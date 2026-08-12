Hannover Rück zeichnet trotz Preisrückgang mehr Geschäft

München, 12. Aug (Reuters) - ⁠Die Hannover Rück baut ihr Geschäft in der Schaden-Rückversicherung trotz bröckelnder Preise aus. Auch in den Erneuerungsrunden mit den Erstversicherern im Juni und Juli zeichnete der weltweit drittgrößte Rückversicherer zwölf Prozent mehr Geschäft, obwohl die Preise risikobereinigt um 4,5 Prozent zurückgingen. "Der Markt wird weicher, aber wir sind ‌nicht in einem weichen Markt", sagte Finanzvorstand Christian Hermelingmeier am Mittwoch. Bei den Margen mache Hannover Rück "keine Kompromisse", profitiere aber von einer Kostenquote, die halb so hoch sei wie ⁠bei den ⁠großen Rivalen Swiss Re und Münchener Rück. Letztere hatte wegen der sinkenden Preise das Neugeschäft deutlich zurückgefahren. Hannover Rück gewinne "selektiv Marktanteile", sagte Vorstandschef Clemens Jungsthöfel.

In den ersten sechs Monaten trat der Versicherungsumsatz in der Schaden-Rückversicherung (ohne strukturiertes Geschäft) praktisch auf der Stelle. Für das Gesamtjahr hält Hermelingmeier in der traditionellen Rückversicherung weiterhin ein Wachstum von rund fünf Prozent für möglich. Zweistellige ‌Wachstumsraten wie in den vergangenen Jahren seien aber nicht ‌mehr drin, sagte der Finanzchef. Immerhin sei das gezeichnete Prämienvolumen in den drei Erneuerungsrunden seit Januar um 7,2 Prozent gestiegen, bei einem Preisrückgang von 3,9 Prozent. Die Münchener Rück hatte ihre Umsatzprognose für ⁠2026 zuletzt um zwei Milliarden Euro gekappt.

Die Hannover Rück profitierte im ersten Halbjahr von einem glimpflichen ‌Schadenverlauf im Naturkatastrophen-Geschäft. Der Nettogewinn stieg um ⁠sieben Prozent auf 1,4 Milliarden Euro und lag damit leicht über den Erwartungen der Analysten. Er sei mit den Zahlen "sehr zufrieden", sagte Hermelingmeier. Für das ganze Jahr bleibe es bei dem Ziel eines Nettogewinns von mindestens 2,7 Milliarden Euro, auch wenn ‌sich die Katastrophenmeldungen häufen. Analysten gehen im ⁠Schnitt von 2,77 Milliarden aus.

Waldbrände in Südeuropa, ⁠Erdbeben in Japan und Kolumbien und ein Taifun in der chinesischen Metropole Shanghai - das dritte Quartal hat mit einer Serie von Großschäden begonnen. "Der eine oder andere Waldbrand wird auf unserer Großschadenliste landen", sagte Hermelingmeier. Weil bisher keine größeren Städte betroffen seien, werde sich die Schadenlast aber voraussichtlich auf einen zweistelligen Millionenbetrag beschränken. Aber all das passe noch ins Großschadenbudget, zumal im zweiten Quartal 240 Millionen davon ungenutzt blieben. Insgesamt stünde damit im dritten Quartal rund eine Milliarde Euro für die Deckung solcher Schäden zur Verfügung. "Ich mache mir ⁠keine Sorgen über unser Budget", sagte der Finanzvorstand.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)