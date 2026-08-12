EQS-News: Deutsche Lichtmiete AG – Sachstandsbericht gegen aktuellen Nachweis der Anleihegläubigerstellung verfügbar

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EQS-News: One Square Advisory Services S.à.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz
Deutsche Lichtmiete AG – Sachstandsbericht gegen aktuellen Nachweis der Anleihegläubigerstellung verfügbar

12.08.2026 / 20:28 CET/CEST
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Deutsche Lichtmiete AG – Sachstandsbericht gegen aktuellen Nachweis der Anleihegläubigerstellung verfügbar

Genf, 12. August 2026 – Die Insolvenzverwaltung der Deutsche Lichtmiete AG hat der One Square Advisory Services S.à.r.l. in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der Anleihen 2018/2023 (WKN: A2NB9P), 2019/2025 (WKN: A2TSCP) und 2021/2027 (WKN: A3H2UH) einen aktuellen Bericht über die Entwicklungen im Insolvenzverfahren über das Vermögen der Deutsche Lichtmiete AG zur Verfügung gestellt.

Anleihegläubiger können eine Kopie des Berichts des Verwalters gegen Nachweis der Gläubigerstellung durch Übersendung eines aktuellen (Online-)Depotauszuges (nicht älter als 10 Werktage) bei der One Square Advisory Services S.à.r.l. anfordern. Entsprechende Anfragen und Nachweis, sind per E-Mail zu richten an

lichtmiete@onesquareadvisors.com

oder per Fax an +49 89 15 98 98 22.

Bitte beachten Sie, dass der Bericht Informationen enthalten kann, deren Verwendung und/oder Offenlegung als Insiderinformation nach Art. 14 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) oder aufgrund anderer anwendbarer Rechtsnormen reglementiert und/oder beschränkt sein kann. Die One Square Advisory Services S.à.r.l. wird nicht prüfen, ob der Bericht tatsächlich derlei Informationen enthält, oder (potenziell) solche Informationen unkenntlich machen.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Deutsche Lichtmiete AG um ein nicht-öffentliches Verfahren handelt. Eine Weitergabe des Berichts oder seines Inhaltes ist daher nicht gestattet.

Kontakt

One Square Advisory Services S.à.r.l.

- Lichtmiete-

Genf | Schweiz

F: +49-89-15 98 98-22

E:

lichtmiete@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com

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