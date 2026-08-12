EQS-News: hGears Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2026 Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen und bestätigt die Prognose

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hGears Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2026 Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen und bestätigt die Prognose



12.08.2026 / 08:11 CET/CEST

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hGears Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2026 Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen und bestätigt die Prognose

HIGHLIGHTS IM ERSTEN HALBJAHR 2026

Konzernumsatz von EUR 46,8 Mio., 5,6 % unter dem Vorjahr

Umsatzwachstum in [e]-Mobility konnte die Rückgänge in e-Bike und e-Tools teilweise kompensieren

Bereinigter Bruttogewinn EUR 21,0 Mio., bereinigte Bruttomarge 44,9 %

Struktur- und Effizienzmaßnahmen stützten die Profitabilität; bereinigtes EBITDA mit EUR 0,4 Mio. positiv

Free Cashflow verbesserte sich im Jahresvergleich um EUR 3,4 Mio. auf EUR 1,1 Mio.; liquide Mittel beliefen sich auf EUR 7,2 Mio.

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Schramberg, den 12. August 2026 – Die hGears Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Konzernumsatz von EUR 46,8 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von EUR 0,4 Mio. Damit lagen die Ergebnisse in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld im Rahmen der Erwartungen. Das Umsatzwachstum in [e]-Mobility konnte die Rückgänge in e-Tools und insbesondere e-Bike teilweise kompensieren.

Der Geschäftsbereich [e]-Mobility steigerte den Umsatz um 7,0 % auf EUR 25,5 Mio. (Vorjahr: EUR 23,8 Mio.). Unterstützt wurde die Entwicklung insbesondere durch höhere Kundenabrufe im Bereich Sport- und Luxusfahrzeuge. Der Umsatz im Geschäftsbereich e-Bike ging um 31,2 % auf EUR 5,1 Mio. zurück (Vorjahr: EUR 7,5 Mio.). Ursächlich waren die hohe Vergleichsbasis infolge von Vorzieheffekten im Vorjahr, die weiterhin schwache Fahrradproduktion und der anhaltende Lagerabbau entlang der Wertschöpfungskette. Primär aufgrund der geringeren Nachfrage nach Gartengeräten sank der Umsatz von e-Tools von EUR 18,0 Mio. auf EUR 15,9 Mio.

Der bereinigte Bruttogewinn belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf EUR 21,0 Mio. (Vorjahr: EUR 22,6 Mio.) und die bereinigte Bruttomarge erreichte 44,9 % nach 45,6 % im Vorjahr. Der Rückgang war vor allem auf den veränderten Produktmix zurückzuführen. Auf der Kostenseite wirkten höhere Energiepreise belastend, während geringere Kosten für ausgelagerte Produktion und sonstige Materialaufwendungen sowie Effizienzverbesserungen teilweise gegenläufig wirkten.

Die umgesetzten Struktur- und Effizienzmaßnahmen stützten die Profitabilität trotz geringerer Volumina und negativer Netto-Währungseffekte von rund EUR 0,4 Mio. Insbesondere die Anpassung der Personalkosten an das niedrigere Geschäftsvolumen trug hierzu bei. Der Personalaufwand verringerte sich um EUR 1,9 Mio. beziehungsweise 10,9 %. Das bereinigte EBITDA war mit EUR 0,4 Mio. positiv; die bereinigte EBITDA-Marge betrug 0,8 %.

Der Free Cashflow verbesserte sich im Vorjahresvergleich um EUR 3,4 Mio. auf EUR 1,1 Mio. Hierzu trugen insbesondere positive Effekte aus der Optimierung des Nettoumlaufvermögens bei. Die Investitionen lagen mit EUR 1,6 Mio. leicht über dem Vorjahr und standen unter anderem im Zusammenhang mit neuen Projekten. Die liquiden Mittel beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf EUR 7,2 Mio. Mit der Umsetzung mehrerer Finanzierungs- und Liquiditätsmaßnahmen wurde die im Geschäftsbericht 2025 vorgesehene Brückenfinanzierung auf der Grundlage der gegenwärtigen Planung für die zweite Jahreshälfte sichergestellt. Die Eigenkapitalquote betrug 27,0 %.

Sven Arend, CEO von hGears:

„Wir haben hGears im ersten Halbjahr 2026 in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld stabil geführt. Die positive Entwicklung von [e]-Mobility und die konsequent umgesetzten Struktur- und Effizienzmaßnahmentrugen dazu bei, trotz des niedrigeren Geschäftsvolumens das bereinigte EBITDA positiv zu halten und den Free Cashflow im Jahresvergleich zu optimieren. Da die Visibilität insbesondere im Bereich e-Bike weiterhin begrenzt bleibt, setzen wir unseren klaren Fokus auf Kosten, Cashflow und Liquidität fort und bestätigen unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026.“

ÜBERSICHT 1H 2026 ZAHLEN

Konzernzahlen (in EUR Mio.) 1H 2026 1H 2025 ∆ Umsatz 46,8 49,5 -5,6 % Bereinigter Bruttogewinn 21,0 22,6 -6,9 % Bereinigte Bruttomarge 44,9 % 45,6 % -70 bps Bereinigtes EBITDA 0,4 1,1 -67,4 % Bereinigte EBITDA-Marge 0,8 % 2,2 % -140 bps Umsatz nach Geschäftsbereichen (in EUR Mio.) 1H 2026 1H 2025 ∆ e-Bike 5,1 7,5 -31,2 % [e]-Mobility 25,5 23,8 7,0 % e-Tools 15,9 18,0 -11,8 %

Bitte beachten: Die Zahlen können gerundet sein.

AUSBLICK

Auf Basis der aktuellen Marktentwicklung und unter Berücksichtigung der anhaltenden Unsicherheiten erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026:

Konzernumsatz von EUR 80 Mio. – EUR 90 Mio.

Bereinigtes EBITDA von EUR minus 3 bis EUR 0 Mio.

Free Cashflow von EUR minus 5 bis EUR minus 2 Mio.

Kontakt

hGears AG

Christian Weiz

Brambach 38

78713 Schramberg

T: +49 (7422) 566 222

E: christian.weiz@hgears.com

Über hGears

hGears ist ein globaler Hersteller von funktionskritischen Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit strategischem Fokus auf Produkte für e-Mobilität. Die Produkte umfassen Zahnräder, Wellen und andere funktionskritische Komponenten, die in elektrischen Antriebssystemen für e-Bikes sowie in Elektro- und Hybridfahrzeugen (EHV) eingesetzt werden. Im Bereich e-Bikes ist die hGears AG ein führendes europäisches Unternehmen bei der Lieferung von Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten. Damit ist das Unternehmen gut aufgestellt, um von den wachsenden Endmärkten für e-Bikes und EHVs zu profitieren. hGears hat drei verschiedene Geschäftsbereiche, für die es Hochpräzisionskomponenten entwickelt und fertigt: e-Bike, [e]-Mobility (vor allem für Premium- und Luxusautos, EHVs und Powersports-Fahrzeuge) und e-Tools.

hGears vereint über 65 Jahre Erfahrung in hochentwickelter zerspanender Stahlverarbeitung und modernster Sintermetallproduktion. Damit ist es eines der wenigen Unternehmen weltweit, das seinen Kunden beide Verfahren anbieten kann. In seiner Rolle als Co-Entwickler arbeitet hGears mit seinen Kunden in der Komponentenentwicklung zusammen, um technologisch optimale Lösungen zu finden, die den jeweiligen Kundenspezifikationen entsprechen. hGears' Blue-Chip-Kundenstamm umfasst eine Reihe von großen Zulieferern (Tier 1) sowie Erstausrüstern (OEMs). Das Unternehmen profitiert von langjährigen, stabilen und nachhaltigen Beziehungen zu seinen Kunden, wobei viele Schlüsselkunden bereits seit über 20 Jahren beliefert werden.

hGears hat seinen Hauptsitz in Schramberg (Deutschland) und agiert weltweit mit Produktionsstätten in Schramberg (Deutschland), Padua (Italien) und Suzhou (China). Besuchen Sie hGears im Internet unter: www.hgears.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: hGears AG Brambach 38 78713 Schramberg Deutschland Telefon: +49 (7422) 566 0 Fax: +49 (7422) 566 883 E-Mail: info@hgears.com Internet: https://hgears.com ISIN: DE000A3CMGN3 WKN: A3CMGN Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) LEI Code: 529900AHQOSBXKH09981 EQS News ID: 2381066

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