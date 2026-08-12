IRW-News: Aegis Critical Energy Defence Corp.: Aegis und Ontario Tech entwickeln sichere nuklearhybride Energie für maritime Anwendungen weiter

IRW-PRESS: Aegis Critical Energy Defence Corp.: Aegis und Ontario Tech entwickeln sichere nuklearhybride Energie für maritime Anwendungen weiter

Projekt Mitacs Accelerate im Wert von 480.000 $ nutzt digitale Zwillinge zum Testen sicherer Steuerungssysteme, die kleine und mikromodulare Reaktoren mit Batteriespeichern integrieren

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / (12. August 2026) / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) (Aegis oder das Unternehmen) gab heute eine mehrjährige Forschungskooperation im Wert von 480.000 $ mit der Ontario Tech University im Rahmen des Programms Mitacs Accelerate bekannt. Im Zuge dessen wird eine auf digitalen Zwillingen basierende Steuerungsplattform entwickelt und getestet, die den sicheren, geschützten und belastbaren Betrieb von hybriden Energiesystemen auf Basis kleiner und mikromodularer Reaktoren (SMR/MMR) in maritimen Umgebungen unterstützen soll.

Das Projekt wird wechselnde Lasten, Systemfehler und Cybersicherheitsbedingungen simulieren, bevor die Ausrüstung eingesetzt wird, was den Forschern dabei hilft, Steuerungsstrategien, die die spezifischen Eigenschaften des Reaktors berücksichtigen, zu testen und das technische Risiko zu reduzieren.

Die Arbeiten werden im Department of Energy and Nuclear Engineering von Ontario Tech durchgeführt. Die wissenschaftliche Leitung übernehmen die Professoren Hossam Gaber, Li Yang und Kirk Atkinson, wobei Professor Khalil El-Khatib als Co-Leiter fungiert. Gemeinsam bringen sie Expertise in den Bereichen nuklearhybride Systeme, Energiesysteme, digitale Zwillinge und Cybersicherheit ein.

Die 36 Fördereinheiten des Programms bieten Nachwuchsforschern langfristige, praktische Erfahrung in den Bereichen Nukleartechnik, Energiesysteme und Cybersicherheit und tragen gleichzeitig zum Aufbau der spezialisierten kanadischen Fachkräfte bei, die für die Weiterentwicklung sicherer nuklearhybrider Technologien erforderlich sind.

Die Integration kleiner und mikromodularer Reaktoren mit Batteriespeichern wirft Steuerungs- und Sicherheitsfragen auf, die nicht durch die isolierte Betrachtung eines einzelnen Systems beantwortet werden können. Ein digitaler Zwilling ermöglicht es uns, Strategien, die den Reaktorbetrieb berücksichtigen, unter realistischen Laständerungen, Systemfehlern und Cyberbedrohungen zu testen, bevor irgendetwas gebaut wird. Das Projekt wird Nachwuchsforschern zudem die nachhaltige Erfahrung bieten, die erforderlich ist, um kanadisches Know-how im Bereich sicherer nuklearhybrider Systeme aufzubauen, sagte Dr. Hossam Gaber, Professor im Department of Energy and Nuclear Engineering an der Ontario Tech und wissenschaftlicher Leiter des Projekts.

Das genehmigte Projekt trägt den Titel Digital Twin-Enabled Energy Management and Control Framework for the Safe and Secure Operation of SMR/MMR-Based Hybrid Energy Systems for Marine Applications.

Dies ist die zweite Förderung in Zusammenhang mit dem Projekt an der Ontario Tech - nach einer Horizon Europe-Förderung Anfang 2026 unter der Leitung von Prof. Hossam Gaber. Das Projekt wird im Herbst 2026 europäischen Branchenführern vorgestellt, um zusätzliche Finanzierungs- und Kooperationsmöglichkeiten auszuloten.

Testen nuklearhybrider Systeme vor ihrem Bau

Das Forschungsprogramm entwickelt den auf digitalen Zwillingen basierenden Energiemanagement- und Steuerungsrahmen weiter, den Aegis erstmals am 1. April 2026 bekannt gegeben hatte. Sein Schwerpunkt liegt auf dem sicheren, geschützten und belastbaren Betrieb von SMR/MMR-basierten hybriden Energiesystemen in maritimen Umgebungen mit folgenden Kernaktivitäten:

· Modellierung und Simulation mittels digitaler Zwillinge von integrierten SMR/MMR- und Batterie-Energiespeicherarchitekturen für maritime Plattformen

· Reaktororientierte Energie- und Leistungsmanagement-Steuerungsebenen (EMS/PMS), die Reaktorleistung, Reaktionen von Batterien mit hoher C-Rate und kritische Lasten in Echtzeit koordinieren

· Cybersichere Steuerungsarchitekturen, die auf nuklear-integrierte Umgebungen und kritische Infrastrukturen zugeschnitten sind

· Transientes Lastmanagement und Frequenzstabilisierung zur Bewältigung sich schnell ändernder und missionskritischer Betriebsbedingungen

· Übergang zu Hardware-in-the-Loop-(HIL)-Tests und Regler-Validierung, um das Risiko der Kommerzialisierung zu minimieren und die zukünftige Zertifizierung zu unterstützen

Bedeutung für Aegis und Investoren

Unter dem Mitacs Accelerate-Modell ist Aegis der Industriepartner und wird von Folgendem profitieren:

· 480.000 $ an kofinanzierter, nicht verwässernder Förderung, die für grundlegendes geistiges Eigentum im Bereich der sicheren nuklear-hybriden Steuerung bestimmt ist

· 36 Fördereinheiten, die einen langfristigen, mehrjährigen Zugang zu Nachwuchsforschern in den Bereichen Nukleartechnik, Energiesysteme und cybersichere Steuerungen bieten, die in das Engineering-Team von Aegis eingebunden sind

· Ein strukturiertes, meilensteinbasiertes Programm, das die Zusammenarbeit des Unternehmens mit der Ontario Tech von einem allgemeinen Rahmen in ein finanziertes, terminiertes Arbeitsprogramm mit definierten Ergebnissen umwandelt

Die genehmigte Forschungs- und Entwicklungsförderung in Höhe von 480.000 $ ist ein erhebliches Engagement kanadischer angewandter Forschungskapazität für ein Problem, das unseres Erachtens von grundlegender Bedeutung für den Einsatz fortschrittlicher Nukleartechnologie auf See und an Land ist. Sie stellt eine weitere wesentliche Komponente unseres breiteren F&E-Portfolios dar, wobei McMaster in unseren Forschungsprogrammen als zentraler Partner fungiert, sagte Ramtin Rasoulinezhad, PhD, Chief Executive Officer von Aegis Critical Energy Defence Corp. 36 Fördereinheiten bieten uns einen langfristigen, mehrjährigen Zugang zu Nachwuchsforschern auf dem Gebiet der Nukleartechnik und sicheren Steuerungen, die an der Seite unseres Engineering-Teams arbeiten. Es wandelt unsere Zusammenarbeit mit Ontario Tech von einem Rahmen in ein finanziertes, terminlich festgelegtes Arbeitsprogramm mit definierten Ergebnissen um.

Das Unternehmen ist zurzeit Vertragspartei mehrerer Geheimhaltungsvereinbarungen mit großen internationalen Schiffbauunternehmen in Zusammenhang mit potenziellen maritimen SMR/MMR-Integrationsprojekten und befindet sich gemäß seinen Corporate-Governance-Richtlinien und den geltenden Wertpapiervorschriften zurzeit in einer Sperrfrist für Insiderhandel.

Marktanwendungen über den maritimen Bereich hinaus

Über maritime Anwendungen hinaus könnte die Plattform Häfen, KI-Rechenzentren, arktische und abgelegene Gemeinden, die kommerzielle und militärische Schifffahrt sowie Katastrophenschutzeinsätze unterstützen. In all diesen Szenarien könnte der Steuerungsrahmen dabei helfen, SMR/MMR-Einheiten und Batterien zu koordinieren, sich schnell ändernde Lasten zu bewältigen und eine belastbare, kohlenstoffarme Stromversorgung zu unterstützen, wenn herkömmliche Stromnetze nicht verfügbar oder unzuverlässig sind.

Das aktuelle Projekt Mitacs Accelerate baut auf dem Kooperationsrahmen auf, den Aegis, Malahat Energy Systems Inc. und Ontario Tech durch eine am 4. Februar 2026 bekannt gegebene Absichtserklärung geschaffen haben. Es folgt zudem auf den am 23. April 2026 bekannt gegebenen Mitacs-Horizon Europe International Mobility Award und entwickelt die Partnerschaft von einem ersten Rahmen und internationalem Engagement zu einer finanzierten, mehrjährigen Forschung weiter.

Gemeinsam positionieren diese Initiativen Aegis für die Entwicklung einer Plattformtechnologie - eines sicheren, auf digitalen Zwillingen basierenden Steuerungs- und Simulationsstacks -, die an mehrere Märkte der kritischen Infrastruktur angepasst werden kann - von der Elektrifizierung maritimer Anwendungen und von Häfen über KI-Rechenzentren, arktische Gemeinden und Schifffahrt bis hin zur Katastrophenhilfe.

Die Forschungsvereinbarung zwischen Aegis und der Ontario Tech University befindet sich zurzeit in der Bearbeitung und wird vor Beginn der Projektdurchführung finalisiert.

Über Mitacs

Mitacs ist eine nationale gemeinnützige Organisation, die Kooperationen zwischen Wissenschaft und Industrie unterstützt und damit Wachstum und Innovation in Kanada fördert. Gemeinsam mit Regierungsstellen und Forschungseinrichtungen bringt Mitacs Programme auf den Weg, mit denen Forschungsaktivitäten unterstützt, Talente gefördert und Innovationen vorangetrieben werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.mitacs.ca.

Über die Ontario Tech University

Die Ontario Tech University ist eine führende öffentliche Forschungseinrichtung mit Schwerpunkt auf den Bereichen Kerntechnik, Energiesysteme, Cybersicherheit und angewandte Technologie. Sie beherbergt Kanadas einziges vollständig akkreditiertes Bachelor-Studienprogramm für Kerntechnik sowie das Centre for Small Modular Reactors. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://ontariotechu.ca/.

Über Aegis Critical Energy Defence Corp.

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Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) ist ein kanadisches Energietechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von sicheren und resilienten Energiesystemen für kritische Infrastruktur spezialisiert hat. Die integrierte Plattform des Unternehmens vereint fortschrittliche Energiespeicher, hybride und dezentrale Energieerzeugungssysteme, intelligente Steuerungsarchitekturen und Cybersicherheit, um hochzuverlässige Lösungen für Anwendungen in den Bereichen der Verteidigung, Schifffahrt, entlegener Gebiete sowie Industrie bereitzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aegiscriticalenergy.com.

Kontaktdaten

Chris McGillivray

cmcgillivray@aegiscriticalenergy.com

+1(604) 312-3996

www.aegiscriticalenergy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Aegis Critical Energy Defence Corp. oder die Entwicklungen in der Branche erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder Aussagen beinhalten, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten.

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