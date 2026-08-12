EQS-News: Pudu Robotics bringt den PUDU ET1 auf den Markt, einen kompakten, KI-gestützten Scheuersaugroboter für kleine gewerbliche Räume

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Pudu Robotics bringt den PUDU ET1 auf den Markt, einen kompakten, KI-gestützten Scheuersaugroboter für kleine gewerbliche Räume



12.08.2026 / 21:35 CET/CEST

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SHENZHEN, China, 12. August 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der gewerblichen Servicerobotik, hat den PUDU ET1 auf den Markt gebracht, einen kompakten, KI-gestützten Scheuersaugroboter, der speziell für kleine gewerbliche Räume entwickelt wurde. Als erstes Produkt der neuen PUDU E-Serie ist der ET1 für die Reinigung von Flächen zwischen 100 und 800 Quadratmetern ausgelegt, darunter Mini-Märkte, Drogerien, Restaurantketten, Business- und Economy-Hotels sowie Büroräume. Mit seinem kompakten Gehäuse, seiner Reinigungsleistung auf gewerblichem Niveau und der vollständigen Prozessautomatisierung bringt der ET1 fortschrittliche Roboterreinigung in stark frequentierte Umgebungen mit begrenztem Platzangebot und markiert damit einen neuen Meilenstein in der KI-gestützten Reinigung kleiner gewerblicher Räume.

Ein neuer Standard für die kompakte gewerbliche Reinigung

Da sich die Reinigungsautomatisierung von großen Einrichtungen auf kleinere gewerbliche Standorte ausweitet, benötigen Unternehmen Roboter, die sich in engen Räumen bewegen können, ohne dabei an Leistung oder Autonomie einzubüßen. Größere Roboter lassen sich in kompakten Geschäften nur schwer einsetzen, während kleinere Maschinen oft mehr manuelle Eingriffe erfordern. Der PUDU ET1 schließt diese Lücke, indem er kompakte Mobilität mit gewerblicher Reinigungsleistung und vollständiger Prozessautomatisierung für kleine Betriebe kombiniert.

Leistungsstarke Reinigung in einem Durchgang

Der ET1 vereint Schrubben, Kehren, Staubsaugen und Staubwischen in einem einzigen Roboter. Dank seiner Konstruktion mit vorderem Kehr- und hinterem Schrubbbereich beseitigt er trockenen Schmutz und nasse Flecken in einem einzigen Durchgang und hilft Geschäften so, die Reinigungseffizienz zu steigern, ohne dass wiederholte manuelle Arbeiten erforderlich sind.

Zur gründlicheren Fleckenentfernung kombiniert der ET1 eine Scheuerwalzendrehzahl von bis zu 800 U/min mit einer Saugkraft von 20 kPa, um Fett, Fußabdrücke und hartnäckige Flecken zu beseitigen und gleichzeitig Schmutz und Abwasser effizient aufzunehmen. Für klebrige Flecken, wie sie häufig in Restaurants, Mini-Märkten und Einzelhandelsflächen vorkommen, unterstützt der ET1 das Heißscheuern bei 85 °C, wobei das Heißwasser von der Dockingstation bereitgestellt und vom Roboter während des Betriebs auf Temperatur gehalten wird.

Der ET1 verfügt zudem über eine Selbstreinigungsfunktion für die Rollen-Wischeinheit in Echtzeit, die die Rolle kontinuierlich auffrischt, um Schmutzansammlungen zu reduzieren und einer Sekundärkontamination vorzubeugen. Sein streifenfreies Reinigungsdesign saugt Schmutzwasser schnell auf, hinterlässt trockene Böden mit minimaler Restfeuchtigkeit und trägt dazu bei, Rutschgefahren in kundenorientierten Bereichen zu verringern.

Automatisierung, die über die Reinigung hinausgeht

Der ET1 ist mit einer vollautomatischen 8-in-1-Dockingstation gekoppelt, die automatisches Aufladen, Nachfüllen von Frischwasser, Abwasserableitung, Reinigungsmittelzufuhr, Spülen des Walzenmopps, Spülen des Abstreifers, Schleudern des Walzenmopps und Wassererwärmung abdeckt. Nach jedem Reinigungsdurchgang kehrt der ET1 automatisch zur Station zurück, um einen Selbstreinigungszyklus durchzuführen, wodurch der tägliche manuelle Aufwand für das Geschäftspersonal reduziert wird.

Der ET1 verfügt zudem über eine automatische Staubabsaugung, die Staub, Haare und Schmutz nach den Reinigungsaufgaben abführt, um den routinemäßigen Wartungsaufwand weiter zu reduzieren. Diese durchgängige Automatisierung ermöglicht es kleinen gewerblichen Räumlichkeiten, über die robotergestützte Reinigung hinaus zu einem weitgehend automatisierten Betriebsmodell überzugehen.

„AI Magic Cleaning" für anpassungsfähigen Betrieb

Der ET1 setzt die Roadmap von PUDU Cleaning für KI-native Technologien mit „AI Magic Cleaning" fort und integriert Wahrnehmungs-, Bewegungssteuerungs- und Reinigungssysteme in einen einheitlichen intelligenten Arbeitsablauf. Er unterstützt autonome Kartierung, automatische Fleckenerkennung, Reinigungs-Heatmaps und adaptive KI-Reinigung und optimiert jede Aufgabe kontinuierlich auf Basis der Bodenbedingungen in Echtzeit.

Dank der KI-gestützten Bodenoberflächen- und Fleckenerkennung kann der ET1 Teppichkanten erkennen und die Scheuerwalze anheben, um Teppiche trocken zu halten, oder die Kehrbürste und die Seitenbürste über verschüttete Flüssigkeiten anheben, um eine Ausbreitung der Verschmutzung und Sekundärverunreinigungen zu verhindern. Bei hartnäckigen Flecken senkt die KI-adaptive Scheuereinstellung automatisch die Fahrgeschwindigkeit, erhöht die Walzendrehzahl und steigert die Wasserabgabe für eine gründlichere Reinigung.

Entwickelt für einfache Inbetriebnahme und den Einsatz in Filialketten

Für Filialketten ist der ET1 auf einfache Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung ausgelegt.

Dank automatischer Kartierung und Ein-Klick-Start können Filialteams ohne komplexe Einrichtung oder manuelle Kartierung mit der Reinigung beginnen, was die Einführungshürden senkt und schnellere Vorführungen in den Filialen ermöglicht.

Der Roboter verfügt zudem über ein intuitives Betriebssystem mit speziellen Modi für Führungskräfte und das tägliche Betriebspersonal, integrierte Anleitungen und proaktive Wartungserinnerungen.

Seine modularen Reinigungskomponenten sind für eine schnelle Demontage und Reinigung ausgelegt, was den Teams die Wartung des Roboters erleichtert und gleichzeitig die langfristigen Betriebskosten senkt.

Entwickelt für enge Gänge und stark frequentierte Geschäfte

Der ET1 wurde für reale Umgebungen in kleinen Unternehmen entwickelt und kann sich in Räumen mit einer Mindesthöhe von 60 cm und einer Mindestbreite von 50 cm bewegen. So gelangt er durch enge Gänge, Regalzwischenräume und Bereiche mit geringer Durchfahrtshöhe in Mini-Markets, Drogerien und Restaurants. Er kann während der Geschäftszeiten eingesetzt werden, ohne Kunden und Mitarbeiter zu stören, was die ganztägige Reinigung in dynamischen Geschäftsräumen praktischer macht.

Seine Kantenreinigungsfunktion trägt zudem dazu bei, die Reinigungsabdeckung entlang von Wänden, Regalen und in Ecken zu verbessern und so Bereiche zu erfassen, die bei der routinemäßigen Reinigung oft übersehen werden.

Mehr als nur ein Reinigungsroboter

Für den Einsatz im Einzelhandel kann der ET1 mit einem optionalen 21,5-Zoll-Werbedisplay ausgestattet werden, über das Geschäfte Werbeaktionen, Produktkampagnen und Markeninhalte zeigen können. Dank cloudbasiertem Content-Management und individuell gestaltbaren Gehäusefolien kann der Roboter zudem als mobiler Marketing-Touchpoint im Laden dienen und so einen Mehrwert schaffen, der über die Reinigung hinausgeht.

Als erstes Produkt der PUDU E-Serie markiert der ET1 eine strategische Erweiterung des gewerblichen Reinigungsportfolios von PUDU. Zusammen mit der PUDU CC1-Serie, der MT1-Serie und der BG1-Serie ermöglicht der ET1 es PUDU, Reinigungslösungen für gewerbliche Räume unterschiedlicher Größe anzubieten – von kleinen Geschäften bis hin zu großen Gewerbekomplexen, Supermärkten, Bürogebäuden, Lagerhäusern und Logistikanlagen.

Laut dem unabhängigen Marktforschungsbericht „2025 Global Embodied Intelligence and Commercial Service Robotics" von Frost & Sullivan belegt Pudu Robotics mit einem Marktanteil von 29 % weltweit den ersten Platz beim Umsatz im Bereich der gewerblichen Reinigungsrobotik. Die Markteinführung des ET1 stärkt PUDUs Führungsposition in der gewerblichen Reinigungsrobotik weiter und spiegelt das langfristige Engagement des Unternehmens für praxisnahe gewerbliche Anwendungsszenarien, KI-basierte Innovationen und skalierbare Roboterlösungen wider.

Informationen zu Pudu Robotics

Pudu Robotics ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der gewerblichen Servicerobotik und das erste Unternehmen der Branche, das ein vollständiges Portfolio an spezialisierten, halbhumanoiden und humanoiden Robotern anbietet. Laut dem aktuellen Marktbericht von Frost & Sullivan belegt Pudu Robotics sowohl beim Umsatz als auch beim Auslieferungsvolumen weltweit den ersten Platz im Bereich der gewerblichen Servicerobotik. Aufbauend auf seiner „One-Brain-Multiple-Embodiments"-Architektur bietet Pudu Roboter für Dienstleistungserbringung, gewerbliche Reinigung, industrielle Lieferungen und allgemeine Anwendungen mit verkörperter KI in den Bereichen Gastgewerbe, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Fertigung, Bildung, öffentliche Dienste und mehr an. Bis heute hat Pudu Robotics über 130.000 Roboter an Kunden in mehr als 85 Ländern und Regionen ausgeliefert.

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