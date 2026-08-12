Dax startet nahe Rekordhoch in den Handel

Der Dax dürfte am Mittwoch zunächst unweit seines Rekordhochs von 26.504 Punkten auf der Stelle treten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart 0,1 Prozent unter dem Vortagesschluss auf 26.366 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax mit seinem neuen Rekord sein Jahresplus auf gut acht Prozent ausgebaut.

Klare Impulse fehlen nun, nachdem es im US-Handel etwas abwärtsgegangen war, sich die Märkte in Japan und Südkorea am Morgen aber erholt präsentieren. Die Ölpreise steigen allerdings etwas weiter an auf das höchste Niveau seit Ende Juli.

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USA: Leichte Verluste

Signale eines möglichen Fortschritts hinsichtlich einer Einigung im Iran-Krieg haben den Anlegen am US-Aktienmarkt am Dienstag nicht lange gereicht. Die wichtigsten Indizes schlossen im Minus.

Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 0,34 Prozent auf 53.791,85 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,32 Prozent auf 7.728,20 Zähler nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,33 Prozent auf 29.525,48 Zähler nach unten. In der Gruppe der "Magnificent 7" waren die Alphabet-A-Aktien mit minus 3,8 Prozent auffallend schwach.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 53.719 -0,34 Prozent S&P 500 7.728 - 0,32 Prozent Nasdaq 24.442 - 0,33 Prozent

Asien: Uneinheitlich

Die Börsen Asiens haben am Mittwoch vor wichtigen US-Inflationsdaten überwiegend zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg im späten Handel um 0,8 Prozent und der Kospi in Südkorea zog um 3,6 Prozent an. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen stieg um 0,4 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,2 Prozent nachgab.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 66.295 + 0,80 Prozent Hang Seng 25.132 - 1,20 Prozent CSI 300 4.687 +0,51Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 124,33 - 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,16 - 0,04 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,68 - 0,09 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 89,50 USD - 0,98 Dollar WTI 83,78 USD - 0,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NORMA GROUP AUF 22 (20) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 72 (82) EUR - 'HOLD'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 76,50 (77,40) EUR - 'HOLD'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 56 (52) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EVONIK AUF 20 (19) EUR - 'NEUTRAL'

(mit Material von dpa-AFX)