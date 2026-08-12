EQS-News: CEOTRONICS AG erhält Auftrag über ca. € 1,9 Mio.

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EQS-News: CEOTRONICS AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge
CEOTRONICS AG erhält Auftrag über ca. € 1,9 Mio.

12.08.2026 / 10:00 CET/CEST
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Die CEOTRONICS AG erhielt von einem Funkgeräte-Hersteller einen Auftrag über ca. € 1,9 Mio. Geliefert werden CT-ComLink® Anschlusskabel, die im Zusammenspiel mit CT-MultiPTT´s (Control Units) genutzt werden.

„Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren Informationen z. B. zum Auftraggeber und dem Endkunden veröffentlichen.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.

12.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:CEOTRONICS AG
Adam-Opel-Straße 6
63322 Rödermark
Deutschland
E-Mail:investor.relations@ceotronics.com
Internet:www.ceotronics.com
ISIN:DE0005407407
WKN:540740
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code:529900L89P6LHLQVKI48
EQS News ID:2381088
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