Dax Chartanalyse 12.08.2026

US-Inflation könnte für den Dax entscheidend werden

onvista · Uhr
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Dax-Widerstand26.60026.500
Dax-Unterstützung26.30025.999

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte das kleine Doppelhoch (rot) im Stundenchart im Bereich des Vortagshochs bereits gestern erneut überwinden. Im Anschluss kletterte der Index auf ein neues Allzeithoch im Bereich um 26.500 Punkte. Das favorisierte Korrekturszenario blieb somit bislang aus. Auch heute Vormittag gibt es keinen Abwärtsdruck, der Index nähert sich erneut seinem Allzeithoch.

Dax-Ausblick: 

Aus technischer Sicht ist im Vorfeld der am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten (erwartet wird ein Anstieg der Verbraucherpreise um 0,1 Prozent zum Vormonat und 3,4 Prozent zum Vorjahr, bei einer Kernrate von 2,5 Prozent) tendenziell mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.

Allerdings haben die Teuerungsdaten am Nachmittag sowohl das Potenzial, für einen Stimmungs-Umschwung zu sorgen, als auch die aktuell laufende Rally zu beschleunigen. Entsprechend ist eine neutrale Positionierung aktuell eine sinnvolle Option.

Dax Chart
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Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DN0MYQ) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 12.08.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 23.855,15 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY2PCZ) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 12.08.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 29.148,20 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

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