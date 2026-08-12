EQS-Adhoc: Klöckner & Co SE: Delisting wird nach Entscheidung der Frankfurter Wertpapierbörse am 12. August 2026 wirksam

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Klöckner & Co SE: Delisting wird nach Entscheidung der Frankfurter Wertpapierbörse am 12. August 2026 wirksam



12.08.2026 / 12:21 CET/CEST

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Die Klöckner & Co SE ("

Gesellschaft

") ist heute über die Entscheidung der Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse vom 12. August 2026 informiert worden, dass der beantragte Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE000KC01000 am 12. August 2026 wirksam wird. Es wird erwartet, dass der Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse mit Ablauf des 12. August 2026 eingestellt wird. Die Gesellschaft wird zudem bei den Börsen Berlin (Tradegate BSX), Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart darauf hinwirken, dass die Aktien der Gesellschaft künftig nicht mehr im Freiverkehr an diesen Börsen gehandelt werden und bestehende Notierungen kurzfristig eingestellt werden.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Klöckner & Co SE Peter-Müller-Straße 24 40468 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211-8824-5900 E-Mail: info@kloeckner.com Internet: www.kloeckner.com ISIN: DE000KC01000, DE000KC11116 WKN: KC0100, KC1111 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900CQ31CN6GV5LL52 EQS News ID: 2381410

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