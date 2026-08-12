Inflation kühlt ab. KI-Rally nimmt Fahrt auf.

Markus Koch · Uhr
Thema: KI
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Die Wall Street startet freundlich in den Handel, nachdem die Verbraucherpreise für Juli im Rahmen der Erwartungen lagen und sich gegenüber Juni abgekühlt haben. Damit bleibt die erhoffte Disinflation intakt und das Risiko einer Zinsanhebung der Fed im September nimmt weiter ab, was insbesondere Tech und Wachstumswerten Rückenwind gibt. Bereits vor den Daten führten Halbleiter- und KI-Aktien die Futures an. Im KI-Sektor bestätigen die Quartalszahlen gleichzeitig eine enorme Nachfrage, aber auch den gewaltigen Kapitalbedarf: Supermicro überrascht mit einem extrem starken Ausblick, Lumentum schlägt die Erwartungen und profitiert vom Ausbau optischer Infrastruktur, während CoreWeave zwar wachsende Nachfrage meldet, für 2026 aber Investitionen von 35 bis 39 Milliarden US Dollar bei lediglich 12,4 bis 13,2 Milliarden US Dollar Umsatz plant. Ein ähnliches Bild liefert Nebius: Der Umsatz steigt um 454 Prozent und das EBITDA übertrifft die Erwartungen deutlich, gleichzeitig explodieren die Investitionen auf rund 5,65 Milliarden US Dollar, fast das Zehnfache des Quartalsumsatzes. Für Diskussionen sorgt weiterhin Nvidias 500 Milliarden US Dollar Finanzierungspaket: Berichten zufolge könnte Nvidia entgegen der ursprünglichen Darstellung bis zu 25 Prozent einzelner Projekte absichern, womit die Debatte über zirkuläre Finanzierung und die Nachhaltigkeit des KI-Booms an Fahrt gewinnt. Unterm Strich bekommt die Wall Street heute genau das, was sie sehen wollte: nachlassenden Inflationsdruck bei gleichzeitig weiterhin außergewöhnlich starker KI-Nachfrage.

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