EQS-News: BIKE24 bleibt im zweiten Quartal 2026 auf Wachstumskurs und stärkt seine Position im europäischen Markt

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BIKE24 bleibt im zweiten Quartal 2026 auf Wachstumskurs und stärkt seine Position im europäischen Markt



12.08.2026 / 07:30 CET/CEST

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BIKE24 bleibt im zweiten Quartal 2026 auf Wachstumskurs und stärkt seine Position im europäischen Markt

Highlights Q2 2026

Konzernumsatz steigt um 20,1 % auf EUR 96,1 Mio. (Q2 2025: EUR 80,0 Mio.)

Bereinigtes EBITDA wächst um 15,8 % auf EUR 5,9 Mio. (Q2 2025: EUR 5,1 Mio.)

Lokalisierte Märkte wachsen mit 29,7 % deutlich überproportional

Ende Juni starteten neue lokalisierte Webshops in Dänemark und Slowenien, im Juli folgte Irland

Bestandsaufbau auf EUR 91,6 Mio. zur Sicherung der Warenverfügbarkeit für das zweite Halbjahr

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Dresden, 12. August 2026

– Die Bike24 Holding AG (BIKE24) hat ihren profitablen Wachstumskurs im zweiten Quartal 2026 erfolgreich fortgesetzt. In einem herausfordernden Marktumfeld mit intensivem Preiswettbewerb steigerte das Unternehmen den Konzernumsatz um 20,1 % auf EUR 96,1 Mio. (Q2 2025: EUR 80,0 Mio.). Gleichzeitig verbesserte sich das bereinigte EBITDA um 15,8 % auf EUR 5,9 Mio. (Q2 2025: EUR 5,1 Mio.). Damit konnte BIKE24 seine Marktposition weiter stärken und gleichzeitig profitabel wachsen.

Geschäftsentwicklung 2. Quartal 2026

„Auch im zweiten Quartal haben wir unsere Marktposition weiter ausgebaut. Besonders erfreulich ist die überproportionale Umsatzentwicklung unseres Geschäfts in den lokalisierten Märkten sowie der Ausbau der Umsätze mit Komplett-Fahrrädern, insbesondere in den Bereichen der Gravel- und Rennräder. Zugleich bleibt das Marktumfeld durch intensiven Wettbewerb und eine hohe Preissensitivität der Kunden geprägt. Im Fokus steht deshalb weiterhin das Wachstum, die operativen Verbesserungen und die Profitabilität konsequent miteinander in Einklang zu bringen“, sagt Andrés Martin-Birner, Gründer und CEO von BIKE24.

Wesentliche Wachstumsimpulse gingen erneut von den lokalisierten Märkten aus. Diese erhöhten ihren Umsatz im zweiten Quartal um 29,7 % auf EUR 21,5 Mio., während die DACH-Region um 17,2 % auf EUR 66,4 Mio. zulegte. Auch die übrigen europäischen Märkte entwickelten sich weiterhin dynamisch. Ende Juni 2026 erweiterte BIKE24 seine lokalen Angebote um die Märkte Dänemark und Slowenien, im Juli folgte die Lokalisierung in Irland.

Auf Produktebene zeigten insbesondere die Produktgruppen Teile, Zubehör & Kleidung eine überdurchschnittlich starke Entwicklung und steigerten den Umsatz um 22,3 % auf EUR 78,9 Mio. (Q2 2025: EUR 64,5 Mio.). Die Produktgruppe Komplett-Fahrräder erhöhte ihren Umsatz um 11,0 % auf EUR 17,2 Mio. (Q2 2025: EUR 15,5 Mio.).

Das Marktumfeld blieb im zweiten Quartal stark promotions- und preisgetrieben. BIKE24 verfolgt in diesem Umfeld weiterhin einen ausgewogenen Ansatz zwischen Wachstum, Strukturaufbauten und Profitabilität.

Der Rohertrag stieg im zweiten Quartal um 18,8 % auf EUR 26,3 Mio. Die Bruttomarge in Höhe von 27,4 % konnte nahezu auf Vorjahresniveau von 27,7 % gehalten werden. In einzelnen Funktionsbereichen, wie Marketing und Fulfillment wurden bewusst zusätzliche Investitionen getätigt, um lokale Märkte noch stärker zu penetrieren. Zudem führt der mit dem Wachstum verbundene Aufbau an Kapazitäten zeitweise zu stärkeren Kostenentwicklungen. Insgesamt konnte das bereinigte EBITDA mit EUR 5,9 Mio. im zweiten Quartal weiter zulegen (Q2 2025: EUR 5,1 Mio.) und eine bereinigte EBITDA-Marge von 6,1 % (Q2 2025: 6,3%) verzeichnen.

Im zweiten Quartal erzielte BIKE24 zudem ein positives Periodenergebnis von EUR 0,6 Mio. nach EUR 0,2 Mio. im Vorjahresquartal. Das EBIT verbesserte sich auf EUR 1,6 Mio. (Q2 2025: EUR 0,9 Mio.).

Geschäftsentwicklung 1. Halbjahr 2026

Im ersten Halbjahr 2026 steigerte BIKE24 den Konzernumsatz auf EUR 166,9 Mio. (H1 2025: EUR 138,1 Mio.). Dies entspricht einem Wachstum von 20,8 %.

Auch das Bruttoergebnis entwickelte sich entsprechend positiv und stieg um 20,7 % bzw. EUR 7,6 Mio. auf EUR 44,3 Mio. Die Bruttomarge lag mit 26,6 % auf dem Niveau des Vorjahres.

Gleichzeitig entwickelten sich die betrieblichen Kosten insgesamt unterproportional zum Umsatzwachstum. Dadurch erhöhte sich das bereinigte EBITDA um 35,7 % auf EUR 7,7 Mio. (H1 2025: EUR 5,6 Mio.); die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf 4,6 % gegenüber 4,1 % im Vorjahreszeitraum.

Hohe Warenverfügbarkeit als Wettbewerbsvorteil

Die hohe Warenverfügbarkeit blieb auch im zweiten Quartal ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. BIKE24 erhöhte den Warenbestand gezielt auf EUR 91,6 Mio., um die Nachfrage zuverlässig bedienen und die Verfügbarkeit für die zweite Jahreshälfte sicherstellen zu können. Gleichzeitig blieb das Verhältnis von Vorratsbestand zu Umsatz mit 28,8 % nahezu auf Vorjahresniveau (Q2 2025: 28,7 %).

Dabei unterstützen die Integration des Logistikstandorts Barcelona, die erweiterten Fahrradzustelloptionen über Collect & Ride sowie das ausgebaute Operations-Netzwerk die weitere Skalierung des Geschäfts.

„Wir investieren weiterhin gezielt in Warenverfügbarkeit, Infrastruktur und internationale Expansion. Gleichzeitig konzentrieren wir uns darauf, den strukturellen Aufbau und den effizienten Einsatz unserer Ressourcen konsequent auszubalancieren, um unsere Ergebnisqualität weiter zu stärken. Die geschaffenen Kapazitäten bilden eine starke Grundlage für die weitere Entwicklung im zweiten Halbjahr“, sagt Sylvio Eichhorst, CFO von BIKE24.

Voraussetzungen für ein erfolgreiches zweites Halbjahr geschaffen

BIKE24 sieht sich trotz weiterhin bestehender makroökonomischer Unsicherheiten und eines intensiven Wettbewerbsumfelds gut aufgestellt. Die Kombination aus hoher Warenverfügbarkeit, steigender Kundenbasis, neuen lokalisierten Märkten und operativen Skalierungseffekten schafft die Voraussetzungen für weiteres profitables Wachstum.

Vor diesem Hintergrund bestätigt BIKE24 die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Das Unternehmen erwartet weiterhin einen Umsatz zwischen EUR 318 Mio. und EUR 332 Mio. sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR 16 Mio. und EUR 20 Mio.

„Wir haben im ersten Halbjahr wichtige Voraussetzungen für die weitere Entwicklung geschaffen. Unsere Marktposition in Europa ist stärker denn je, die neuen Lokalisierungen eröffnen zusätzliches Potenzial, und unsere hohe Warenverfügbarkeit unterstützt die Kundenzufriedenheit in einem sich immer weiter stabilisierenden Branchenumfeld. Damit sind wir für die zweite Jahreshälfte sehr gut aufgestellt“, so Andrés Martin-Birner.

Heute um 11 Uhr findet der Q2 2026 Earnings Call von BIKE24 statt. Die dazugehörige Präsentation wird auf der IR-Website verfügbar sein.

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https://www.appairtime.com/event/0e8d1c62-ec93-4132-ac07-d4c671216d61

Ungeprüfte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in T€ Q2 2026 Q2 2025 Delta HJ 2026 HJ 2025 Delta Umsatz und sonstige Erträge DACH 66.363 56.629 +17,2% 113.405 95.591 +18,6% Lokalisierte Märkte 21.518 16.586 +29,7% 38.983 30.019 +29,9% Rest von Europa (EWR) 7.384 5.691 +29,7% 12.771 10.106 +26,4% Rest der Welt 850 1.137 -25,2% 1.692 2.369 -28,6% Umsatzerlöse 96.115 80.043 +20,1% 166.851 138.085 +20,8% Sonstige Erträge 49 118 -58,2% 238 211 +12,7% Gesamterträge 96.164 80.162 +20,0% 167.088 138.296 +20,8% Aufwendungen für Handelswaren, Verbrauchsmaterialien und Betriebsstoffe -69.814 -57.909 +20,6% -122.519 -101.353 +20,9% Bruttoergebnis 26.301 22.135 +18,8% 44.331 36.733 +20,7% Bruttomarge 27,4% 27,7% -0,3 pp 26,6% 26,6% 0,0 pp Performance Marketingkosten -1.417 -975 +45,3% -2.461 -1.700 +44,7% Vertriebskosten¹ -8.539 -6.944 +23,0% -14.563 -12.011 +21,2% Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer -7.780 -6.851 +13,5% -14.651 -12.935 +13,3% Sonstige Aufwendungen -2.757 -2.458 +12,1% -5.309 -5.339 -0,6% EBITDA 5.858 5.024 +16,6% 7.586 4.958 +53,0% EBITDA Marge 6,1% 6,3% -0,2 pp 4,5% 3,6% +1,0 pp Bereinigungen 17 50 -66,3% 69 681 -89,9% Bereinigtes EBITDA 5.875 5.075 +15,8% 7.655 5.640 +35,7% Bereinigte EBITDA Marge 6,1% 6,3% -0,2 pp 4,6% 4,1% +0,5 pp Abschreibungen (exkl. Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwertähnliche Posten) -1.849 -1.723 +7,3% -3.677 -3.446 +6,7% Bereinigtes EBIT 4.026 3.352 +20,1% 3.977 2.193 +81,3% Bereinigte EBIT Marge 4,2% 4,2% 0,0 pp 2,4% 1,6% +0,8 pp Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwertähnliche Posten -2.438 -2.381 +2,4% -4.877 -4.762 +2,4% Bereinigungen -17 -50 -66,3% -69 -681 -89,9% Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 1.570 921 +70,6% -968 -3.250 n.a. EBIT Marge 1,6% 1,2% +0,5 pp -0,6% -2,4% +1,8 pp Finanzaufwendungen, netto -607 -671 -9,5% -1.297 -2.556 -49,3% Ergebnis vor Steuern 963 250 +286,1% -2.265 -5.805 n.a. Ertragsteuern -323 0 >+1.000% 682 1.840 -62,9% Periodenergebnis 641 249 +157,2% -1.582 -3.966 n.a. Rundungsdifferenzen können auftreten. ¹Inklusive Aufwendungen für die Wertberichtigung auf Forderungen. Konsumenten KPIs Aktive Kunden (LTM) 1.244.368 1.022.389 +21,7% 1.244.368 1.022.389 +21,7% Anzahl Bestellungen 704.113 575.799 +22,3% 1.187.913 979.385 +21,3% Durchschnittlicher Warenkorb 139 140 -0,5% 142 141 +0,2% Bestellungen wiederkehrender Kunden 71,5% 70,5% +1,0 pp 71,6% 70,6% +1,0 pp Rücksendequote 17,1% 18,7% -1,7 pp 16,9% 17,8% -0,9 pp

Den vollständigen Halbjahresfinanzbericht einschließlich des Konzernzwischenabschlusses finden Sie hier:

https://ir.bike24.com/publikationen

Über BIKE24

BIKE24 ist eine der führenden E-Commerce-Plattformen für Fahrräder, Fahrradteile und Fahrradzubehör in Europa. Mit Hauptsitz in Dresden bietet BIKE24 ein umfangreiches Sortiment an Premium-Marken und bedient Radsportbegeisterte in zahlreichen europäischen Ländern. Das Unternehmen ist seit Juni 2021 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

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