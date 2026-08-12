EQS-News: DOUGLAS Group schließt drittes Quartal im Rahmen der Erwartungen ab und bestätigt Prognose für 2025/2026

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DOUGLAS Group schließt drittes Quartal im Rahmen der Erwartungen ab und bestätigt Prognose für 2025/2026



12.08.2026 / 07:30 CET/CEST

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Q3 (April – Juni 2026) & 9M 2025/2026 (Oktober 2025 – Juni 2026)

DOUGLAS Group schließt drittes Quartal im Rahmen der Erwartungen ab und bestätigt Prognose für 2025/2026

Geschäftsentwicklung : Umsatz sinkt um 2.0% auf 987,8 Millionen Euro, bereinigte EBITDA-Marge: 12,9% (bereinigtes EBITDA: 127,5 Millionen Euro); Nettoverschuldung: 3,1x zum 30.06. (2,2x exkl. Mietverpflichtungen).

: Umsatz sinkt um 2.0% auf 987,8 Millionen Euro, bereinigte EBITDA-Marge: 12,9% (bereinigtes EBITDA: 127,5 Millionen Euro); Nettoverschuldung: 3,1x zum 30.06. (2,2x exkl. Mietverpflichtungen). Markt: Schwache Dynamik in wichtigen Märkten Deutschland, Frankreich und Niederlande;

beschleunigtes E-Com-Wachstum verschiebt zunehmend Balance zwischen Absatzkanälen.

Schwache Dynamik in wichtigen Märkten Deutschland, Frankreich und Niederlande; beschleunigtes E-Com-Wachstum verschiebt zunehmend Balance zwischen Absatzkanälen. Neuausrichtung: Maßnahmen zur engere Anpassung an das Kund*innenverhalten; Stärkung der Preispositionierung und erhöhter Fokus auf E-Com; Filialen werden kritisch hinsichtlich Ergebniszielen überprüft.

Maßnahmen zur engere Anpassung an das Kund*innenverhalten; Stärkung der Preispositionierung und erhöhter Fokus auf E-Com; Filialen werden kritisch hinsichtlich Ergebniszielen überprüft. Strategie: Update zur Weiterentwicklung von „Let it Bloom“ im vierten Kalenderquartal 2026.

Update zur Weiterentwicklung von „Let it Bloom“ im vierten Kalenderquartal 2026. Prognose für 2025/2026 bestätigt: Umsatzwachstum von 0-1% (4,58 bis 4,63 Milliarden Euro), bereinigte EBITDA-Marge von ~15,0% und Nettoverschuldungsgrad von 3,0-3,5x zum 30.09.2026.

Düsseldorf, 12. August, 2026 – Die DOUGLAS Group hat das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 im Rahmen der Erwartungen abgeschlossen. Im Zeitraum April bis Juni 2026 sanken der Umsatz um 2,0% auf 987,8 Millionen Euro und das bereinigte EBITDA um 19,4% auf 127,5 Millionen Euro (bereinigte EBITDA-Marge: 12,9%). Die Geschäftsentwicklung des Quartals war maßgeblich beeinflusst von einer schwachen Marktdynamik in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden sowie einem anhaltend starken Preiswettbewerb im europäischen Beauty-Handel aufgrund der gesteigerten Preissensitivität unter Verbraucher*innen. Auf Neunmonatssicht blieben die Omnichannel-Umsätze mit einem leichten Wachstum von 0,5% auf 3,61 Milliarden Euro weitestgehend stabil; das bereinigte EBITDA sank um 9,0% auf 577,3 Millionen Euro bei einer Marge von 16,0%. Die DOUGLAS Group bestätigte zugleich ihre Prognose für das Gesamtjahr 2025/2026.

“Der Wettbewerb um die Gunst der Kundinnen und Kunden ist intensiv“, sagte Sander van der Laan, CEO der DOUGLAS Group. „Wir haben verschiedene Maßnahmen eingeleitet, um effektiv auf das veränderte Verhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher zu reagieren. Dazu gehören eine regelmäßige Überprüfung unserer Preispositionierung und die Beschleunigung unserer Omnichannel-Transformation, aber auch ein höherer Fokus auf unser digitales Angebot und das Online-Einkaufserlebnis. Zudem bauen wir die Exklusivität unseres Sortiments und die kanalübergreifenden Services weiter aus, die sich beide hervorragend entwickeln und stark gewachsen sind. Im Laufe des Jahres werden wir Details zu den dazugehörigen Zielen, finanziellen KPIs und Timelines mitteilen. Nicht zuletzt arbeiten wir an der Standardisierung und Vereinfachung unserer Organisation über 22 Omnichannel-Länder hinweg und halten unsere Kosten strikt unter Kontrolle. All das verschafft uns eine gute Ausgangslage für weiteres Wachstum.“

Schwache Dynamik in Deutschland, Frankreich und den Niederlande bremsen Wachstum

Der Markt für Premium-Beauty wächst in Europa zwar weiterhin – insbesondere in Polen, Spanien und Italien –, allerdings wird das Wachstum von einer schwachen Dynamik in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden, die zusammen rund 60% des Geschäfts der DOUGLAS Group ausmachen, gehemmt. In Deutschland und den Niederlanden hat die Nachfrage nach Premium-Beauty zuletzt gegenüber dem Vorjahresquartal nachgelassen, in Frankreich blieb sie stabil. Zentralosteuropa bleibt ein wichtiger Wachstumsbereich der Group.

Verändertes Kund*innenverhalten - Verschiebung zu E-Commerce setzt sich fort

Von April bis Juni 2026 ging der gruppenweite Umsatz um 2,0% zurück. Das starke Umsatzwachstum im Segment Zentralosteuropa (+4,4%) konnte die gesunkenen Umsätze in den größten Segmenten DACHNL (-2,8%) und Frankreich (-2,1%) nicht kompensieren. Das Geschäft der Online-Tochter Parfumdreams wurde neben dem ohnehin intensiven Wettbewerb auf dem deutschen Heimatmarkt durch temporäre Einschränkungen im Betrieb des Online-Shops beeinträchtigt. Infolgedessen verzeichnete das Online-Segment Parfumdreams / Niche Beauty im dritten Quartal einen Umsatzrückgang von 10,4% im Vergleich zum Vorjahresquartal lag.

Die Online-Umsätze legten in Zentralosteuropa, Südeuropa und Frankreich zweistellig zu und belegen das große Wachstumspotential und Momentum in den drei Segmenten, in denen E-Com derzeit maximal ein Viertel der Gesamtumsätze ausmacht. Dieses starke Wachstum konnte jedoch die Entwicklung im reiferen Markt DACHNL, in dem der Online-Anteil bei rund 40% liegt, nicht ausgleichen. Das Segment war einem stärkeren und preisaggressiveren Wettbewerb ausgesetzt und lag im E-Com-Umsatz 4,9% unter Vorjahr. Insgesamt sank der Online-Umsatz der Group um 1,0%. Im wichtigen Premium-Bereich – bereinigt um Parfumdreams / Niche Beauty – stieg er um 0,6% an.

Die DOUGLAS Group geht davon aus, dass sich die Balance zwischen Filial- und E-Com-Umsatz in den nächsten Jahren weiter in Richtung E-Com verschieben wird und hat entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Die hervorragende Entwicklung von kanalübergreifenden („Cross-Channel“) Services (+18,2%) wie Click & Collect Express demonstriert indes die Relevanz des Omnichannel-Modells im Beauty-Handel. Mit Blick auf das Sortiment erweisen sich insbesondere exklusive Marken als wichtige Wachstumstreiber und USPs: Der Umsatz von nur bei der DOUGLAS Group erhältlichen Marken, darunter about-face, Lolavie, Morphe und Balmain Paris, stieg im dritten Quartal zweistellig an. Das Unternehmen betrachtet die Exklusivität des Sortiments als Erfolgsfaktor und baut diese gezielt aus. Auch das Retail-Media-Geschäft wächst weiter stark und legte im Quartal beim Umsatz um 24% zu.

9M 2025/2026: Leichtes Wachstum und solide Cash-Generierung

Auf Neunmonatssicht steigerte die DOUGLAS Group die Umsätze leicht um 0,5%, maßgeblich getrieben durch das Online-Geschäft, das 2,3% zulegte. Das bereinigte EBITDA ging im gleichen Zeitraum um 9,0% auf 577,3 Millionen Euro zurück (Marge: 16,0%). Der Nettoverschuldungsgrad lag zum 30. Juni 2026 bei 3,1x (30. Juni 2025: 2,7x) bzw. bei 2,2x vor Mietverbindlichkeiten.

Die Cash-Generierung blieb auf einem soliden Niveau: Die Konversion von bereinigtem EBITDA in Free Cash Flow verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr auf rund 70% und wurde durch einen disziplinierten und zielgerichteten Umgang mit Investitionen unterstützt. Der Free Cash Flow belief sich in den ersten neun Monaten auf 399,2 Millionen Euro nach 412,8 Millionen Euro in 2024/2025 und lag damit vor allem aufgrund des niedrigeren bereinigten EBITDA unter dem Vorjahreswert.

Maßnahmen zur besseren Abstimmung auf das veränderte Kund*innenverhalten

Die DOUGLAS Group hat verschiedene Maßnahmen eingeleitet, um ihre Marktposition und Sichtbarkeit zu stärken und auf die zunehmende Verlagerung der Kund*innennachfrage in den wettbewerbsintensiven Online-Kanal zu reagieren. Dazu gehören eine konstante Überprüfung der Preispositionierung sowie ein höherer Fokus auf dem E-Com-Kanal und dem Omnichannel-Einkaufserlebnis insgesamt. Zudem überprüft das Unternehmen gezielt die Struktur des Filialnetzes und zieht dabei Profitabilität und Frequenz als Kriterien heran.

“Wir unternehmen verschiedene strategische Nachschärfungen, um unser Geschäftsmodell noch besser auf die neue Marktrealität abzustimmen“, sagte van der Laan. “Wir sind von unserem Omnichannel-Modell als Erfolgsrezept im Bereich Premium-Beauty überzeugt, werden uns aber künftig noch stärker auf den Online-Kanal konzentrieren. Damit einher geht auch, dass wir unsere Filialen hinsichtlich unserer Profitabilitätsziele kritisch überprüfen. Wir werden weiterhin selektiv neue Filialen eröffnen – in erster Linie in Osteuropa – und bestehende Geschäfte in Westeuropa modernisieren. Gerade in Westeuropa, wo die Verlagerung in Richtung Online-Geschäft den größten absoluten Impact hat, schärfen wir unsere Balance zwischen dem digitalen und stationären Geschäft gezielt nach, um das Einkaufsverhalten der Kundinnen und Kunden möglichst treffsicher abzubilden.“

Update zur Weiterentwicklung von „Let it Bloom“ im vierten Kalenderquartal 2026

Die DOUGLAS Group arbeitet intensiv an der Weiterentwicklung ihrer Strategie, um das Beauty-Shopping von morgen zu gestalten. Die nächste Phase von “Let it Bloom” baut auf einem eng an die Vorlieben und dem Einkaufsverhalten der Kund*innen ausgerichteten Kanalmix auf und stärkt zugleich gezielt die Alleinstellungsmerkmale und Wettbewerbsvorteile der DOUGLAS Group. Zu den Kernelementen gehören größere Investitionen in Technologie und die digitale Shopping-Erfahrung, eine stärkere operative Priorisierung von Cross-Channel Services, ein profitables und resilientes Filialnetz sowie eine schnellere Differenzierung des Sortiments durch exklusive und eigene Marken; darüber hinaus auch eine nachhaltige Preisstrategie und die weitere Standardisierung und Vereinfachung von Strukturen und Prozessen.

Das Unternehmen wird im vierten Kalenderquartal 2026 mehr Details zur Strategie veröffentlichen.

Überblick Finanzergebnisse (Q3 2025/2026)

Umsatz nach Absatzkanal

Q3 2025/2026 Q3

2024/2025 Q3

2025/2026 Veränderung

(berichtet) Veränderung

(lfl) Umsatz €1.008,1m €987,8m -2,0% -4,5% Filialen €678,2m €661,0m -2,5% -6,5% E-Com (inkl. X-Channel) €329,9m €326,8m -1,0% E-Com % (Konzernumsatz) 32,7% 33,1% +0,4 Pkt.

Umsatz nach Segment

Q3 2025/2026 Q3

2024/2025 Q3

2025/2026 Veränderung

(berichtet) Veränderung

(lfl) Umsatz €1.008,1m €987,8m -2,0% -4,5% DACHNL €480,2m €466,8m -2,8% -5,8% Frankreich €172,8m €169,1m -2,1% -4,3% CEE €159,1m €166,2m +4,4% +1,1% Südeuropa €148,3m €142,5m -3,9% -4,5% PD/NB €48,0m €43,0m -10,4% -11,4%

Wichtigste finanzielle Kennzahlen

Q3 2025/2026 Q3

2024/2025 Q3

2025/2026 Veränderung

(berichtet) Umsatz €1.008,1m €987,8m -2,0% EBITDA €154,6m €129,6m -16,1% Bereinigtes EBITDA €158,2m €127,5m -19,4% EBIT €55,5m €30,3m -45,4% Bereinigtes EBIT €65,5m €29,4m -55,1% Nettoergebnis €17,3m -€2,6m n/m Bereinigtes Nettoergebnis €24,1m -€3,8m n/m Free Cash Flow €104,8m €104,9m +0,1% Ø NWC % des Umsatzes (LTM) 5,0% 3,6% -1,4 Pkt.

Überblick Finanzergebnisse (9M 2025/2026)

Umsatz nach Absatzkanal

9M 2025/2026 9M

2024/2025 9M

2025/2026 Veränderung

(berichtet) Veränderung

(lfl) Umsatz €3.593,5m €3.611,2m +0,5% -1,7% Filialen €2.405,3m €2.395,8m -0,4% -4,0% E-Com (inkl. X-Channel) €1.188,1m €1.215,4m +2,3% E-Com % (Konzernumsatz) 33,1% 33,7% +0,6 Pkt.

Umsatz nach Segment

9M 2025/2026 9M

2024/2025 9M

2025/2026 Veränderung

(berichtet) Veränderung

(lfl) Umsatz €3.593,5m €3.611,2m +0,5% -1,7% DACHNL €1.653,1m €1.649,8m -0,2% -2,8% Frankreich €679,3m €678,9m -0,1% -2,0% CEE €561,0m €595,4m +6,1% +2,9% Südeuropa €539,4m €533,1m -1,2% -2,1% PD/NB €160,8m €154,1m -4,1% -3,8%

Wichtigste finanzielle Kennzahlen

9M 2025/2026 9M

2024/2025 9M

2025/2026 Veränderung

(berichtet) Umsatz €3.593,5m €3.611,2m +0,5% EBITDA €626,7m €570,9m -8,9% Bereinigtes EBITDA €634,1m €577,3m -9,0% EBIT €341,3m €164,0m -51,9% Bereinigtes EBIT €363,9m €285,8m -21,5% Nettoergebnis €161,3m €17,6m -89,1% Bereinigtes Nettoergebnis €177,1m €132,4m -25,2% Free Cash Flow €412,8m €399,2m -3,3%

Segment-Übersicht: DACHNL (Österreich, Belgien, Deutschland, Schweiz, Niederlande), Frankreich (Frankreich,

Monaco), SE / Südeuropa (Andorra, Kroatien, Italien, Portugal, Slowenien, Spanien), Zentral- und Osteuropa /

CEE (Bulgarien, Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei), PD/NB

(Parfumdreams, Niche Beauty)

X-Channel bezeichnet Cross-Channel Services (Click & Collect, Click & Collect Express, In-Store-Bestellungen)

Über die DOUGLAS Group

Die DOUGLAS Group ist mit ihren Marken DOUGLAS, NOCIBÉ, Parfumdreams und Niche Beauty der führende Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty in Europa. Die DOUGLAS Group inspiriert ihre Kund*innen, ihre eigene Art von Schönheit zu leben, indem sie ein einzigartiges Sortiment online und in rund 1.970 Geschäften anbietet. Die DOUGLAS Group ist der Partner der Wahl für Brands und bietet ein ausgewähltes Sortiment exklusiver Marken sowie eigener Unternehmensmarken. Das Sortiment umfasst Düfte, Make-up, Hautpflege, Haarpflege, Accessoires sowie Beauty- Dienstleistungen. Die Stärkung der erfolgreichen Omnichannel-Positionierung und die konsequente Weiterentwicklung des Kund*innenerlebnisses stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie „Let it Bloom″. Das erfolgreiche Geschäftsmodell stützt sich auf das Omnichannel- Angebot, die führenden Marken und die Datenkompetenz der DOUGLAS Group. Im Geschäftsjahr 2024/2025 erwirtschaftete die DOUGLAS Group einen Umsatz von 4,58 Milliarden Euro und beschäftigte europaweit mehr als 19.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die DOUGLAS Group (Douglas AG) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website der DOUGLAS Group.

Pressekontakt

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SVP Group Communications & Sustainability

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