EQS-News: CEOTRONICS AG erhält Auftrag über ca. € 1,9 Mio.

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CEOTRONICS AG erhält Auftrag über ca. € 1,9 Mio.



12.08.2026 / 10:00 CET/CEST

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Die CEOTRONICS AG erhielt von einem Funkgeräte-Hersteller einen Auftrag über ca. € 1,9 Mio. Geliefert werden CT-ComLink® Anschlusskabel, die im Zusammenspiel mit CT-MultiPTT´s (Control Units) genutzt werden.

„Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren Informationen z. B. zum Auftraggeber und dem Endkunden veröffentlichen.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: CEOTRONICS AG Adam-Opel-Straße 6 63322 Rödermark Deutschland E-Mail: investor.relations@ceotronics.com Internet: www.ceotronics.com ISIN: DE0005407407 WKN: 540740 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900L89P6LHLQVKI48 EQS News ID: 2381088

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