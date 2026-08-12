EQS-Adhoc: Klöckner & Co SE: Delisting wird nach Entscheidung der Frankfurter Wertpapierbörse am 12. August 2026 wirksam

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EQS-Ad-hoc: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Klöckner & Co SE: Delisting wird nach Entscheidung der Frankfurter Wertpapierbörse am 12. August 2026 wirksam

12.08.2026 / 12:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Klöckner & Co SE ("

Gesellschaft

") ist heute über die Entscheidung der Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse vom 12. August 2026 informiert worden, dass der beantragte Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE000KC01000 am 12. August 2026 wirksam wird. Es wird erwartet, dass der Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse mit Ablauf des 12. August 2026 eingestellt wird. Die Gesellschaft wird zudem bei den Börsen Berlin (Tradegate BSX), Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart darauf hinwirken, dass die Aktien der Gesellschaft künftig nicht mehr im Freiverkehr an diesen Börsen gehandelt werden und bestehende Notierungen kurzfristig eingestellt werden.

Kontakt:

Investoren

Fabian Joseph

Head of Investor Relations

+49 211 88245-488

fabian.joseph@kloeckner.com

Presse

Christian Pokropp – Pressesprecher

Head of Corporate Communications | Head of Group HR

+49 211 88245-360

christian.pokropp@kloeckner.com

Ende der Insiderinformation

12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Klöckner & Co SE
Peter-Müller-Straße 24
40468 Düsseldorf
Deutschland
Telefon:+49 (0)211-8824-5900
E-Mail:info@kloeckner.com
Internet:www.kloeckner.com
ISIN:DE000KC01000, DE000KC11116
WKN:KC0100, KC1111
Indizes:SDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code:529900CQ31CN6GV5LL52
EQS News ID:2381410
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