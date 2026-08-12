Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.08.2026

onvista · Uhr
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Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 12. August 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
BechtleBericht 2. Quartal 2026
BilfingerBericht 2. Quartal 2026
Cisco SystemsBericht Geschäftsjahr 2026
COHERENTBericht Geschäftsjahr 2026
EONBericht 2. Quartal 2026
FreenetBericht 2. Quartal 2026
Hannover RückBericht 2. Quartal 2026
JenoptikBericht 2. Quartal 2026
K+SBericht 2. Quartal 2026
NebiusBericht 2. Quartal 2026
Pan American SilverBericht 2. Quartal 2026
T1 EnergyBericht 2. Quartal 2026
TencentBericht 2. Quartal 2026
TKMSBericht 3. Quartal 2026
TUIBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nebius
TUI
TKMS
EON
Freenet
Hannover Rück
Cisco
Pan American Silver
Bechtle
COHERENT
T1 Energy
K+S
Tencent
Bilfinger
Jenoptik

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