden. Im Anschluss kletterte der Index auf ein neues Allzeithoch im Bereich um 26.500 Punkte. Das favorisierte Korrekturszenario blieb somit bislang aus. Auch heute Vormittag gibt es keinen Abwärtsdruck, der Index nähert sich erneut seinem Allzeithoch.

Dax-Ausblick:

Aus technischer Sicht ist im Vorfeld der am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten (erwartet wird ein Anstieg der Verbraucherpreise um 0,1 Prozent zum Vormonat und 3,4 Prozent zum Vorjahr, bei einer Kernrate von 2,5 Prozent) tendenziell mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.

Allerdings haben die Teuerungsdaten am Nachmittag sowohl das Potenzial, für einen Stimmungs-Umschwung zu sorgen, als auch die aktuell laufende Rally zu beschleunigen. Entsprechend ist eine neutrale Positionierung aktuell eine sinnvolle Option.