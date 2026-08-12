Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.08.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 12. August 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Bechtle
|Bericht 2. Quartal 2026
|Bilfinger
|Bericht 2. Quartal 2026
|Cisco Systems
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|COHERENT
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|EON
|Bericht 2. Quartal 2026
|Freenet
|Bericht 2. Quartal 2026
|Hannover Rück
|Bericht 2. Quartal 2026
|Jenoptik
|Bericht 2. Quartal 2026
|K+S
|Bericht 2. Quartal 2026
|Nebius
|Bericht 2. Quartal 2026
|Pan American Silver
|Bericht 2. Quartal 2026
|T1 Energy
|Bericht 2. Quartal 2026
|Tencent
|Bericht 2. Quartal 2026
|TKMS
|Bericht 3. Quartal 2026
|TUI
|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 10.08.202610. Aug. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 07.08.202607. Aug. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 06.08.202606. Aug. · onvista
Plus-Analysen
Edelmetall im FokusTechnisches Kaufsignal: So viel Potenzial hat Gold nochgestern, 12:35 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 09.08.2026Eine starke Woche – doch ein Indikator mahnt zur Vorsicht09. Aug. · onvista