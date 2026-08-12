EQS-AFR: ALLGEIER SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ALLGEIER SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
ALLGEIER SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

12.08.2026 / 11:33 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die ALLGEIER SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

https://allgeier.com/de/investor-relations/finanzberichte-publikationen/

12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ALLGEIER SE
Montgelasstr. 14
81679 München
Deutschland
Internet:http://www.allgeier.com
LEI Code:529900IQAYRZIGKOJL63
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