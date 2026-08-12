EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Bekanntgabe von Informationen zu mit einem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 / Aktienrückkauf – 5. Zwischenmeldung und temporäre Aussetzung
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

12.08.2026 / 14:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Betreff: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Bekanntgabe von Informationen zu mit einem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Angaben zum Emittenten und Inhalt:

Name: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

Adresse: Hornbachstr. 11, 76879 Bornheim

Inhalt der Meldung: Geschäfte im Zusammenhang mit Rückkaufprogramm

Bekanntmachung nach Art. 2 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Geschäfte im Zusammenhang mit Rückkaufprogramm – 5. Zwischenmeldung und temporäre Aussetzung

Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (die „Gesellschaft“) hat den Beginn ihres Rückkaufprogramms zum 16. Juli 2026 durch Bekanntgabe gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 am 10. Juli 2026 mitgeteilt.

Im Zeitraum vom 16.07.2026 bis zum 11.08.2026, jeweils einschließlich, wurden insgesamt 60.000 Aktien der Gesellschaft im Rahmen des Rückkaufprogramms erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgte durch die von der Gesellschaft beauftragte COMMERZBANK Aktiengesellschaft ausschließlich über das XETRA-Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse.

Im Zeitraum vom 16.07.2026 bis zum 11.08.2026 betrugen die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen jeweils pro Tag:

DatumGesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück)Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)Aggregiertes
Volumen
(EUR)
16.07.20262.33180,0554186.609,20
17.07.20263.78280,0733302.837,20
20.07.20263.58480,1874287.391,70
21.07.20262.50079,5986198.996,40
22.07.20263.61979,9657289.395,70
23.07.20263.54779,9759283.674,50
24.07.20262.10680,2305168.965,50
27.07.20263.51781,6897287.302,80
28.07.20263.53882,9161293.357,30
29.07.20263.36083,8500281.735,90
30.07.20263.66486,1281315.573,50
31.07.20263.55983,7887298.204,00
03.08.20263.60385,0139306.305,00
04.08.20262.06984,7219175.289,70
05.08.20263.63484,5278307.174,00
06.08.20263.68084,9252312.524,70
07.08.20261.55785,2146132.679,20
10.08.20263.73584,9276317.204,50
11.08.20262.61585,0044222.286,50
Gesamt60.00082,79184.967.507,30

Die Gesellschaft hat entschieden, das Rückkaufprogramm nach den zuletzt am 11. August 2026 getätigten Rückkäufen temporär auszusetzen und voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr wieder aufzunehmen.

Informationen zu den mit dem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften (einschließlich einer Aufstellung der Einzelgeschäfte in detaillierter Form) sind gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Website der Gesellschaft (www.hornbach-holding.de) im Bereich „Investor Relations“ veröffentlicht.

Bornheim (Pfalz), 12.08.2026

HORNBACH Management AG

Der Vorstand

12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim (Pfalz)
Deutschland
LEI Code:529900EGQZ79V21LBL44
Ende der MitteilungEQS News-Service

2381602 12.08.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hornbach Holding

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
VW-Aktie bietet erneut eine Tradingchanceheute, 13:30 Uhr · onvista
Investoren-Veteran
Auf diese Software-Aktien setzt Hendrik Lebers Fondsheute, 07:02 Uhr · onvista
Edelmetall im Fokus
Technisches Kaufsignal: So viel Potenzial hat Gold nochgestern, 12:35 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen