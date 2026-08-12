EQS-AFR: aap Implantate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: aap Implantate AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
aap Implantate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
12.08.2026 / 07:00 CET/CEST
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Hiermit gibt die aap Implantate AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.08.2026
Ort:
https://www.aap.de/investoren/publikationen/berichte/quartalsberichte
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|aap Implantate AG
|Lorenzweg 5
|12099 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.aap.de
|LEI Code:
|39120001TRQTQ01LPP57
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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