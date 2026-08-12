EQS-DD: Schaeffler AG: Dr. Astrid Fontaine, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.08.2026 / 10:26 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Astrid
Nachname(n):Fontaine

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Schaeffler AG

b) LEI

549300Q7E782X7GC1P43 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000SHA0100

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
7,382433 EUR59.856,77 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
7,3824 EUR59.856,77 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Schaeffler AG
Industriestr. 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet:www.schaeffler.com
LEI Code:549300Q7E782X7GC1P43
Ende der MitteilungEQS News-Service

106522 12.08.2026 CET/CEST

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