EQS-DD: Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Prisca Anand, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.08.2026 / 16:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Prisca
Nachname(n): Anand

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Ravi
Nachname(n): Anand
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Newron Pharmaceuticals S.p.A.

b) LEI
8156002F8C11F80A9740 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: IT0004147952

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
12,00 CHF 6.984,00 CHF

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
12,0000 CHF 6.984,0000 CHF

e) Datum des Geschäfts
11.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: SIX Swiss Exchange
MIC: XSWX


12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Newron Pharmaceuticals S.p.A.
via Antonio Meucci 3
20091 Bresso
Italien
Internet: www.newron.com
LEI Code: 8156002F8C11F80A9740

Ende der Mitteilung EQS News-Service

106534  12.08.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
NEWRON PHARMACEUTICALS

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
VW-Aktie bietet erneut eine Tradingchanceheute, 13:30 Uhr · onvista
Investoren-Veteran
Auf diese Software-Aktien setzt Hendrik Lebers Fondsheute, 07:02 Uhr · onvista
Edelmetall im Fokus
Technisches Kaufsignal: So viel Potenzial hat Gold nochgestern, 12:35 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen