Impian Verlag veröffentlicht Weltbestseller „Influence' von Robert Cialdini als Taschenbuchausgabe



EQS-Media / 12.08.2026 / 09:10 CET/CEST



Die Taschenbuchausgabe der erweiterten und aktualisierten Neuausgabe des Klassikers der Überzeugungspsychologie erscheint am 1. September 2026.

Leverkusen, 12. August 2026 – Der Impian Verlag nimmt einen der einflussreichsten Wirtschafts- und Psychologietitel der vergangenen Jahrzehnte in sein Programm auf: Ab dem 1. September 2026 erscheint „Influence" von Robert B. Cialdini als Taschenbuchausgabe im Impian Verlag. Das Werk wurde weltweit über fünf Millionen Mal verkauft und gilt als Standardwerk der Überzeugungspsychologie.

Robert B. Cialdini, emeritierter Professor für Psychologie und Marketing an der Arizona State University, beschreibt in „Influence" die grundlegenden Prinzipien, nach denen Menschen Entscheidungen treffen und sich überzeugen lassen. Seine Erkenntnisse beruhen auf jahrzehntelanger Forschung und gehören heute zum festen Handwerkszeug in Vertrieb, Marketing, Verhandlungsführung und Führungsarbeit. Die nun vorliegende Neuausgabe wurde vom Autor umfassend aktualisiert und um neue Forschungsergebnisse, aktuelle Anwendungsbeispiele und ein zusätzliches Prinzip erweitert.

„Es kommt nicht oft vor, dass ein unabhängiger Verlag einen Titel dieser Größenordnung veröffentlichen darf", erklärt Nicholas Nikol, Geschäftsführer des Impian Verlags. „Cialdinis Buch hat das Verständnis von Einflussnahme und Entscheidungsverhalten weltweit geprägt. Wir freuen uns, die erweiterte Neuausgabe als Taschenbuch einem breiten Publikum im deutschsprachigen Raum zugänglich zu machen."

Die internationale Fachwelt bewertet die Neuausgabe einhellig positiv. Nobelpreisträger Daniel Kahneman, Autor von „Schnelles Denken, langsames Denken", urteilt: „Robert B. Cialdini hat das Unmögliche geschafft: Er hat ein Meisterwerk verbessert. Fesselnd und vielschichtig beschreibt er die subtile Macht, die Menschen aufeinander ausüben." Daniel Shapiro, Gründer und Direktor des Harvard International Negotiation Program, nennt den Titel „ein phänomenales Buch" mit „wissenschaftlich gesicherten Prinzipien, die Ihr Leben verändern können".

Die Taschenbuchausgabe erscheint am 1. September 2026 und ist im Buchhandel sowie auf allen gängigen Onlineplattformen erhältlich.

INFLUENCE: Wie man (andere) überzeugt. Nützliche Erkenntnisse der Psychologie

Robert B. Cialdini

Aus dem Amerikanischen von Jürgen Neubauer

Taschenbuch, 520 Seiten

14,95 Euro

ISBN 978-3962692148

Ebenfalls zum 1. September 2026 erscheint im Impian Verlag ein Hardcover-Sammelband, der erstmals sämtliche Robotergeschichten von Isaac Asimov in einer Gesamtausgabe vereint.

Über den Impian Verlag

Der Impian Verlag ist ein unabhängiger Verlag mit Sitz in Leverkusen. Das Programm umfasst Sachbücher, Belletristik sowie Kinder- und Jugendbücher mit über 100 lieferbaren Titeln. Über ein Netzwerk von zehn Handelsvertretern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg und eine Präsenz in mehr als 500 Buchhandlungen ist der Verlag im gesamten deutschsprachigen Raum vertreten.

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