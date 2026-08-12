EQS-News: Deutscher Offtake-Partner verdoppelt Abnahmemengen auf 40.000 tpa

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Deutscher Offtake-Partner verdoppelt Abnahmemengen auf 40.000 tpa



12.08.2026 / 11:50 CET/CEST

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12. August 2026

Deutscher Offtake-Partner verdoppelt Abnahmemengen auf 40.000 tpa

Neue Vereinbarung unterstützt künftige Erweiterungen von Epanko

EcoGraf Limited („EcoGraf“ oder „das Unternehmen“) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich bekannt zu geben, dass es mit einem bedeutenden deutschen Graphithändler ein verbindliches Term Sheet unterzeichnet hat, das eine vorläufige Abnahmevereinbarung (Vorvertrag) nach deutschem Recht über den Verkauf von Naturflockengraphitprodukten aus dem Epanko-Graphitprojekt in Tansania darstellt.

Das Term Sheet ersetzt die bisherige Vereinbarung¹ und umfasst:

Abnahme von 20.000 tpa Naturflockengraphit ab Produktionsbeginn auf dem Epanko-Graphitprojekt („Epanko“) und anschließende Verdopplung auf 40.000 tpa nach den ersten fünf Jahren

Die Steigerung des Abnahmevolumens ist eine unabhängige Bestätigung der Qualität und der wirtschaftlichen Attraktivität des Graphits aus der Epanko-Lagerstätte für Kunden in Europa, wobei ein großer Produktanteil nach Deutschland geliefert wird

Die Laufzeit der geplanten Vereinbarung beträgt zehn Jahre

Die Preisgestaltung basiert auf Marktreferenzpreisen, gestützt durch einen Mindestpreis, der als Absicherung gegen Kursverluste dienen und die langfristige wirtschaftliche Tragfähigkeit von Epanko gewährleisten soll

Die höheren Vertragsmengen bieten Unterstützung für künftige schrittweise Erweiterungen von Epanko über die anfängliche Produktionskapazität von 73.000 tpa hinaus

Die starken Nachfrageaussichten werden durch steigende europäische Anforderungen an sichere und diversifizierte Graphit-Lieferketten gestützt

Die Vertragsbedingungen umfassen eine Preisgestaltung auf Basis eines Marktreferenzpreises und eines Mindestpreises, angepasst an Flockengröße und Kohlenstoffgehalt, auf FOB-Basis („Free on Board“) ab dem Hafen von Daressalam, sowie weitere Bedingungen, die in Verträgen dieser Art üblicherweise enthalten sind.

Der Vertragspartner ist ein etablierter europäischer Graphithändler mit einer langen und nachgewiesenen Erfolgsgeschichte bei der Belieferung industrieller Endverbraucher mit natürlichen Flockengraphitprodukten in ganz Europa und auf internationalen Märkten.

EcoGraf hat die Identität des Vertragspartners auf dessen Wunsch hin nicht offengelegt, da die Parteien vertraglichen Vertraulichkeitsverpflichtungen unterliegen. EcoGraf betrachtet die Identität des Vertragspartners nicht als eine Information, von der eine vernünftige Person erwarten würde, dass sie einen wesentlichen Einfluss auf den Preis oder den Wert der Wertpapiere des Unternehmens hat. EcoGraf bestätigt, dass diese Mitteilung alle wesentlichen Informationen enthält, die für die Beurteilung der Auswirkungen der Vereinbarung relevant sind.2

Zusammen mit der bestehenden verbindlichen Vereinbarung von EcoGraf mit der ThyssenKrupp Metallurgical Products GmbH³ (kürzlich umbenannt in „tk accelis Trading GmbH“) über 20.000 tpa hat sich das Unternehmen vertraglich vereinbarte Absatzmengen von 40.000 tpa für den europäischen Markt gesichert. Es stehen weiterhin ausreichende freie Produktionskapazitäten zur Verfügung, um die vertikal integrierte Strategie von EcoGraf im Bereich HF-freier Batterieanodenmaterialien sowie zukünftige Kundenanforderungen zu unterstützen.

Die geplante Abnahmevereinbarung unterstützt den Projektfinanzierungsprozess des Unternehmens. Das Term Sheet stellt eine vorläufige Vereinbarung (Vorvertrag) nach deutschem Recht dar, in der die Parteien die wesentlichen wirtschaftlichen Bedingungen der geplanten Abnahmevereinbarung vereinbart und sich verpflichtet haben, endgültige, ausführliche Verträge auszuhandeln. Der Abschluss des endgültigen Vertrags und die Umsetzung der geplanten Abnahmevereinbarung unterliegen weiterhin den üblichen aufschiebenden Bedingungen und den Anforderungen der Projektfinanzierung.

Bei Beginn der Produktionssteigerung würde die Vereinbarung etwa 55 % der ursprünglich geplanten Produktionskapazität von Epanko in Höhe von 73.000 tpa ausmachen und untermauert zudem die Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich künftiger schrittweiser Durchsatzsteigerungen.

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002

Anmerkungen

1: Siehe die ASX-Mitteilung vom 23. Dezember 2013 mit dem Titel „Binding Offtake Agreement Signed“.

2: Die oben gegebene Beschreibung des Vertragspartners reicht aus, um deren Stellung und Kreditwürdigkeit zu beschreiben.

3: Siehe die ASX-Mitteilung vom 25. August 2015 mit dem Titel „Offtake Agreement with ThyssenKrupp”.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Verschiedene Aussagen in dieser Ankündigung beziehen sich auf Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als „zukunftsgerichtete Aussagen“ klassifiziert und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem abweichen, was hier präsentiert oder implizit dargestellt wird. Das Unternehmen gibt keine Zusicherungen, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erreicht werden.

Produktionsziele und finanzielle Informationen

Die in diesem Bericht enthaltenen Produktionsziele und die daraus abgeleiteten Finanzprognosen stammen aus der am 25. Februar 2026 veröffentlichten aktualisierten bankfähigen Machbarkeitsstudie mit dem Titel „Updated Bankable Feasibility Study“ und basieren auf Erzreserven, die aus Mineralressourcen abgeleitet wurden, welche sich zu 43 % aus gemessenen Ressourcen und zu 57 % aus angezeigten Ressourcen für eine Betriebsdauer der Mine von 22 Jahren zusammensetzen. In die Erzreserven und die Produktionsziele wurden keine abgeleiteten Ressourcen einbezogen. Abgeleitete Ressourcen wurden lediglich als Nebenprodukt beim Abbau der gemessenen und angezeigten Ressourcen gewonnen und für Planungszwecke als Abraum behandelt. Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, auf denen die Produktionsziele und die aus den Produktionszielen abgeleiteten Finanzprognosen basieren, die in der vorherigen Marktmitteilung dargelegt wurden, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen, dazu gehören:

• Epanko Graphitmine in Tansania;

• Mechanische Formgebungsanlage in Tansania;

• EcoGraf HFfree® Reinigungsanlagen in Standortnähe zu Elektroauto-, Batterie- und Batterieanodenherstellern; und

• EcoGraf HFfree® Reinigungstechnologie zur Unterstützung des Batterieanoden-Recyclings.

In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.

Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, seine mechanische Formgebungsanlage Ifakara in Tansania fertigzustellen, in der natürlicher Flockengraphit zu kugelförmigem Graphit (SPG) verarbeitet wird. Diese mechanische Mikronisierung und Sphäronisierung ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird.

Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien.

Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen.

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Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

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