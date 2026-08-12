EQS-AFR: aap Implantate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: aap Implantate AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
aap Implantate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

12.08.2026 / 07:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die aap Implantate AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 18.08.2026

Ort:

https://www.aap.de/investoren/publikationen/berichte/quartalsberichte

12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:aap Implantate AG
Lorenzweg 5
12099 Berlin
Deutschland
Internet:www.aap.de
LEI Code:39120001TRQTQ01LPP57
Ende der MitteilungEQS News-Service

2305882 12.08.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
AAP INC.
aap Implantate

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Edelmetall im Fokus
Technisches Kaufsignal: So viel Potenzial hat Gold nochgestern, 12:35 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 09.08.2026
Eine starke Woche – doch ein Indikator mahnt zur Vorsicht09. Aug. · onvista
Sportwagen-Hersteller
Krise bei Porsche: Was dennoch Hoffnung macht09. Aug. · The Market
Alle Plus-Analysen