EQS-News: INDUS H1: Wachstum in allen drei Segmenten

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INDUS H1: Wachstum in allen drei Segmenten



12.08.2026 / 07:25 CET/CEST

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INDUS H1: Wachstum in allen drei Segmenten

Umsatz nach sechs Monaten +15,4 %, adjusted EBITA gestiegen auf 123,5 Mio. EUR

Marge des adjusted EBITA deutlich erhöht auf 12,8 %

Sondereffekt durch anhaltend außergewöhnliche Entwicklung bei Materials Solutions

Auftragseingang in allen Segmenten gestiegen

Prognose angehoben

Bergisch Gladbach, 12. August 2026 – Die INDUS-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2026 Umsatz und Ergebnis erheblich gesteigert: Der Konzernumsatz erhöhte sich um 15,4 % auf 965,2 Mio. EUR (H1 2025: 836,6 Mio. EUR). Das adjusted EBITA stieg auf 123,5 Mio. EUR (H1 2025: 56,1 Mio. EUR). Die Marge des adjusted EBITA erreichte 12,8 % (H1 2025: 6,7 %). Das Ergebnis je Aktie betrug 2,49 EUR (H1 2025: 1,13 EUR).

Insbesondere im zweiten Quartal gewann die Geschäftsentwicklung weiter an Dynamik. Zusätzlich zu einem Sondereffekt im Segment Materials Solutions wuchsen alle drei Segmente in diesem Quartal deutlich. Der Konzernumsatz stieg auf 523,6 Mio. EUR (Q2 2025: 434,2 Mio. EUR), das adjusted EBITA auf 81,1 Mio. EUR (Q2 2025: 31,2 Mio. EUR). Die Marge des adjusted EBITA erhöhte sich auf 15,5 % (Q2 2025: 7,2 %).

„Besonders dynamisch entwickelte sich unser Segment Materials Solutions“, sagt Dr. Johannes Schmidt, Vorstandsvorsitzender der INDUS Holding AG. „Hier spiegeln sich die weiterhin außergewöhnlichen Marktbedingungen rund um Wolframcarbid wider: Die weltweit angespannte Versorgungslage und der extreme Preisanstieg bei dem Vormaterial haben zu einer sehr viel höheren Umsatzdynamik geführt, als wir zu Jahresbeginn erwartet hatten. Gemeinsam mit unseren größten Kunden und Systempartnern haben wir uns frühzeitig dafür entschieden, die Lieferfähigkeit unserer Beteiligung zu sichern – auch unter den schwierigen Marktbedingungen. Dadurch konnten wir den Markt weiterhin zuverlässig bedienen und unsere Position stärken. Unabhängig davon konnten auch viele andere Beteiligungen das Geschäft in ihren jeweiligen Nischenmärkten erfolgreich ausbauen und zum Wachstum der Gruppe beitragen.“

Auftragseingang deutlich über Vorjahr

Getragen von einer positiven Entwicklung in allen drei Segmenten legte der Auftragseingang konzernweit um 22,5 % auf 1.104,0 Mio. EUR zu (H1 2025: 901,4 Mio. EUR). Die Book-to-bill-Ratio betrug 1,14. Schmidt: „Unser Portfolio ist gut aufgestellt. Die Nachfrage nach den Produkten und Lösungen unserer Beteiligungen insgesamt steigt.“

Engineering baut Geschäft im zweiten Quartal wie erwartet aus

Trotz anhaltend schwacher Konjunktur stieg der Umsatz im Segment Engineering nach sechs Monaten um 7,7 % auf 279,6 Mio. EUR (Vorjahr: 259,7 Mio. EUR). Das Segmentergebnis (adjusted EBITA) erreichte mit 15,6 Mio. EUR nahezu das Vorjahresniveau (15,9 Mio. EUR). Die Marge des adjusted EBITA betrug 5,6 % (H1 2025: 6,1 %). Wie geplant konnten die Beteiligungen im zweiten Quartal Umsatz (+9,1 %) und Segmentergebnis (+10,5 %) im Vorjahresvergleich deutlich steigern. Die Marge des adjusted EBITA lag mit 7,1 % leicht über dem Vorjahresquartal (7,0 %). Der Auftragseingang erhöhte sich im ersten Halbjahr auf 340,6 Mio. EUR (H1 2025: 330,7 Mio. EUR). Im zweiten Quartal schloss INDUS die Akquisition des italienischen Dekontaminationsspezialisten AMIRA ab. Außerdem wurden die verbleibenden Anteile an der Beteiligung DECKMA und weitere Anteile an der Beteiligung MESUTRONIC übernommen.

Infrastructure steigert Segmentergebnis um rund 30 %

Im Segment Infrastructure konnten die Unternehmen ihre Performance im ersten Halbjahr 2026 weiter steigern: Der Umsatz stieg um 5,7 % auf 308,8 Mio. EUR (H1 2025: 292,1 Mio. EUR), das Segmentergebnis (adjusted EBITA) um 30,2 % auf 34,5 Mio. EUR (H1 2025: 26,5 Mio. EUR). Die Marge des adjusted EBITA erhöhte sich auf 11,2 % (H1 2025: 9,1 %). Im zweiten Quartal konnten die Unternehmen die Marge auf 12,6 % steigern. (Q2 2025: 10,6 %). Insbesondere getrieben durch den Bereich der digitalen Infrastruktur erhöhte sich der Auftragseingang im ersten Halbjahr auf 351,8 Mio. EUR (H1 2025: 285,2 Mio. EUR).

Materials Solutions profitiert von anhaltend außergewöhnlicher Entwicklung

Im Segment Materials Solutions stieg der Halbjahresumsatz auf 376,6 Mio. EUR (H1 2025: 284,4 Mio. EUR). Das Segmentergebnis (adjusted EBITA) erreichte 84,5 Mio. EUR (H1 2025: 23,1 Mio. EUR). Diese positive Entwicklung war insbesondere getrieben von der anhaltend außergewöhnlichen Marktentwicklung beim Vormaterial Wolframcarbid. Schmidt: „Uns ist sehr wohl bewusst, dass diese Entwicklung kein neues Normalniveau beschreibt. Derzeit lässt sich nicht absehen, wann und auf welcher Höhe sich die Preise für Wolframcarbid einpendeln werden. Auf Jahressicht rechnen wir mit weiter steigenden Materialkosten, was zu einem Rückgang des Margenniveaus in diesem Bereich führen kann. Hervorzuheben ist, dass auch die anderen Beteiligungen des Segments, die nicht von der außergewöhnlichen Entwicklung profitieren, Umsatz und Ergebnis steigern konnten.“

Positiver Free Cashflow im zweiten Quartal

Das Working Capital erhöhte sich zum 30. Juni 2026 auf 627,0 Mio. EUR (31. Dezember 2025: 461,5 Mio. EUR). Wesentlicher Treiber waren neben saisonalen Effekten die massiv

gestiegenen Preise für Wolframcarbid. Der Free Cashflow belief sich auf -36,9 Mio. EUR (H12025: - 7,9 Mio. EUR). Im zweiten Quartal betrug der Free Cashflow 37,2 Mio. EUR (Q2 2025: 15,7 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote zum 30. Juni 2026 lag bei 37,8 % (31. Dezember 2025: 38,4 %).

„Wie erwartet beeinflusst die höhere Mittelbindung im Working Capital die Cashflow-Entwicklung“, sagt Finanzvorstand Rudolf Weichert. „Umso erfreulicher ist es, dass wir durch die positive Ergebnisentwicklung im zweiten Quartal einen deutlich positiven Free Cashflow erzielen konnten.“

Guidance für 2026 erhöht

Vor dem Hintergrund des insgesamt positiven Geschäftsverlaufs und der außergewöhnlichen Entwicklung im Segment Materials Solutions hat INDUS Ende Juli die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben. Der Vorstand erwartet nun einen Umsatz zwischen 1,90 und 2,10 Mrd. EUR (vorher: 1,85 bis 2,05 Mrd. EUR) und ein adjusted EBITA zwischen 220 und 260 Mio. EUR (vorher: 160 bis 190 Mio. EUR). Die erwartete Marge des adjusted EBITA liegt zwischen 11,0 und 13,0 % (vorher: 8,0 bis 10,0 %). Die Prognose für den Free Cashflow bleibt unverändert bei mindestens ausgeglichen.

Schmidt: „Wir zeigen, dass unser diversifiziertes Portfolio stark und anpassungsfähig ist – und dass wir unsere Chancen nutzen. Darauf können wir auch für die weitere Entwicklung bauen und den Wert unserer Unternehmensgruppe nachhaltig steigern.“

Den vollständigen Zwischenbericht finden Sie hier.



Über INDUS

Seit 1989 wächst INDUS nachhaltig mit einem breiten Portfolio mittelständischer Unternehmen. Die Beteiligungsgesellschaft konzentriert sich auf den Erwerb von Familienunternehmen, die sich durch besondere Engineering-Fähigkeiten auszeichnen, und entwickelt diese international weiter. INDUS stellt sicher, dass die Führungskräfte der Gruppe wie echte Unternehmer handeln, um ihr Geschäft auszubauen. Dabei können sie sich auf die verlässliche Perspektive des langfristigen Investors verlassen. Im deutschsprachigen Mittelstand verwurzelt, besitzt und führt INDUS heute mehr als 40 Portfoliounternehmen mit weltweiten Aktivitäten. Die Mittelstandsgruppe ist seit 1995 an der Frankfurter Börse (SDAX) notiert. Mehr Informationen unterwww.indus.eu.

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