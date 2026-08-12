DAX® - Temporär über 26.500 Punkten

Zu Wochenbeginn hatte sich der DAX® noch bitten lassen. Doch nach einem Tag der Abstinenz gelang den deutschen Standardwerten ein erneutes Rekordlevel. Damit kann das Aktienbarometer sein Allzeithoch bis auf 26.505 Punkte ausbauen. Im „uncharted territory“ steckt das obere Bollinger Band (akt. bei 26.672 Punkten) eines der wenigen verbliebenen Anlaufziele ab. Wenn Anlegerinnen und Anleger die Kursentwicklung im Juli darüber hinaus als sog. „rounding bottom“ interpretieren, dann ergibt sich aus diesem Kursmuster ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 1.250 Punkten. Perspektivisch kann deshalb mit einem Kursziel jenseits der Marke von 27.000 Punkten gerechnet werden. Auf der Unterseite stellt dagegen das gestrige Tagestief (26.246 Punkte) eine erste Rückzugsmarke dar. Charttechnisch von wesentlich größerer Bedeutung sind allerdings die Nackenlinie des oben angeführten „rounding bottom“ (25.900 Punkte) sowie vor allem die bekannte Ausbruchszone des Jahres 2026 bei rund 25.500 Punkten. Da der RSI weiterhin im überkauften Terrain notiert, ist auch der Blick auf mögliche Haltelinien nicht ganz unwichtig.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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