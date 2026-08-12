EQS-DD: Deutsche Post AG: Hendrik Venter, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.08.2026 / 16:11 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Hendrik Nachname(n): Venter

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Post AG

b) LEI

8ER8GIG7CSMVD8VUFE78

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005552004

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 55,30 EUR 248.850,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 55,3000 EUR 248.850,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Post AG Charles-de-Gaulle-Straße 20 53113 Bonn Deutschland Internet: www.group.dhl.com LEI Code: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78

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