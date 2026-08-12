EQS-DD: Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Stefan Weber, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.08.2026 / 16:42 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Stefan
Nachname(n):Weber

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Newron Pharmaceuticals S.p.A.

b) LEI

8156002F8C11F80A9740 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:IT0004147952

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
12,60 EUR25.203,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
12,6000 EUR25.203,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Newron Pharmaceuticals S.p.A.
via Antonio Meucci 3
20091 Bresso
Italien
Internet:www.newron.com
LEI Code:8156002F8C11F80A9740
Ende der MitteilungEQS News-Service

106540 12.08.2026 CET/CEST

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