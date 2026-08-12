Dax startet nahe dem Rekordhoch - TKMS-Aktie steigt zweistellig

Nach seiner Rekordrally hat der Dax am Mittwoch zunächst nur einen kleinen Schritt gemacht. Ohne eindeutige Impulse durch die Berichtssaison konnte der Leitindex die am Vortag aufgestellte Bestmarke von 26.504 Punkten erst einmal nicht angreifen. Im frühen Handel legte er 0,2 Prozent auf 26.448 Punkte zu. Der MDax stieg um 0,1 Prozent auf 32.260 Zähler.

Aktuell hat der Dax sein Jahresplus auf gut acht Prozent ausgebaut. Die Impulse durch die Vorgaben anderer Weltbörsen waren am Mittwoch aber teils verhalten und auch die Reaktionen auf Unternehmenszahlen konnten dem Markt nicht groß ihren Stempel aufdrücken. Anleger warten auf Inflationsdaten aus den USA, die am Nachmittag veröffentlicht werden.

Während gegenseitige Drohungen und Warnungen im Iran-Krieg anhalten, haben die Ölpreise wieder das höchste Niveau seit Ende Juli erreicht. "Eine Einigung zwischen den USA und dem Iran gibt es nicht, sodass sich auch keine Ausweitung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus abzeichnet", hieß es am Morgen von den Experten der Landesbank Helaba. Sie wiesen auf die damit wieder zunehmenden Inflationsrisiken hin.

Siemens Energy gefragt

Die Favoritenrolle im Dax übernahm zunächst Siemens Energy wegen positiver Branchennachrichten. Eine vom Windkraft-Spezialisten Vestas erhöhte Prognose zog auch die Titel des Energietechnik-Konzerns um 4,3 Prozent nach oben auf ein Hoch seit mehr als einem Monat. Die Vestas-Nachrichten stützten auch deutlich den Konkurrenten Nordex aus dem MDax.

Eigene Unternehmenszahlen ergaben unter den Dax-Werten jedoch keinen positiven Impuls. Von Eon über Hannover Rück bis hin zu Brenntag bewegten sich nach ihren Berichten alle drei Indexmitglieder im Minus. Relativ groß war der Abschlag bei Brenntag mit 1,6 Prozent. Von dem Chemikalienhändler waren schon Eckdaten bekannt, sodass der Neuigkeitsgehalt eher gering war. Die Titel hatten aber zuletzt ein Hoch seit Anfang März 2025 erreicht und leiden unter Gewinnmitnahmen.

TKMS steigt zweistellig

Im MDax sorgte vor allem TKMS mit einem Kurssprung um elf Prozent für Aufsehen. Eine von dem Marineschiffbauer erhöhte Prognose kam bei den Anlegern sehr gut an. Im laufenden Geschäftsjahr soll der Umsatz nun um 10 bis 12 Prozent steigen statt der bislang in Aussicht gestellten Spanne von zwei bis fünf Prozent.

mit Material von dpa-AFX