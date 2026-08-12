EQS-DD: Deutsche Post AG: Hendrik Venter, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.08.2026 / 16:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Hendrik
Nachname(n):Venter

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Post AG

b) LEI

8ER8GIG7CSMVD8VUFE78 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005552004

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
55,30 EUR248.850,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
55,3000 EUR248.850,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
LEI Code:8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
Ende der MitteilungEQS News-Service

106526 12.08.2026 CET/CEST

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