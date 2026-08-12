Ifo: Unternehmen erwarten eher sinkende Löhne durch KI

Arbeit und KI

München (dpa) - Viele Unternehmen in Deutschland rechnen durch den Einsatz von KI mit sinkenden Löhnen. «Insgesamt sehen wir, dass deutlich mehr Unternehmen negative Effekte erwarten als positive», fasst Ifo-Forscherin Anna Ruffert die Ergebnisse einer Umfrage zusammen, an der mehr als 3.000 Unternehmen in Deutschland teilnahmen, die bereits KI nutzen.

Bei Arbeitnehmern mit weniger als fünf Jahren Berufserfahrung erwartet rund die Hälfte der Betriebe eine solche Entwicklung in den nächsten fünf Jahren. Einen Anstieg sagen nur sehr viel weniger vorher. Und auch für erfahrene Arbeitnehmer überwiegen die Firmen, die sinkende Löhne erwarten, gegenüber denen, die von einem Anstieg ausgehen.

Je nach Berufserfahrung und Qualifikation gibt es teils deutliche Unterschiede. Bei den Arbeitnehmern mit weniger als fünf Jahren Berufserfahrung ohne Hochschul- oder Fachhochschulabschluss erwarten 48,3 Prozent der Betriebe sinkende Löhne, nur 5,9 Prozent steigende. Mit Hochschulabschluss und geringer Erfahrung sind es sogar bei 50,8 Prozent der Unternehmen sinkende Löhne - aber auch bei 16,3 Prozent steigende.

Erfahrende Akademiker haben noch am ehesten Chancen

Die Aussichten für Arbeitnehmer mit mindestens fünf Jahren Berufserfahrung sind ebenfalls überwiegend schlecht, wenn auch nicht ganz so negativ: Ohne Hochschulabschluss erwarten 40,4 Prozent der Unternehmen sinkende Löhne und nur 9,7 Prozent steigende. Mit Hochschulabschluss steigen die Chancen hier deutlich. Zwar erwarten immer noch 37,5 Prozent der Unternehmen sinkende Löhne, aber auch 26 Prozent steigende.

«Künstliche Intelligenz wird aus Sicht vieler Unternehmen die Löhne nicht für alle Beschäftigten gleichermaßen beeinflussen», so das Fazit von Ifo-Forscherin Ruffert. «Am ehesten rechnen sie bei weniger erfahrenen Arbeitskräften mit sinkenden Löhnen.»

Auch je nach Branche zeigen sich deutliche Unterschiede. Am häufigsten erwarten Unternehmen aus dem Dienstleistungsbereich sinkende Löhne. Für Beschäftigte mit kurzer Berufserfahrung und ohne Hochschulabschluss sagen dies hier 53,3 Prozent, für Beschäftigte mit langer Erfahrung immer noch 44,2. Im Handel sind es 47,9 und 41,3 Prozent, im verarbeitenden Gewerbe 46,5 und 38,9 Prozent. Am schwächsten sind die Auswirkungen am Bau: Hier erwarten nur 39 Prozent sinkende Löhne für Mitarbeiter mit niedriger Berufserfahrung und 31,3 Prozent bei höherer Erfahrung.