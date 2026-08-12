EQS-News: thyssenkrupp nucera verdoppelt Auftragseingang in den ersten neun Monaten 2025/2026

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thyssenkrupp nucera verdoppelt Auftragseingang in den ersten neun Monaten 2025/2026



12.08.2026 / 06:59 CET/CEST

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thyssenkrupp nucera verdoppelt Auftragseingang in den ersten neun Monaten 2025/2026

Auftragseingang steigt im dritten Quartal um 29 Prozent, womit sich das Neugeschäft in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 nahezu verdoppelt (+96%)

Moeve bucht zusätzlich ein Service-Paket für den Betrieb des 300-MW-Elektrolyseurs für das größte Wasserstoff-Projekt Südeuropas

Starkes Chlor-Alkali-Geschäft und verbesserte Bruttomarge kompensieren geringeres Umsatzvolumen im Grünen-Wasserstoff-Segment beinahe vollständig

Aktualisierung der Jahresprognose 2025/2026 nach strategischer SOEC-Entscheidung

Dortmund, 12. August 2026 – thyssenkrupp nucera hat den Auftragseingang im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 um 29 Prozent auf 81 Mio. Euro gesteigert (3. Quartal 2024/2025: 63 Mio. Euro). Gleichzeitig blieb die operative Ergebnisentwicklung trotz eines niedrigeren Umsatzvolumens weitgehend stabil. Das Segment Chlor-Alkali (CA) steigerte sein Neugeschäft deutlich. Im Segment Grüner Wasserstoff (gH2) zeigte sich die übliche Volatilität im Projektgeschäft.

In den ersten neun Monaten des laufenden Berichtsjahres hat das Unternehmen den Auftragseingang von 241 Mio. Euro auf 47 1 Mio. Euro nahezu verdoppelt. Wesentlicher Treiber war der deutliche Anstieg des Auftragseingangs im Segment Grüner Wasserstoff. thyssenkrupp nucera gewann hier den Auftrag für das 300-Megawatt-Neubauprojekt von Moeve zum Bau der größten grünen Wasserstoffproduktionsanlage Südeuropas inklusive eines umfangreichen Service-Pakets. Das Langzeit-Servicepaket umfasst fortschrittliche digitale Lösungen unter Einsatz von Digital Twins, intelligentem Lastmanagement und realistischen Betriebssimulationen.

Zusätzliche Wachstumsfelder im Grünen-Wasserstoff-Segment erschlossen

thyssenkrupp nucera hat zudem den Zugang zum schnell wachsenden Wasserstoffmarkt in Indien durch eine strategische Partnerschaft mit der indischen BHEL im Juli erweitert. Die beiden Unternehmen werden auch bei der schrittweisen Verlagerung der Fertigung von Modulen für Wasserstoff-Elektrolyseure nach Indien zusammenarbeiten.

Der Konzern-Umsatz von thyssenkrupp nucera lag im dritten Quartal mit 145 Mio. Euro unter dem hohen Wert des Vorjahres (3. Quartal 2024/2025: 184 Mio. Euro). Der Umsatz im gH2-Segment konnte das Vorjahresniveau nicht erreichen. Das CA-Segment erzielte dagegen ein deutliches Umsatzplus. Maßgeblicher Grund hierfür ist ein Anstieg im Neubau- und Service-Geschäft, der bezogen auf das Neubaugeschäft teilweise auf zeitliche Vorzieheffekte zurückzuführen ist.

Auch ergebnisseitig zeigte sich das abgelaufene Quartal robust: Eine verbesserte Bruttomarge und ein aktives Kostenmanagement kompensierten das geringere Umsatzvolumen fast vollständig, sodass der erwartete Rückgang des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT) in diesem Dreimonatszeitraum auf –2 Mio. Euro begrenzt wurde (3. Quartal 2024/2025: 0 Mio. Euro).

In den ersten neun Monaten 2025/2026 erreichte der Konzern-Umsatz 354 Mio. Euro (9 Monate 2024/2025: 663 Mio. Euro). Das Konzern-EBIT verringerte sich im Neunmonatszeitraum auf –69 Mio. Euro (9 Monate 2024/2025: 4 Mio. Euro). Dieser Rückgang ist maßgeblich auf die bereits im zweiten Quartal angefallenen einmaligen Sonderkosten im Zusammenhang mit Neubauprojekten sowie einer Vertragsauflösung eines Projektes in den USA im gH2-Segment zurückzuführen.

„thyssenkrupp nucera zeigt im dritten Quartal operative Stärke: Ein robuster Auftragseingang, ein starkes Chlor-Alkali-Geschäft, eine verbesserte Bruttomarge und ein konsequentes Kostenmanagement stabilisieren unser Ergebnis. Im Bereich grüner Wasserstoff gehen wir bewusst selektiv vor – mit technologischem Anspruch, Projektdisziplin und klarem Fokus auf nachhaltige Wertschaffung. Der Chlor-Alkali-Bereich baut seine führende Marktposition mit bewährter Technologie und Umsetzungsstärke konsequent weiter aus“, sagt Dr. Werner Ponikwar, CEO von thyssenkrupp nucera.

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung lagen im dritten Quartal bei rund 10 Mio. Euro (3. Quartal 2024/2025: 10 Mio. Euro). In den ersten neun Monaten stieg der F&E-Aufwand um 19 Prozent auf 29 Mio. Euro (9 Monate 2024/2025: 24 Mio. Euro).

Das Finanzergebnis betrug im drittenQuartal 3 Mio. Euro (3. Quartal 2024/2025: 3 Mio. Euro). In den ersten neun Monaten 2025/2026 lag es bei 8 Mio. Euro (9 Monate 2024/2025: 13 Mio. Euro). Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich im dritten Quartal auf 0 Mio. Euro (3. Quartal 2024/2025: –2 Mio. Euro). In den ersten neun Monaten betrug das Ergebnis nach Steuern –64 Mio. Euro (9 Monate 2024/2025: 4 Mio. Euro).

Chlor-Alkali mit anhaltend hoher Geschäftsdynamik und bewährter Umsetzungsstärke

Im Segment Chlor-Alkali (CA) stieg der Auftragseingang im dritten Quartal 2025/2026 um 57 Prozent auf 78 Mio. Euro (3. Quartal 2024/2025: 50 Mio. Euro). Sowohl das Neubau- als auch das Servicegeschäft trugen dazu bei. Beim Umsatz legte das CA-Segment im dritten Quartal um 34 Prozent auf 109 Mio. Euro (3. Quartal 2024/2025: 81 Mio. Euro) zu. Das EBIT verbesserte sich um 14 Prozent auf 15 Mio. Euro (3. Quartal 2024/2025: 13 Mio. Euro).

In den ersten neun Monaten stieg der Auftragseingang des Segments um 32 Prozent auf 288 Mio. Euro (9 Monate 2024/2025: 218 Mio. Euro). Der Umsatz belief sich in den ersten neun Monaten auf 273 Mio. Euro (9 Monate 2024/2025: 286 Mio. Euro). Das EBIT lag in diesem Neunmonatszeitraum bei 38 Mio. Euro (9 Monate 2024/2025: 43 Mio. Euro).

Im Segment Grüner Wasserstoff (gH2) lag der Auftragseingang im dritten Quartal mit 3 Mio. Euro unter dem des Vorjahresquartals (3. Quartal 2024/2025: 13 Mio. Euro). Der Umsatz im gH2-Segment summierte sich im dritten Quartal auf 36 Mio. Euro (3. Quartal 2024/2025: 103 Mio. Euro). Das EBIT betrug in diesem Zeitraum –17 Mio. Euro (3. Quartal 2024/2025: –13 Mio. Euro).

In den ersten neun Monaten stieg der gH2-Auftragseingang auf starke 184 Mio. Euro an (9 Monate 2024/2025: 23 Mio. Euro). Der Umsatz belief sich in den ersten neun Monaten auf 80 Mio. Euro (9 Monate 2024/2025: 377 Mio. Euro). Das EBIT sank im Neunmonatszeitraum auf –107 Mio. Euro (9 Monate 2024/2025: –39 Mio. Euro). Den Umsatzrückgang lösten im Wesentlichen die geringeren Umsatzbeiträge des NEOM-Projekts in Saudi-Arabien und anderer großer Referenzprojekte aus. Infolge der planmäßigen Projektfortschritte ist der Großteil der Umsätze aus den Projekten bereits verbucht. Hinzu kamen negative einmalige Ergebniseffekte infolge höherer Kosten im Zusammenhang mit Neubauprojekten im zweiten Quartal.

Strategische Anpassungen der SOEC-Aktivitäten

Nach sorgfältiger strategischer Bewertung der Marktreife, des Investitionsbedarfs und der wirtschaftlichen Perspektiven hat sich das Unternehmen entschieden, die Aktivitäten zum Aufbau einer eigenen Serienfertigung der Hochtemperatur-Elektrolyse (Solid Oxide Electrolysis Cell, SOEC) nicht weiterzuverfolgen. Die Investition in den eigenständigen Aufbau einer SOEC-Fertigungskapazität bietet unter den aktuellen Rahmenbedingungen kein wirtschaftlich attraktives Geschäftsmodell. Der verzögerte Hochlauf insbesondere bei der Hochtemperaturelektrolyse und die damit verbundenen unsicheren Investitionsbedingungen für Projektentwickler haben die erwartete Nachfrage deutlich beeinträchtigt und damit die wirtschaftlichen Perspektiven für eine Kommerzialisierung im ursprünglich geplanten Umfang verändert. Im Zusammenhang mit dieser Entscheidung fallen negative Einmaleffekte im EBIT in von ca. 30 Mio. Euro an, im Wesentlichen aus einer Wertberichtigung der Pilotanlage und aktivierter Entwicklungsleistungen. Im Sinne einer strikten Kostendisziplin konzentriert thyssenkrupp nucera seine Ressourcen künftig konsequent auf das etablierte Chlor-Alkali-Geschäft, die industriell verfügbare alkalische Wasserelektrolyse (AWE) sowie demnächst die Hochdruck-Wasserelektrolyse. Das Unternehmen prüft derzeit, wie die vorhandenen Kompetenzen und der Standort Arnstadt im Rahmen des laufenden strategischen Reviews weiter genutzt werden können.

Solide Bilanzposition unterstützt strategische Flexibilität

Zum 30. Juni 2026 verfügte thyssenkrupp nucera über ein Nettofinanzguthaben von 627 Mio. Euro (30. September 2025: 656 Mio. Euro). Damit bleibt die Bilanz- und Finanzposition des Unternehmens solide und bietet weiterhin finanziellen Handlungsspielraum für die Umsetzung der strategischen Prioritäten. Der Free Cashflow lag in den ersten neun Monaten des laufenden Berichtsjahres 2025/2026 bei –26 Mio. Euro (9 Monate 2024/2025: 15 Mio. Euro). Der Auftragsbestand auf Konzernebene betrug zum 30. Juni 2026 insgesamt 638 Mio. Euro (30. September 2025: 606 Mio. Euro). Die Zahl der Mitarbeitenden lag zum 30. Juni 2026 weltweit bei 1.076 und damit leicht unter dem Vorjahr (1.093 Mitarbeitende).

„Wir bewegen uns weiterhin in einem herausfordernden und volatilen Marktumfeld, insbesondere im Bereich grüner Wasserstoff. Deshalb liegt unser Fokus klar auf Kostenkontrolle, risikoorientierter Steuerung und der Sicherung unserer finanziellen Flexibilität.“, sagt Dr. Stefan Hahn, CFO von thyssenkrupp nucera.

Ausblick: Aktualisierung der Jahresprognose 2025/2026 nach strategischer SOEC-Entscheidung

Das Management hat die im März geänderte Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 aktualisiert. Mit diesem Schritt berücksichtigt das Unternehmen den aus der Einstellung der Aktivitäten zum Aufbau einer eigenen SOEC-Serienfertigung resultierenden einmaligen Ergebniseffekt und die aktuelle Geschäftsentwicklung.

Der Vorstand erwartet nun einen Auftragseingang zwischen 550 Mio. Euro und 670 Mio. Euro. Bisher lag das Prognoseintervall zwischen 550 Mio. Euro und 850 Mio. Euro. Für den Konzern-Umsatz lautet die konkretisierte Erwartung zwischen 450 Mio. Euro und 500 Mio. Euro, wozu bereits vertraglich vereinbarte Projekte beitragen sollen. Die bisherige Prognosespanne lag zwischen 450 Mio. Euro und 550 Mio. Euro. Für das Konzern-EBIT rechnet das Management aufgrund der Einmaleffekte aus der strategischen SOEC-Entscheidung mit einem Wert zwischen –105 Mio. Euro und –75 Mio. Euro. Zuvor war von einem Konzern-EBIT zwischen –80 Mio. Euro und –30 Mio. Euro ausgegangen worden.

Beim Segment Grüner Wasserstoff (gH2) geht thyssenkrupp nucera für das Geschäftsjahr 2025/2026 nun von einem Umsatz zwischen 100 Mio. Euro und 130 Mio. Euro aus. Bislang bewegte sich die Umsatz-Prognose in diesem Unternehmenssegment von 120 Mio. Euro bis 170 Mio. Euro. Im gH2-Segment rechnet das Management nun mit einem EBIT zwischen –155 Mio. Euro bis –135 Mio. Euro. Hier sind die Einmaleffekte aus der strategischen SOEC-Entscheidung entsprechend berücksichtigt worden. Die bisherige Erwartungsspanne bewegte sich zwischen –125 Mio. Euro und – 90 Mio. Euro.

Die Prognose im CA-Segment bleibt unverändert. Beim Umsatz geht thyssenkrupp nucera weiterhin von einem Wert zwischen 320 Mio. Euro und 400 Mio. Euro aus. Das EBIT soll zwischen 45 Mio. Euro und 65 Mio. Euro betragen.

Hinweis zu den Finanzkennzahlen:

Erläuterungen zu den herangezogenen finanziellen Leistungsindikatoren befinden sich im Geschäftsbericht 2024/2025 von thyssenkrupp nucera auf den Seiten 31 bis 32, abrufbar unter dem folgenden Link .

thyssenkrupp nucera: Eckdaten Ertragslage (in Mio. Euro)

in Millionen Euro Q3 2024/25 Q3 2025/26 Veränderung in % 9M 2024/25 9M 2025/263 Veränderung in % Ertragslage Auftragseingang 63 81 29 241 471 96 davon: Auftragseingang gH₂1 13 3 -79 23 184 ++ davon: Auftragseingang CA2 50 78 57 218 288 32 Umsatzerlöse 184 145 -21 663 354 -47 davon: Umsatzerlöse gH₂1 103 36 -65 377 80 -79 davon: Umsatzerlöse CA2 81 109 34 286 273 -5 Bruttoergebnis vom Umsatz 26 24 -5 76 14 -81 Forschungs- und Entwicklungskosten -10 -10 8 -24 -29 19 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 0 -2 -- 4 -69 -- davon: EBIT gH₂1 -13 -17 -32 -39 -107 -- davon: EBIT CA2 13 15 14 43 38 -11 EBIT-Marge 0 % -1 % -2 %P. 1 % -20 % -20 %P. Ergebnis vor Steuern 3 1 -63 17 -61 -- Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten (nach Steuern) -2 0 ++ 4 -64 -- Ergebnis je Aktie (in Euro)

(unverwässert = verwässert) -0,01 0,00 ++ 0,04 -0,51 --

1Grüner Wasserstoff 2Chlor-Alkali-Elektrolyse 3Die Zahlen für Q2 2025/2026 bzw. erste sechs Monate 2025/2026 wurden gemäß IAS 8.41 ff. aufgrund einer Korrektur bei der Periodenabgrenzung rückwirkend angepasst. Die Anpassung erhöhte die Umsatzerlöse um 12 Mio. Euro, die Umsatzkosten um 9 Mio. Euro und das EBIT um 2 Mio. Euro im Segment CA. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich für das Q2 2025/2026 bzw. erste sechs 2025/2026 um 0,02 Euro.

Die Vorzeichenangabe der Veränderungsraten richtet sich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Verschlechterungen werden mit Minus (-) gekennzeichnet. Bei sehr hohen positiven oder negativen Veränderungsraten (≥ 100% bzw. ≤100%) wird die Veränderungsrichtung durch „++“ bzw. „−−“ angezeigt.

Weitere Informationen

Finanzinformationen wie die vollständigen Finanztabellen (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung) zu den Ergebnissen im dritten Quartal und in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 sind hier abrufbar. Die Präsentation, die Quartalsmitteilung Q3/9M 2025/26, die Corporate News, der Mitschnitt der virtuellen Investoren- und Pressekonferenz sowie Fotos liegen für Sie hier bereit.

Telefonkonferenz für Investoren und Medien

Im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 wird thyssenkrupp nucera am 12. August 2026 von 09:00 bis 10:00 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz (in englischer Sprache) für Analysten und Investoren sowie Journalisten durchführen. Einen Audiomitschnitt finden Sie nach der Konferenz auf unserer IR-Website.

Investorenanfragen:



Leiter Investor Relations

Telefon: +49 231 229 724 347

E-Mail:

Dr. Hendrik FingerLeiter Investor RelationsTelefon: +49 231 229 724 347E-Mail: hendrik.finger@thyssenkrupp-nucera.com

Medienanfragen:

Evelin Veit

Senior Director Corporate Communications, ESG & Public Affairs

Mobil: +49 1520 435 1097

E-Mail: evelin.veit@thyssenkrupp-nucera.com

Über thyssenkrupp nucera:

thyssenkrupp nucera bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 GW. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie – ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. thyssenkrupp nucera hat im Juli 2023 erfolgreich einen Börsengang durchgeführt. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

www.thyssenkrupp-nucera.com

Disclaimer für zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Veröffentlichung kann zukunftsgerichtete Aussagen zu wichtigen Themen wie Strategie, zukünftigen finanziellen Ergebnissen, Ereignissen, Marktpositionen und Produktentwicklungen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind – wie jedes unternehmerische Handeln in einem globalen Umfeld – stets mit Unsicherheit verbunden. Sie unterliegen einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die in Veröffentlichungen von thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA ("thyssenkrupp nucera") beschrieben werden, sich aber nicht auf diese beschränken. Sollten sich eine(s) oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder andere Faktoren realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen von thyssenkrupp nucera wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die als zukunftsgerichtete Aussagen formuliert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "ausgehen", "rechnen mit", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden" und "vorhersagen" oder an ähnlichen Begriffen. Thyssenkrupp nucera übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen laufend zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

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