EQS-News: LION E-Mobility AG veröffentlicht H1-2026-Zahlen und bestätigt Prognose

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LION E-Mobility AG veröffentlicht H1-2026-Zahlen und bestätigt Prognose



12.08.2026 / 17:01 CET/CEST

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LION E-Mobility AG veröffentlicht H1-2026-Zahlen und bestätigt Prognose Zug, 12. August 2026 – Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, hat heute ihre vorläufigen konsolidierten H1-2026-Zahlen veröffentlicht.



Im zweiten Quartal 2026 wurde die Batterypack-Produktion von LION vorübergehend durch eine geplante zweimonatige Werksschließung im Zusammenhang mit der Umstellung auf die Hochleistungs-NMC+-Batteriepack-Technologie beeinträchtigt. Infolgedessen erzielte der Konzern im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von EUR 6,9 Mio., nach EUR 10,4 Mio. im ersten Halbjahr 2025. Die Umsätze im zweiten Quartal wurden im Wesentlichen aus den Vorräten an Batteriepacks erzielt, die vor der vorübergehenden Werksschließung produziert worden waren. Das EBITDA belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf EUR 0,1 Mio., verglichen mit EUR 1,3 Mio. im Vorjahreszeitraum.



Die Produktion wurde planmäßig Ende Juni erfolgreich wieder aufgenommen und markiert damit einen wichtigen operativen und strategischen Meilenstein für den Konzern. Die neuen Hochleistungs-NMC+-Batteriepacks von LION verbinden herausragende Leistungsfähigkeit mit einer robusten Systemarchitektur. Sie sind für anspruchsvolle Anwendungen in der Elektromobilität, in industriellen Einsatzbereichen sowie in sicherheitskritischen Segmenten ausgelegt.



Dr. Joachim Damasky, CEO der LION E-Mobility AG, kommentiert: „Die erfolgreiche Wiederaufnahme der Produktion unserer Hochleistungs-NMC+-Batteriepacks markiert einen wichtigen Meilenstein für LION E-Mobility. Mit einer starken Technologieplattform, wachsendem Marktinteresse und vielversprechenden Chancen in den Bereichen Elektromobilität und stationäre Energiespeicherung gehen wir in die zweite Jahreshälfte. Auch wenn sich die Umstellung auf unsere Entwicklung im ersten Halbjahr ausgewirkt hat, sind wir weiterhin zuversichtlich, für das Gesamtjahr 2026 ein deutliches Umsatzwachstum und ein stark positives EBITDA zu erzielen.“



Starke BESS-Pipeline

Das BESS-Projekt von LION in Finsterwalde in Kooperation mit der Renoc GmbH hat die erste Bauphase abgeschlossen. Die Anlage verfügt über eine installierte Leistung von 5 MW bei einer Speicherkapazität von 20 MWh. Zum Einsatz kommen BESS-Container von LION Smart, die speziell für netzgebundene Anwendungen entwickelt wurden und höchste Anforderungen an Zuverlässigkeit, Sicherheit und Systemintegration erfüllen. In der zweiten Bauphase ist geplant, die Speicherkapazität auf insgesamt 40 MWh bei einer installierten Leistung von 15 MW auszubauen. Die Erweiterung ist für Anfang 2027 vorgesehen.



Die BESS-Projektpipeline von LION wächst weiter. Das Unternehmen positioniert sich als Systemanbieter und Technologiepartner für netzgekoppelte Großspeicherlösungen in Deutschland und Europa. Die Anlage in Finsterwalde dient dabei als Referenz- und Showcase-Projekt für zukünftige Kunden und Investoren.



Ausblick 2026

Für das Jahr 2026 erwartet LION einen Umsatz von über EUR 35 Mio., begleitet von einem stark positiven EBITDA. Nach der Umstellung auf NMC+-Batteriepacks im ersten Halbjahr wird ein wesentlicher Teil der Umsätze des Konzerns im Jahr 2026 voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte erzielt, wobei das vierte Quartal das stärkste Quartal sein dürfte.



Neben dem Kerngeschäft sieht LION weiteres Wachstumspotenzial im Bereich stationärer Batteriespeichersysteme (BESS). Das Unternehmen verstärkt sein Team und hat eine Reihe vielversprechender Chancen identifiziert, um den Ausbau dieses Geschäfts weiter zu beschleunigen.





Über LION E-Mobility AG

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen für Elektrofahrzeuge sowie für stationäre und industrielle Anwendungen an. LION ist ideal positioniert, um die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken Energiespeicherlösungen zu bedienen. Das Unternehmen betreibt in seiner eigenen Produktionsstätte in Deutschland hochautomatisierte Modulmontagelinien. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Die 2011 gegründete LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) ist an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg notiert.



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