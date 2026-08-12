EQS-AFR: ALLGEIER SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ALLGEIER SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

ALLGEIER SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



12.08.2026 / 11:33 CET/CEST

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Hiermit gibt die ALLGEIER SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

https://allgeier.com/de/investor-relations/finanzberichte-publikationen/

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Sprache: Deutsch Unternehmen: ALLGEIER SE Montgelasstr. 14 81679 München Deutschland Internet: http://www.allgeier.com LEI Code: 529900IQAYRZIGKOJL63

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