EQS-AFR: PLANOPTIK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PLANOPTIK AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

PLANOPTIK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



12.08.2026 / 12:39 CET/CEST

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Hiermit gibt die PLANOPTIK AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.08.2026

Ort:

https://www.planoptik.com/de/investor_relations/

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Sprache: Deutsch Unternehmen: PLANOPTIK AG Ueber der Bitz 3 56479 Elsoff Deutschland Internet: www.planoptik.com LEI Code: 5299002C4WEKXO9UG879

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