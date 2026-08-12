EQS-PVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: NORMA Group SE

NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



12.08.2026 / 18:00 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: NORMA Group SE Straße, Hausnr.: Edisonstr. 4 PLZ: 63477 Ort: Maintal

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 5299000LM9HC76W5XD46

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc.

Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 04.08.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 0,10 % 5,79 % 5,88 % 31.862.400 letzte Mitteilung 0,44 % 4,99 % 5,44 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A1H8BV3 0 30.413 0 % 0,10 % Summe 30.413 0,10 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Right To Recall Open 927.869 2,91 % Right Of Use Open 577.365 1,81 % Summe 1.505.234 4,72 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Call Warrant 31.12.2030 Bar 257.721 0,81 % Swap 30.06.2036 Bar 81.494 0,26 % Summe 339.214 1,06 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher The Goldman Sachs Group, Inc. % % % GSAM Holdings LLC % % % Goldman Sachs Asset Management, L.P. % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % GSAM Holdings LLC % % % Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC % % % Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd % % % Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd % % % Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V. % % % Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V. % % % Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. % % % Goldman Sachs Asset Management B.V. % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman Sachs Bank USA % % % Goldman Sachs Bank Europe SE % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman Sachs (UK) L.L.C. % % % Goldman Sachs Group UK Limited % % % Goldman Sachs International Bank % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman Sachs & Co. LLC % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman Sachs (UK) L.L.C. % % % Goldman Sachs Group UK Limited % % % Goldman Sachs International % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

10.08.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: NORMA Group SE Edisonstr. 4 63477 Maintal Deutschland Internet: www.normagroup.com LEI Code: 5299000LM9HC76W5XD46

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