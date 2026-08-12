EQS-News: FUCHS eröffnet „Americas Technology Center“ in Massachusetts

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FUCHS eröffnet „Americas Technology Center“ in Massachusetts (News mit Zusatzmaterial)



12.08.2026 / 10:00 CET/CEST

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FUCHS eröffnet „Americas Technology Center“ in Massachusetts

Mannheim, 12. August 2026 – Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe eröffnete am 10. August 2026 ihr neues „Americas Technology Center“ in Taunton, Massachusetts. Das Technology Center dient als Plattform für Forschung, Entwicklung und technischen Support mit dem Schwerpunkt auf leistungsstarken Schmierstoff- und Spezialitätenlösungen für den gesamten amerikanischen Markt. Mit der rund 5.100 Quadratmeter großen Forschungs- und Entwicklungseinrichtung investiert FUCHS gezielt in die Zusammenarbeit mit Kunden, um anwendungsorientierte Innovationen voranzutreiben, und stärkt zugleich die Wettbewerbsfähigkeit der Fertigung in der Region.

„Unsere Kunden stehen unter ständigem Druck, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern, ihre Effizienz zu erhöhen und sich erfolgreich auf Veränderungen einzustellen“, sagte Megan O’Meara, President und CEO von FUCHS LUBRICANTS CO. „Mit unserem neuen Technology Center können wir noch enger mit unseren Kunden zusammenarbeiten, unser Know-how gezielt für ihre spezifischen Herausforderungen einsetzen und gemeinsam Lösungen entwickeln, die messbare Ergebnisse liefern. Unser Ziel ist dabei ganz einfach: Wir wollen unseren Kunden helfen, erfolgreich zu sein.“

Als Teil des globalen Innovationsnetzwerks von FUCHS vernetzt das Technology Center in Taunton lokales Know-how mit Wissenschaftlern, Ingenieuren und kundenorientierten Teams auf der ganzen Welt. Es wird die Entwicklung und Markteinführung innovativer Schmierstofflösungen beschleunigen und zugleich die Zusammenarbeit mit Kunden in Nord- und Südamerika weiter stärken. „Das Technology Center ist weit mehr als ein neues Forschungsgebäude – es ist eine strategische Erweiterung unseres globalen Forschungs- und Entwicklungsnetzwerks und ein wichtiger Baustein unserer FUCHS100-Strategie“, erklärte Dr. Timo Reister, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der FUCHS SE. „Es ermöglicht uns, Wissen aus unserem weltweiten Netzwerk zu bündeln, Innovationen schneller voranzutreiben und unseren Kunden einen nachhaltigen Mehrwert zu bieten.“

Das FUCHS Americas Technology Center wird die Entwicklung von Schmierstofflösungen für ein breites Spektrum anspruchsvoller industrieller Anwendungen und zukunftsweisender Technologien unterstützen – von hochbelasteten Industriegetrieben, Metallbearbeitungsprozessen bis hin zur Halbleiterfertigung und Raumfahrtanwendungen. „Innovation entsteht durch die Fähigkeit, komplexe Herausforderungen zu verstehen, neues Wissen zu schaffen und Lösungen mit wissenschaftlicher Präzision zu validieren“, erläuterte Mathieu Boulandet, Mitglied des Vorstands und Chief Technology Officer der FUCHS SE.

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Über FUCHS

1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die knapp 7.000 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen dafür in einen intensiven Kundendialog – und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild:

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Bildunterschrift: Americas Technology Center, Taunton

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