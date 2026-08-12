EQS-News: FRIEDRICH VORWERK übernimmt Mess- und Analysespezialisten meterQ und erweitert sein Technologieangebot für die Gas- und Wasserstoffinfrastruktur

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FRIEDRICH VORWERK übernimmt Mess- und Analysespezialisten meterQ und erweitert sein Technologieangebot für die Gas- und Wasserstoffinfrastruktur



12.08.2026 / 15:55 CET/CEST

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FRIEDRICH VORWERK übernimmt Mess- und Analysespezialisten meterQ und erweitert sein Technologieangebot für die Gas- und Wasserstoffinfrastruktur

Tostedt, 12. August 2026 – Die FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN DE000A255F11), ein führender Anbieter im Bereich der Energieinfrastruktur, baut ihr Technologiegeschäft gezielt aus: Die VORWERK Gas Technology GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe, hat mit Wirkung zum 1. August 2026 den Geschäftsbetrieb der Meter-Q Solutions GmbH mit Sitz im hessischen Friedberg übernommen. Der Standort wird als Betriebsstätte der VORWERK Gas Technology unter der Marke meterQ fortgeführt, das hochqualifizierte Team bleibt an Bord und steht Kunden und Geschäftspartnern unverändert zur Verfügung. Der Kaufvertrag steht noch unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Gläubigerversammlung der Meter-Q Solutions GmbH dem Verkauf des Geschäftsbetriebs zustimmt.

meterQ zählt zu den wenigen Unternehmen in Deutschland, welche die Gasbeschaffenheitsmessung in dieser Breite und Tiefe beherrschen. Seit der Gründung im Jahr 2014 entwickelt, fertigt und betreut das innovative Unternehmen stationäre und mobile Mess- und Analyseanlagen für Erdgas, Wasserstoff und Biogas – von Speichern über Transport- und Verteilnetze bis zu Biogasanlagen. Das Leistungsspektrum reicht von der Konstruktion über Montage, Inbetriebnahme und Eichung bis zu Wartung und begleitenden Ingenieurdienstleistungen. Systeme aus Friedberg sind heute bei nahezu allen deutschen Netzbetreibern im Einsatz – ein Beleg für die technologische Qualität und Zuverlässigkeit, für die meterQ seit mehr als einem Jahrzehnt steht. Zum übernommenen Geschäftsbetrieb gehören zudem mehrere technologisch innovative Patente. Ein Beispiel für die Innovationskraft von meterQ ist der Gaschromatograph MGCdirect mit einer eigens entwickelten Entnahmesonde: Sie führt das nicht benötigte Messgas ohne separaten Bypass direkt in die Gasleitung zurück und reduziert Erdgasemissionen gegenüber herkömmlichen Prozessgaschromatographen maßgeblich – bei zugleich deutlich kürzerer Reaktionszeit auf Veränderungen der Gasbeschaffenheit.

Mit der Transformation der Gasnetze gewinnt die exakte Messung und Analyse der Gasbeschaffenheit rasant an Bedeutung: Ob Beimischung von Wasserstoff, Einspeisung von Biomethan oder Umstellung ganzer Netzabschnitte – ohne präzise Mess- und Analysetechnik ist der Aus- und Umbau der Energieinfrastruktur nicht zu realisieren. Genau hier setzt die Expertise von meterQ an. Sie ergänzt das in der VORWERK Gas Technology gebündelte Know-how in der Gas- und Wasserstofftechnologie und verzahnt sich unmittelbar mit dem Anlagenbau und den Serviceleistungen der Unternehmensgruppe, wodurch Synergieeffekte genutzt und gemeinsame Wachstumspotentiale ausgeschöpft werden.

Über die VORWERK Gas Technology GmbH

In der VORWERK Gas Technology GmbH bündelt die FRIEDRICH VORWERK Unternehmensgruppe ihr Know-how in den Bereichen Gas- und Wasserstofftechnologie. Als innovativer Technologiepartner innerhalb der Gruppe entwickelt und realisiert die Gesellschaft Anlagen- und Systemlösungen für die Energieinfrastruktur von morgen.

Über die FRIEDRICH VORWERK Group SE

Die FRIEDRICH VORWERK Group SE mit Hauptsitz im niedersächsischen Tostedt ist ein führender Anbieter für die Energieinfrastruktur in den Bereichen Gas, Strom und Wasserstoff. Seit mehr als 60 Jahren realisiert die Unternehmensgruppe anspruchsvolle Pipeline- und Anlagenbauprojekte und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zum Umbau der Energieversorgung. Mit mehr als 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 15 Standorten deckt FRIEDRICH VORWERK die gesamte Wertschöpfungskette von der Planung über den Bau bis zum Service ab.

Kontaktdaten

FRIEDRICH VORWERK Group SE

Harburger Straße 19

21255 Tostedt

Tel +49 4182 - 29470

ir@friedrich-vorwerk.de

www.friedrich-vorwerk-group.de

Vorstand

Torben Kleinfeldt (CEO)

Tim Hameister (CFO)

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Dr. Christof Nesemeier

Registergericht

Amtsgericht Tostedt, HRB 208170

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Friedrich Vorwerk Group SE Harburger Straße 19 21255 Tostedt Deutschland E-Mail: ir@friedrich-vorwerk.de Internet: www.friedrich-vorwerk-group.de ISIN: DE000A255F11 WKN: A255F1 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) LEI Code: 529900NBM89YAM5ENI18 EQS News ID: 2381686

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