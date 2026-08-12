EQS-Adhoc: STEICO SE: Aiveen Kearney tritt als CEO zurück – Thorsten Leicht zum Vorsitzenden der geschäftsführenden Direktoren (CEO) ernannt

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STEICO SE: Aiveen Kearney tritt als CEO zurück – Thorsten Leicht zum Vorsitzenden der geschäftsführenden Direktoren (CEO) ernannt



12.08.2026 / 11:24 CET/CEST

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Aiveen Kearney tritt als CEO zurück – Thorsten Leicht zum Vorsitzenden der geschäftsführenden Direktoren (CEO) ernannt

Feldkirchen bei München, 12. August 2026 – (ISIN DE000A0LR936) – Der Verwaltungsrat der STEICO SE hat heute einen Wechsel auf der Führungsebene des Unternehmens beschlossen.

Frau Aiveen Kearney wird im gegenseitigen Einvernehmen mit Wirkung zum 31. August 2026 von ihren Ämtern als geschäftsführende Direktorin und Vorsitzende der geschäftsführenden Direktoren (CEO) zurücktreten. Das separate Mandat von Frau Kearney als Mitglied des Verwaltungsrats bleibt davon unberührt und wird fortgeführt.

Der Verwaltungsrat hat Herrn Thorsten Leicht mit Wirkung zum 1. September 2026 für eine Amtszeit von fünf Jahren zum neuen Vorsitzenden der geschäftsführenden Direktoren (CEO) ernannt. Herr Leicht ist langjähriger COO (Chief Operating Officer) und geschäftsführender Direktor des Unternehmens. Er ist seit 2019 Mitglied der Geschäftsleitung von STEICO und hat die operative Entwicklung, die Produktionsstrategie und das internationale Wachstum des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass er STEICO erfolgreich in die nächste Entwicklungsphase führen wird.

Der Verwaltungsrat dankt Frau Kearney für ihren Einsatz und wünscht ihr jeden erdenklichen Erfolg für ihre zukünftigen Vorhaben.

Kontakt

Andreas Schulze

STEICO SE

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