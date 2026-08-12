dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.08.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Eon sieht sich trotz wetterbedingt verzögerter Investitionen auf Kurs

ESSEN - Der Energiekonzern Eon setzt bei seinen Investitionsvorhaben auf die kommenden Monate. Im ersten Halbjahr lagen die Investitionen etwa für Energieinfrastruktur und Digitalisierung mit 3 Milliarden Euro rund 7 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie das Unternehmen am Mittwoch in Essen mitteilte. Grund dafür waren nach Konzernangaben witterungsbedingte Verzögerungen zu Jahresbeginn, die im Jahresverlauf nachgeholt werden sollen. Für 2026 stehen bei den Essenern weiterhin 8,7 Milliarden Euro im Plan, was etwas mehr wäre als 2025. Auch die Ergebnisziele bestätigte das Management zur Vorlage des Halbjahresberichts. Anleger reagierten verhalten.

ROUNDUP: Vestas erhöht Ergebnisprognose - Zweites Quartal über Erwartungen

AARHUS - Der Windanlagenbauer Vestas hat seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr nach einer robusten Entwicklung im zweiten Quartal erhöht. So soll die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieben bis neun Prozent erreichen und damit jeweils einen Prozentpunkt mehr als zuvor, wie das dänische Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Analysten gehen derzeit im Schnitt von 7,2 Prozent aus. Die Umsatzprognose ließ Vestas unverändert.

ROUNDUP 2/Starkes Halbleitergeschäft: Jenoptik wird optimistischer für 2026

JENA - Der Technologiekonzern Jenoptik profitiert weiter vom KI-Boom und hat im zweiten Quartal überraschend viel verdient. Vor allem wegen der starken Entwicklung im Halbleiterbereich formuliert das Management seine Jahresziele nun etwas optimistischer. Schub gab zuletzt ein starker Auftragseingang nicht allein aus der Chipindustrie. Das hohe Buchungsniveau müsse sich aber nicht zwangsläufig auch in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen, warnte Finanzchefin Prisca Havranek Kosicek in einer Analystenkonferenz am Mittwoch.

ROUNDUP: TKMS erhöht Prognose und erwartet deutlich stärkeres Wachstum

KIEL - Der Marineschiffbauer TKMS wird für das laufende Geschäftsjahr dank des anhaltenden Rüstungsbooms erneut optimistischer. Vor allem bei Atlas Electronics sowie bei Überwasserschiffen geht das Unternehmen von einem starken Wachstum aus, wie die Tochter des Industriekonzerns Thyssenkrupp am Mittwoch in Kiel mitteilte. Das U-Bootgeschäft dürfte hingegen moderat zulegen. In den ersten neun Monaten schnitt TKMS besser ab als erwartet. An den Mittelfristzielen halten die Kieler fest.

ROUNDUP/Gedämpfte Nachfrage: Bilfinger wird etwas vorsichtiger - Aktie verliert

MANNHEIM - Der Industriedienstleister Bilfinger hat auch im zweiten Quartal die Zurückhaltung der Kunden wegen des Konflikts am Persischen Golf zu spüren bekommen. Für das Gesamtjahr dämpfte der Konzern deshalb etwas die Erwartungen. Während der Konzern die Jahresziele für Umsatz und freien Barmittelzufluss am Mittwoch bestätigte, peilt er nun bei der operativen Marge (Ebita-Marge) das untere Ende der ausgegebenen Spanne an. Das kam an der Börse nicht gut an. Die Aktie verlor im frühen Handel um rund 6,8 Prozent auf 74,90 Euro. Damit hat das Papier seit dem Jahreswechsel rund 30 Prozent an Wert verloren.

ROUNDUP/Maue Konsumstimmung: Douglas verdient operativ deutlich weniger

DÜSSELDORF - Die Parfümeriekette Douglas hat im dritten Geschäftsquartal 2025/26 weiter das Preisbewusstsein der Kunden zu spüren bekommen. Die Geschäftsentwicklung des Quartals sei maßgeblich von einer schwachen Marktdynamik in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden sowie einem anhaltend starken Preiswettbewerb im europäischen Beauty-Handel beeinflusst worden, teilte Douglas am Mittwoch in Düsseldorf mit. Die zuletzt Mitte Juni erneut gesenkte Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigte Douglas. An der Börse gab die Aktie nach.

ROUNDUP: Tui-Kunden buchen weiter Last Minute - Aktie verliert

HANNOVER - Der Iran-Krieg und seine Folgen treiben die Kunden des Reisekonzerns Tui weiter zum Buchen auf den letzten Drücker. Seit Juli ziehe das Geschäft aber wieder an - trotz Hitzewelle und Waldbränden, erklärte Vorstandschef Sebastian Ebel am Mittwoch in Hannover. Dennoch liegt der gebuchte Umsatz für den Sommer noch sechs Prozent niedriger als vor einem Jahr. Der Trend zu Last Minute drückt auf Reisepreise und Gewinn. An seiner Gewinnprognose hält Ebel zwar fest, betont aber nicht mehr das obere Ende der Zielspanne.

ROUNDUP/Robuste Kali-Nachfrage: K+S hebt Gewinnziel trotz Trockenheit an

KASSEL - Der Kalidünger-Hersteller K+S wird nach deutlichen Zuwächsen im zweiten Quartal optimistischer für das Jahr 2026. "Im zweiten Quartal war die Nachfrage nach Kali hoch. Die Preise entwickelten sich positiv und wir konnten mehr produzieren als im Vorjahr", sagte Konzernchef Christian Meyer in einer am Mittwoch auf der K+S Homepage veröffentlichten Video-Botschaft. An der Börse kam das gut an, Anleger griffen bei den Aktien zu.

ROUNDUP/Höhere Preise: Brenntag legt deutlich zu - Aktie gibt etwas nach

ESSEN - Der Chemikalienhändler Brenntag hat im zweiten Quartal vor allem dank höherer Preise zugelegt. Umsatz und Ergebnisse stiegen deutlich. An seinem am Freitag erneut erhöhten Gewinnziel für das laufende Jahr hielt das Unternehmen am Mittwoch fest. Zudem fiel das Ergebnis des zweiten Quartals etwas höher aus als der vorläufige Wert. Die Brenntag-Aktie gab bis zur Mittagszeit dennoch um gut ein Prozent nach.

ROUNDUP: Hannover Rück erwartet Rekordgewinn trotz Preisverfall

HANNOVER - Der Rückversicherer Hannover Rück rechnet trotz des anhaltenden Preisverfalls im Kerngeschäft weiter mit einem Rekordgewinn im laufenden Jahr. Vorstandschef Clemens Jungsthöfel peilt nach wie vor einen Überschuss von mindestens 2,7 Milliarden Euro an. Anders als der deutlich größere Rivale Munich Re weitete die Hannover Rück ihr Geschäft bei der Vertragserneuerung zum Sommer sogar deutlich aus - und sieht sich gegenüber ihren großen Wettbewerbern im Vorteil.

ROUNDUP 2: Vorratsaufbau für Aufschwung kostet Bechtle Geld - Aktie im Minus

NECKARSULM - Der IT-Dienstleister Bechtle rüstet sich für den Aufschwung. Das Unternehmen baute im zweiten Quartal mit viel Geld Vorräte für den rekordhohen Auftragsbestand auf. Aus dem operativen Geschäft flossen Finanzmittel in Höhe von 112,4 Millionen Euro ab, wie das MDax -Unternehmen am Mittwoch in Neckarsulm mitteilte. Ein Jahr zuvor war es ein Zufluss von 45,2 Millionen gewesen.

ROUNDUP: Aroundtown-Tochter Grand City Properties bestätigt Prognose

LUXEMBURG - Grand City Properties (GCP) hat im ersten Halbjahr wie auch andere Wohnungsanbieter von höheren Mieteinnahmen profitiert. Wegen gestiegener Finanzierungskosten ging jedoch der operative Gewinn (FFO1) des zum Immobilienkonzern Aroundtown gehörenden Unternehmens leicht zurück. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Führungsgremium um Unternehmenschef Refael Zamir am Mittwoch. Die Aktie gab zuletzt um rund 0,4 Prozent auf 9,52 Euro nach.

ROUNDUP: Höhere Nachfrage treibt Schott Pharma an - Quartal besser als gedacht

MAINZ - Bei Schott Pharma haben die Geschäfte zuletzt Fahrt aufgenommen. In den drei Monaten bis Ende Juni verzeichnete der Pharmazulieferer über das gesamte Portfolio hinweg eine höhere Nachfrage und damit ein unerwartet starkes drittes Geschäftsquartal. Konzernchef Christian Mias bestätigte daher zur Vorlage endgültiger Zahlen am Mittwoch die bereits im Juli angehobenen Jahresziele. An der Börse ging es am Mittwoch aber abwärts. Nach dem starken Lauf der Aktie nahmen Anleger Gewinne mit.

Thyssenkrupp Nucera rechnet wegen SOEC-Ausstieg mit noch mehr Verlust

DORTMUND - Der Elektrolyse-Spezialist Thyssenkrupp Nucera rechnet wegen einer strategischen Neuausrichtung im laufenden Geschäftsjahr mit mehr Verlust als bisher. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde 2025/26 bei minus 105 bis minus 75 Millionen Euro liegen, teilte die Thyssenkrupp-Tochter am Dienstagabend mit. Zuvor war Nucera von minus 80 bis minus 30 Millionen Euro ausgegangen.

Weitere Meldungen -Indus Holding steigert auch Auftragseingang deutlich -US-Medien: Paramount stellt Weichen für Wegzug aus Kalifornien -Neue EU-Verpackungsregeln sorgen für Unmut -Eon-Chef sieht große Gefahr durch Drohnen-Angriffe auf Energieinfrastruktur -Chinas Tech-Riese Tencent: Werbegeschäft hilft beim Stemmen von KI-Ausgaben -EU-Regeln verbieten PFAS in Fast-Food-Verpackungen -Thüringen setzt Sonntagsfahrverbot komplett aus -ROUNDUP: Minister Bilger für Ausbau von Wasserstraßen -Niedrigwasser: Bahn bietet Unterstützung mit Güterzügen an -ROUNDUP 2/Kabinett: Kein Alkohol mehr für 14-Jährige -Reisechaos nach Ätna-Ausbruch - Flughafen-Sperre verlängert -ROUNDUP: Weinlese hat begonnen - Früher Start in Federweißer-Saison -Spritpreise ziehen kräftig an -ROUNDUP: Berlin und Brandenburg lockern Lkw-Fahrverbot am Sonntag -Neue Stromleitung für Nordsee-Windpark genehmigt -ROUNDUP 2: Kartellamt hält 50+1 für zulässig - Liga soll nachbessern -Sonnenfinsternis bleibt ohne Einfluss auf Stromversorgung

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha