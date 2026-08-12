EQS-News: DAVIGO AG baut ihr Private-Equity-Portfolio mit zweiter Beteiligung aus

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DAVIGO AG baut ihr Private-Equity-Portfolio mit zweiter Beteiligung aus



12.08.2026 / 09:00 CET/CEST

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DAVIGO AG baut ihr Private-Equity-Portfolio mit zweiter Beteiligung aus

Hamburg, den 12. August 2026 – Die DAVIGO AG (ISIN DE000A2LQGN7 – WKN A2LQGN) hat sich an der nicht börsennotierten Somatric GmbH mit Sitz in München beteiligt (https://somatric.de/). Mit ihrer zweiten Private-Equity-Beteiligung erweitert DAVIGO das Portfolio um ein Technologieunternehmen an der Schnittstelle von biometrischer Messung und intelligenter Datenauswertung. Zugleich wird der angekündigte Ausbau des Investmentuniversums jenseits der Börse für Aktionäre konkret sichtbar.

Somatric entwickelt eine neue Technologieplattform für die Erfassung und Nutzung menschlicher Echtzeitdaten, um eine bislang kaum erschlossene Datenebene des Menschen für eine neue Generation intelligenter Anwendungen zugänglich zu machen.

Das Unternehmen entwickelt bewusst im „Stealth Mode“ und hält konkrete Produktentwicklungen weitgehend zurück. Geleitet wird Somatric von Jette Schreiber und Niklas Hinz. Im Juni 2026 erhielt Somatric den Jury Award des Entrepreneurial Life Science Accelerator (ELSA). Für DAVIGO eröffnet die Beteiligung frühzeitig Zugang zu einer potenziell disruptiven Technologie.

Somatric ist die erste mit der digitalen Investmenttechnologie GOLIATH ausgewählte Private-Equity-Beteiligung, die zentrale Auswahlkriterien entlang einer komplexen Entscheiungsarchitektur erfüllt hat: ein technologisch differenziertes Geschäftsmodell, eine frühe Unternehmensphase und Potenzial für einen skalierbaren Markt.

Damit zeigt GOLIATH erstmals in der Praxis, wie DAVIGO die von DAVID bekannte, regelbasierte Investmentlogik auf nicht börsennotierte Wachstumsunternehmen überträgt und zusätzliche Beteiligungschancen strukturiert bewertet.

Für Aktionäre reicht die strategische Bedeutung über das Einzelinvestment hinaus: Über die börsennotierte DAVIGO Aktie erhalten sie mittelbar Zugang zu Public und Private Equity in einem gemeinsamen Beteiligungsportfolio. Die zweite Private-Equity-Beteiligung verbreitert das Portfolio um eine zusätzliche Quelle potenzieller Wertentwicklung. Damit bleiben eigentlich illiquide Beteiligungen über die tägliche Handelbarkeit der DAVIGO Aktie weiterhin liquide.

Weitere Kandidaten ohne Börsennotierung sind von GOLIATH identifiziert und befinden sich schon im detaillierten Bewertungsprozess; über jedes Investment wird separat entschieden.





Kontakt Investor Relations

Simon Marbach (Vorstand) DAVIGO AG · Heimhuder Straße 52 · 20148 Hamburg,

Tel.: +49 (0) 40 466 640 400 · E-Mail: contact@davigo.world · Web: www.davigo.com

Über die DAVIGO AG

Die DAVIGO AG (Hamburg, WKN: A2LQGN) ist eine im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf und Hamburg notierte Beteiligungsgesellschaft, die Anlegern weltweit täglichen Zugang zu einem wachsenden, breit diversifizierten Portfolio aus börsennotierten und nicht-börsennotierten Unternehmensbeteiligungen bietet. Unterstützt durch eine vollständig regelbasierte Investment-Technologie agiert die Gesellschaft emotionsfrei, transparent und skalierbar. Die DAVIGO Aktie verbindet professionelles Beteiligungsmanagement mit täglicher Börsenliquidität und macht damit eine Investmentqualität zugänglich, die bislang institutionellen Großinvestoren vorbehalten ist.

Disclaimer Bei den Aussagen in dieser CN handelt es sich um werbliche Informationen für Aktien der DAVIGO AG, die im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf und Hamburg gehandelt werden. Generell gilt: der Erwerb von Wertpapieren ist mit Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust führen können.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Davigo AG Heimhuder Straße 52 20148 Hamburg Deutschland E-Mail: contact@davigo.world Internet: https://davigo.com/ ISIN: DE000A2LQGN7 WKN: A2LQGN Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg LEI Code: 5493004NXRMEN6J3V621 EQS News ID: 2381058

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