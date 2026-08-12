EQS-AFR: electrovac AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: electrovac AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

electrovac AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



12.08.2026 / 14:39 CET/CEST

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Hiermit gibt die electrovac AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

https://www.electrovac.com/investor-relations/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

https://www.electrovac.com/en/investor-relations/publications/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

https://www.electrovac.com/investor-relations/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

https://www.electrovac.com/en/investor-relations/publications/

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Sprache: Deutsch Unternehmen: electrovac AG Anglstraße 4 94121 Salzweg Deutschland Internet: https://www.electrovac.com/ LEI Code: 5299008TJ4LODTQQNQ85

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