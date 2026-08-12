EQS-AFR: Nagarro SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Nagarro SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Nagarro SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



12.08.2026 / 16:22 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Nagarro SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

https://www.nagarro.com/de/investor-relations/financial-reports-and-publications

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

https://www.nagarro.com/en/investor-relations/financial-reports-and-publications

12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Nagarro SE Baierbrunner Straße 15 81379 München Deutschland Internet: www.nagarro.com LEI Code: 9845008396BA67DA9B37

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2381728 12.08.2026 CET/CEST