EQS-News: Hannover Rück erzielt sehr gutes Halbjahresergebnis und sieht sich auf Kurs für das Gesamtjahr

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Hannover Rück erzielt sehr gutes Halbjahresergebnis und sieht sich auf Kurs für das Gesamtjahr



12.08.2026 / 07:30 CET/CEST

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Hannover Rück erzielt sehr gutes Halbjahresergebnis und sieht sich auf Kurs für das Gesamtjahr

Nettokonzerngewinn steigt um 7,0 % auf 1,4 Mrd. EUR

Rückversicherungsumsatz (brutto) auf Konzernebene wächst währungskursbereinigt um 0,7 %

Eigenkapitalrendite erreicht 21,5 %

Großschäden in der Schaden-Rückversicherung unter Erwartungswert

Schaden-Kostenquote verbessert sich auf 83,2 %

Personen-Rückversicherung mit erwartungsgemäßer Geschäftsentwicklung

Kapitalanlagerendite mit 3,7 % über Zielwert von rund 3,5 %

Gewinnziel für 2026 bestätigt

Hannover, 12. August 2026: Die Hannover Rück hat in einem zunehmend anspruchsvollen Marktumfeld ein sehr gutes Halbjahresergebnis erzielt und sieht sich auf Kurs für das Gewinnziel von mindestens 2,7 Mrd. EUR für das Gesamtjahr.

„Wir blicken auf erfolgreiche sechs Monate zurück. Unser partnerschaftlicher Ansatz und unsere schlanke Organisation bleiben zentrale Faktoren, mit denen wir in dem zunehmend anspruchsvollen Marktumfeld erfolgreich agieren“, sagte Clemens Jungsthöfel, Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück. „Gerade deshalb konnten wir an der Seite unserer Kunden im ersten Halbjahr weiter selektiv Marktanteile gewinnen.”

Nettokonzerngewinn steigt um 7,0 % auf 1,4Mrd. EUR

Der Rückversicherungsumsatz (brutto) sank um 3,1 % auf 12,9 Mrd. EUR (Vorjahr: 13,3 Mrd. EUR). Bei unveränderten Währungskursen hätte das Wachstum 0,7 % betragen.

Das Rückversicherungs-Serviceergebnis (netto), das die Erträge aus der Rückversicherung nach Abzug des abgegebenen Geschäfts (im Wesentlichen Retrozession und Insurance-Linked Securities) wiedergibt, stieg auf 1,7 Mrd. EUR (1,4 Mrd. EUR). Das währungskursbereinigte Rückversicherungs-Finanzergebnis (netto), das strukturell negativ ist und die Auflösung der in den vergangenen Jahren gebildeten Diskontierung widerspiegelt, belief sich auf -773,4 Mio. EUR (-667,6 Mio. EUR).

Das Währungsergebnis belief sich auf -52,9 Mio. EUR (236,1 Mio. EUR). Während das Vorjahresergebnis von der US-Dollar-Abwertung im ersten Halbjahr 2025 profitierte, ergaben sich aus der US-Dollar-Aufwertung im ersten Halbjahr 2026 gegenläufige Effekte. Durch die Einführung eines Euro/US-Dollar Hedge Accountings in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 konnten dessen Auswirkungen auf das Ergebnis begrenzt werden. Das Übrige Ergebnis lag bei -235,1 Mio. EUR (-272,1 Mio. EUR).

Das operative Ergebnis (EBIT) wuchs um 9,7 % auf 1,9 Mrd. EUR (1,8 Mrd. EUR). Der Nettokonzerngewinn stieg um 7,0 % auf 1,4 Mrd. EUR (1,3 Mrd. EUR). Das Ergebnis je Aktie erreichte 11,66 EUR (10,90 EUR).

Eigenkapitalrendite erreicht 21,5 %

Das Eigenkapital belief sich zum 30. Juni 2026 auf 13,3 Mrd. EUR (31. Dezember 2025: 12,9 Mrd. EUR). Der Buchwert je Aktie erreichte 110,00 EUR (31. Dezember 2025: 107,21 EUR). Die annualisierte Eigenkapitalrendite betrug 21,5 % (23,0 %).

Der Bestand der vertraglichen Netto-Servicemarge (CSM), der die noch unverdienten Gewinne des gezeichneten Geschäftes quantifiziert, stieg um 11,4 % auf 8,8 Mrd. EUR (31. Dezember 2025: 7,9 Mrd. EUR). Der Bestand der Risikoanpassung für nichtfinanzielle Risiken belief sich auf 4,0 Mrd. EUR (31. Dezember 2025: 3,7 Mrd. EUR).

Die Kapitalbedeckungsquote nach Solvency II, welche die Risikotragfähigkeit der Hannover Rück-Gruppe misst, lag zu Ende Juni bei 254 % (31. Dezember 2025: 256 %). Sie berücksichtigt die vorhersehbare Dividende anteilig für das Jahr 2026 sowie das geplante Geschäftswachstum im Jahr 2026 und liegt weiterhin deutlich über dem Schwellenwert von mehr als 200 %.

Schaden-Kostenquote in der Schaden-Rückversicherung verbessert sich auf 83,2 %

Die vertragliche Netto-Servicemarge (CSM) aus dem Neugeschäft reduzierte sich um 13,3 % auf 1,7 Mrd. EUR (2,0 Mrd. EUR). Grund hierfür waren vor allem Preisrückgänge in den jüngsten Erneuerungen sowie Währungskurseinflüsse, teilweise kompensierend wirkte ein erhöhtes Erneuerungsvolumen insbesondere im zweiten Quartal.

Der Rückversicherungsumsatz (brutto) der Schaden-Rückversicherung ging um 8,0 % auf 8,8 Mrd. EUR (9,5 Mrd. EUR) zurück. Bei unveränderten Währungskursen hätte sich ein Rückgang von 3,9 % ergeben.

Die Leistungen für Großschäden beliefen sich im ersten Halbjahr auf 784,7 Mio. EUR (976,1 Mio. EUR) und lagen damit unter unserem budgetierten Erwartungswert von 1.024,6 Mio. EUR. Wie üblich wurde der vollständige Großschadenerwartungswert für die ersten sechs Monate für die Berechnung der Halbjahresergebnisse zugrunde gelegt.

Die größten Netto-Einzelschäden aus Naturkatastrophen waren für die Hannover Rück Wintersturm „Fern“ in den USA und Kanada zu Beginn des Jahres mit 130,4 Mio. EUR, die schweren Atlantikstürme Anfang des Jahres auf der Iberischen Halbinsel und in Marokko mit 126,4 Mio. EUR sowie das Erdbeben in Venezuela im Juni, für das initial 75,0 Mio. EUR reserviert wurden.

Für die möglichen Auswirkungen des Irankriegs hat die Hannover Rück insgesamt ca. 200 Mio. EUR zurückgestellt. Zusätzlich hat die Hannover Rück im Berichtszeitraum für weitere Risiken vorgesorgt und die Resilienz der Schadenreserven weiter gestärkt.

Das Rückversicherungs-Serviceergebnis (netto) stieg auf 1,3 Mrd. EUR (975,1 Mio. EUR). Die kombinierte Schaden-Kostenquote verbesserte sich auf 83,2 % (88,4 %) und war damit besser als die Erwartung von unter 87 % für das Gesamtjahr.

Das operative Ergebnis (EBIT) der Schaden-Rückversicherung stieg um 17,7 % auf 1,5 Mrd. EUR (1,3 Mrd. EUR).

Personen-Rückversicherung mit erwartungsgemäßer Geschäftsentwicklung

Das Geschäftsfeld der Personen-Rückversicherung entwickelte sich im ersten Halbjahr im Rahmen der Erwartungen. Das generierte Neugeschäft lag im Rahmen der Erwartungen, insbesondere auch durch attraktive Marktchancen im Bereich US Financial Solutions.

Der Neubeitrag zur vertraglichen Netto-Servicemarge (CSM), bestehend aus Neugeschäft (netto) und aus Vertragsverlängerungen (netto), stieg auf 384,8 Mio. EUR (Vorjahr: 364,7 Mio. EUR). Der Bestand der vertraglichen Netto-Servicemarge (CSM) stieg um 6,1 % auf 6,7 Mrd. EUR (31. Dezember 2025: 6,3 Mrd. EUR). Auf währungskursadjustierter Basis hätte das Wachstum 3,6 % betragen.

Der Rückversicherungsumsatz (brutto) stieg um 9,1 % auf 4,1 Mrd. EUR (3,8 Mrd. EUR). Bei unveränderten Währungskursen hätte sich ein Wachstum von 12,1 % ergeben.

Das Rückversicherungs-Serviceergebnis (netto) stieg um 7,5 % auf 478,0 Mio. EUR (444,5 Mio. EUR) und ist damit sehr gut auf Kurs, um das Jahresziel von rund 925 Mio. EUR zu erreichen. Die darin enthaltene Netto-Verlustkomponente (LC) aus dem Neugeschäft lag bei 4,9 Mio. EUR (16,3 Mio. EUR).

Das operative Ergebnis (EBIT) der Personen-Rückversicherung ging um 13,1 % auf 408,2 Mio. EUR (469,9 Mio. EUR) zurück.

Kapitalanlagerendite mit 3,7 % über Zielwert

“Unser Kapitalanlageergebnis und das im Jahr 2025 durch die Realisierung stiller Lasten weiter gestärkte Zinsniveau in unserem Anlagebestand haben wesentlich zur Rentabilität der Hannover Rück beigetragen“, sagte Christian Hermelingmeier, Finanzvorstand der Hannover Rück. „Mit unserer starken Kapitalbasis und unserem disziplinierten Kapitalmanagement können wir auch über Marktzyklen hinweg Stabilität bieten und nachhaltig Wert schaffen.”

Der Bestand der Kapitalanlagen lag mit 69,4 Mrd. EUR deutlich über dem Niveau zum Ende des Vorjahres (31. Dezember 2025: 66,3 Mrd. EUR). Hier wirkten sich ein positiver operativer Cashflow trotz negativer Währungseffekte insgesamt bestandssteigernd aus.

Das Kapitalanlageergebnis lag bei 1,3 Mrd. EUR (1,0 Mrd. EUR). Die annualisierte Kapitalanlagerendite erreichte 3,7 % und lag damit über dem Jahresziel von rund 3,5 %.

Ziele für 2026 bestätigt: Nettokonzerngewinn von mindestens 2,7 Mrd. EUR

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet die Hannover Rück mit einem Nettokonzerngewinn von mindestens 2,7 Mrd. EUR.

„Mit dem sehr guten Halbjahresergebnis ist die Hannover Rück bestens aufgestellt“, sagte Clemens Jungsthöfel. „Gemeinsam mit der im vergangenen Jahr nochmal deutlich gestärkten Widerstandskraft und unserem schlanken Betriebsmodell bin ich zuversichtlich für das Gesamtjahr 2026 und unsere langfristige Ertragskraft.”

Die Vertragserneuerungen in der Schaden-Rückversicherung zum 1. Juni und 1. Juli 2026 waren für die Hannover Rück von fortgesetzten Preisrückgängen geprägt. Traditionell werden im Juni und Juli Teile des Nordamerikageschäfts erneuert, insbesondere Naturkatastrophenrisiken, Geschäft aus Australien und Neuseeland sowie im Bereich Kredit und Kaution. Das Volumen erhöhte sich insgesamt um 12,3 %. Die Preise des erneuerten Geschäfts gingen inflations- und risikoadjustiert um 4,5 % zurück.

Die Entwicklung des Rückversicherungsumsatzes in der traditionellen Schaden-Rückversicherung verlief im ersten Halbjahr mit einem währungskursbereinigten Wachstum von 0,2 % zum Vorjahr verhaltener als ursprünglich erwartet. Für den weiteren Jahresverlauf wird ein spürbar positiver Impuls aus den erfolgreichen Vertragserneuerungen des Berichtsjahres auf den Rückversicherungsumsatz (brutto) erwartet. Vor diesem Hintergrund ist weiterhin ein währungskursbereinigtes Wachstum des Rückversicherungsumsatzes (brutto) im traditionellen Geschäft (ohne strukturierte Rückversicherung) für das Gesamtjahr im mittleren einstelligen Prozentbereich erreichbar. Zudem erwartet die Hannover Rück eine kombinierte Schaden-Kostenquote von unter 87 %.

Im Bereich der Personen-Rückversicherung erwartet die Hannover Rück ein Rückversicherungs-Serviceergebnis (netto) von rund 925 Mio. EUR.

Die Kapitalanlagerendite soll rund 3,5 % erreichen.

Die Erreichung des Gewinnziels für 2026 basiert auf der Voraussetzung, dass die Großschadenbelastung den Erwartungswert von 2,3 Mrd. EUR nicht wesentlich übersteigt und es zu keinen unvorhergesehenen negativen Entwicklungen an den Kapitalmärkten kommt.

Gemäß der Dividendenpolitik der Hannover Rück soll die Ausschüttungsquote für die Dividende rund 55 % des IFRS-Nettokonzerngewinns betragen. Ferner besteht das Ziel, mindestens eine Dividende pro Aktie auf Vorjahresniveau auszuschütten und sie langfristig zu steigern.

Die Hannover Rück ist einer der weltweit führenden Rückversicherer. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 4.000 Mitarbeitenden weltweit präsent. Das Schaden-Rückversicherungsgeschäft in Deutschland wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Gegründet 1966, wird die Hannover Rück als verlässlicher Partner für innovative Risikolösungen, ausgeprägte Kundennähe und finanzielle Solidität wahrgenommen. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor’s AA- „Very Strong" und A.M. Best A+ „Superior".

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