EQS-News: wienerberger stärkt Position im Bereich Infrastruktur und Renovierung – Ergebnisse Q2 2026

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wienerberger stärkt Position im Bereich Infrastruktur und Renovierung – Ergebnisse Q2 2026



12.08.2026 / 07:30 CET/CEST

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wienerberger stärkt Position im Bereich Infrastruktur und Renovierung – Ergebnisse Q2 2026

Konzernweiter Umsatz steigt im Q2 2026 um 13 % gegenüber dem Vorjahr auf 1,4 Mrd. € (Q2 2025: 1,2 Mrd. €)

Umsatzwachstum wurde zum einen von der robusten Entwicklung in den Bereichen Infrastruktur und Renovierung getragen, die inzwischen mehr als 60 % des Konzernumsatzes ausmachen, sowie durch Akquisitionen

Operatives EBITDA sank im Q2 2026 auf 230 Mio. € (Q2 2025: 253 Mio. €); Hauptgründe dafür waren die schwächer als erwartete Wohnungsneubautätigkeit, insbesondere in Nordamerika und Großbritannien, sowie die erhöhte Kosteninflation infolge geopolitischer Konflikte

Für das Gesamtjahr wird ein operatives EBITDA von 700 Mio. € erwartet

Wien, 12. August 2026 – Trotz der anhaltenden globalen makroökonomischen Herausforderungen erzielte wienerberger im zweiten Quartal 2026 ein solides Ergebnis. Wesentlich dazu beigetragen hat die konsequente Ausrichtung auf weniger konjunkturabhängige Märkte, insbesondere die Bereiche Infrastruktur und Renovierung, in denen die Nachfrage weiterhin robust ist. Dadurch konnte ein Großteil der unerwartet schwachen Nachfrage in den Wohnungsneubau-Märkten, vor allem in den USA, Kanada und Großbritannien, kompensiert werden. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 13 % auf 1,4 Mrd. € (Q2 2025: 1,2 Mrd. €), gestützt durch ein organisches Wachstum von 7 % sowie einem Beitrag aus Akquisitionen (M&A) von 6 %. Das operative EBITDA erreichte 230 Mio. € (Q2 2025: 253 Mio. €).

Gerhard Hanke, interimistischer CEO und COO Zentral & Ost von wienerberger: „Mit der größten Portfoliotransformation in der Geschichte von wienerberger haben wir den Schwerpunkt unseres Geschäfts auf die strukturell widerstandsfähigen Märkte Renovierung und Infrastruktur verlagert. Während die erwartete Erholung im Wohnungsneubau bislang ausgeblieben ist, bewährt sich diese strategische Neuausrichtung. Dank der Akquisition von Italcer und gezielter Investitionen in die Bereiche Dach und Infrastruktur werden heute bereits mehr als 60 % unseres Umsatzes in diesen zukunftsstarken Segmenten erzielt. Dies zeigt den Erfolg unserer Strategie und stärkt unsere Basis für nachhaltiges Wachstum.“

Robuste Nachfrage bei Renovierung und Infrastruktur – Rückgänge in einzelnen Wohnungsneubau-Märkten

Die Entwicklung in den Endmärkten zeigte deutliche Unterschiede bei Aktivitäten im Wohnungsneubau. Insbesondere in den USA, Kanada und Großbritannien blieb die Nachfrage hinter den Erwartungen zurück, da die anhaltend hohen Finanzierungskosten weiterhin sowohl Investitionsentscheidungen von Projektentwicklern als auch von privaten Hausbesitzern belasteten. Da staatliche Impulse zur Belebung der Nachfrage weitgehend ausblieben, trat die erwartete Markterholung nicht ein. Die Bereiche Infrastruktur und Renovierung entwickelten sich hingegen weiterhin deutlich stärker als der Wohnungsneubau.

In Kontinentaleuropa blieben die Bereiche Infrastruktur und Renovierung weiterhin robust. Die Dachaktivitäten profitierten von Investitionen in energetische Sanierungen des vielfach sanierungsbedürftigen Gebäudebestands in den meisten europäischen Märkten. Auch das Geschäft mit Rohrsystemen entwickelte sich solide, getragen von der europäischen Wasserresilienzstrategie sowie von Investitionen in die Modernisierung der europäischen Stromnetze.

Gezielte Akquisitionen treiben die Transformation unseres Portfolios voran

Im Rahmen seiner wertschöpfenden Wachstumsstrategie hat wienerberger die Transformation hin zu widerstandsfähigen, weniger konjunkturabhängigen Endmärkten mit stabiler Nachfrage konsequent weiter vorangetrieben. Einen wichtigen Meilenstein stellte dabei die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Italcer im April 2026 dar. Das italienische Unternehmen ist auf keramische Wand- und Bodenfliesen spezialisiert. Der Beitrag von Italcer zu Umsatz und EBITDA entspricht den Erwartungen von wienerberger. Gleichzeitig gelingt es dem Unternehmen, die Volatilität in Märkten wie Nordamerika und dem Nahen Osten erfolgreich zu managen. Über den finanziellen Beitrag hinaus stärkt Italcer die strategische Positionierung von wienerberger als Anbieter innovativer und nachhaltiger Lösungen für den Renovierungsmarkt.

Im Bereich Infrastruktur hat wienerberger seine Marktposition durch Akquisitionen weiter gestärkt, darunter die Übernahme der NEWS Group im März 2026, einem führenden Anbieter nachhaltiger Abwasserlösungen in Schweden und der nordischen Region.Das Wachstum in diesem Bereich wurde insbesondere durch Maßnahmen zur Klimaanpassung, die fortschreitende Urbanisierung sowie Investitionen in Versorgungsnetze getragen. Diese und weitere strategische Investitionen, wie die Übernahme des Dachspezialisten Terreal im Jahr 2024, haben dazu beigetragen, den Umsatzanteil von wienerberger in strukturell widerstandsfähigen Infrastruktur- und Renovierungsmärkten auf über 60 % zu steigern.

Finanzielle Entwicklung im zweiten Quartal 2026

Im zweiten Quartal 2026 steigerte wienerberger den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 13 % auf 1,4 Mrd. € (Q2 2025: 1,2 Mrd. €). Grundlage dafür waren organisches Wachstum von 7 % sowie ein Beitrag aus Akquisitionen von 6 %. Das operative EBITDA betrug 230 Mio. € (Q2 2025: 253 Mio. €), was einer operativen EBITDA-Marge von 16,3 % entspricht (Q2 2025: 20,3 %). Die Hauptgründe für den Rückgang des operativen Ergebnisses waren die schwächer als erwartete Entwicklung im Wohnungsneubau, insbesondere in Nordamerika und Großbritannien, sowie die erhöhte Kosteninflation infolge geopolitischer Konflikte. Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf 31 Mio. € (Q2 2025: 103 Mio. €). Daraus ergibt sich ein Ergebnis je Aktie von 0,28 € (Q2 2025: 0,93 €).

Der Free Cashflow des Unternehmens belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 83 Mio. € (Q2 2025: 124 Mio. €). Ausschlaggebend dafür war vor allem der höhere Working-Capital-Bedarf infolge der Akquisition von Italcer. Die Nettoverschuldung lag zum 30. Juni 2026 bei 2,4 Mrd. € (30. Juni 2025: 2,0 Mrd. €).

Fit for Growth-Initiative als Antwort auf das herausfordernde Marktumfeld

wienerberger hat sein Fit-for-Growth-Programm weiter ausgebaut und den Fokus dabei auf Optimierungs- und Effizienzmaßnahmen in den Bereichen Betriebskosten, Investitionsausgaben und Working-Capital-Management gelegt. Durch konsequente Kostendisziplin erwartet das Unternehmen, die zusätzlichen Cash-Einsparungen im weiteren Verlauf des Jahres 2026 weiter zu erhöhen und gleichzeitig die strategische Flexibilität für künftige Wachstumschancen zu sichern.

Regionale Entwicklungen im ersten Halbjahr 2026

Die Region Europa West zeigte eine robuste Geschäftsentwicklung, unterstützt durch die ausgewogene Ausrichtung auf die Bereiche Infrastruktur und Renovierung. Die Nachfrage im Infrastrukturbereich blieb besonders stark, getragen von Investitionen in Wasser- und Abwassernetze, die Modernisierung der Stromnetze sowie Projekte zur Anpassung an den Klimawandel. Auch die Renovierungsaktivitäten entwickelten sich stabil bis positiv und entsprachen in weiten Teilen den Erwartungen in der Region. Demgegenüber verzeichnete der Wohnungsneubau im Vereinigten Königreich einen Rückgang. Auch in Deutschland und Frankreich blieb die Nachfrage aufgrund der eingeschränkten Leistbarkeit und einer zurückhaltenden Investitionsbereitschaft hinter den Erwartungen zurück.

Die Region Europa Ost zeigte nach einem wetterbedingt verhaltenen Start ins Jahr im zweiten Quartal 2026 eine schrittweise Verbesserung der Marktbedingungen. In mehreren mittel- und osteuropäischen Märkten gewann die Erholung an Dynamik, insbesondere in Polen und Tschechien. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch eine steigende Zahl an Baugenehmigungen, verbesserte Finanzierungsbedingungen sowie Investitionen in die Infrastruktur. Die Nachfrage im Infrastrukturbereich blieb in der gesamten Region stabil und wurde vor allem von Investitionen in Wasser- und Abwassernetze sowie Versorgungsnetze getragen.

Die Region Nordamerika war im zweiten Quartal 2026 von herausfordernden Marktbedingungen geprägt. Sowohl in den USA als auch in Kanada ging die Wohnungsneubautätigkeit aufgrund anhaltend hoher Hypothekenzinsen, einer eingeschränkten Leistbarkeit von Wohnraum sowie der wirtschaftlichen Unsicherheit zurück. Die Infrastrukturmärkte erwiesen sich hingegen als widerstandsfähiger. Gestützt wurde die Nachfrage von laufenden Investitionen in Wasserverteilungs- und Abwassersysteme sowie die Modernisierung von Versorgungsnetzen. Gleichzeitig war das Wettbewerbsumfeld von einem hohen Preisdruck geprägt.

Gerichtlicher Vergleich

Im Juli 2026 einigte sich Pipelife Jet Stream, Inc., eine in den USA ansässige Tochtergesellschaft von wienerberger, auf die Beilegung von drei kartellrechtlichen Sammelklagen (Antitrust Class Actions) in den Vereinigten Staaten. Der Vergleich beläuft sich auf insgesamt 52,4 Mio. US-Dollar und steht noch unter dem Vorbehalt der endgültigen gerichtlichen Genehmigung. Der Vergleich stellt kein Eingeständnis eines Fehlverhaltens dar und beendet sämtliche zivilrechtlichen Ansprüche gegen das Unternehmen im Rahmen dieser Verfahren. Die Zahlung wird voraussichtlich im Jahr 2026 erfolgen und als Einmaleffekt im ausgewiesenen EBITDA berücksichtigt, und hat auf das operative EBITDA keinen Einfluss.

Ausblick

Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktbedingungen erwartet wienerberger, dass sich die Aktivitäten in den Bereichen Infrastruktur und Renovierung sowie die Beiträge aus Akquisitionen weiterhin im Rahmen der zu Jahresbeginn definierten Konzernprognose entwickeln werden. Gleichzeitig hat das Management rasch und konsequent Maßnahmen umgesetzt, um kurzfristige Schwankungen bei den Kosten für Rohstoffe, Logistik und Energie zu begrenzen. Gezielte Preis- und Effizienzmaßnahmen tragen zusätzlich dazu bei, den Inflationsdruck auf der Kostenseite zu reduzieren.

Angesichts der anhaltend eingeschränkten Leistbarkeit von Wohnbauprojekten, hoher Finanzierungskosten und fortbestehender geopolitischer Unsicherheiten rechnet wienerberger damit, dass der Wohnungsneubau auch in den kommenden Quartalen schwach bleiben wird. Dies wird das EBITDA des Konzerns im Jahr 2026 voraussichtlich um rund 100 Mio. € gegenüber der ursprünglichen Prognose für 2026 belasten. Davon entfielen bereits etwa 40 Mio. € auf das erste Halbjahr. Vor diesem Hintergrund erwartet der Konzern für das Gesamtjahr ein operatives EBITDA von 700 Mio. €.

wienerberger wird die Transformation hin zu weniger konjunkturabhängigen und widerstandsfähigen Märkten konsequent fortsetzen und dabei weiterhin auf diszipliniertes Kostenmanagement sowie laufende Effizienzsteigerungen setzen. Angesichts der anhaltenden Marktvolatilität bilden diese Maßnahmen eine solide Grundlage, um das aktuelle Marktumfeld erfolgreich zu bewältigen und langfristig Wert zu schaffen.



Den vollständigen Bericht zum zweiten Quartal 2026 finden Sie hier: Link



Rückfragehinweis:

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com



Alfredo Sibilia, Senior Officer Investor Relations Wienerberger AG

t +43 664 812 10 72 | investor@wienerberger.com



wienerberger

wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa und bei Fassadenprodukten zu den führenden Anbietern in Nordamerika. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2025 einen Umsatz von 4,6 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 754 Mio. €.

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